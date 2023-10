Biden se dit préoccupé par le soutien à l’Ukraine dans un contexte de chaos à la Chambre

Le président Biden a déclaré mercredi qu’il craignait que le désarroi au Capitole puisse l’empêcher de fournir l’aide promise aux efforts de guerre de l’Ukraine, ajoutant qu’il prononcerait prochainement un discours sur la question.

« Cela m’inquiète, mais je sais qu’il y a une majorité de membres de la Chambre et du Sénat des deux partis qui ont déclaré qu’ils soutenaient le financement de l’Ukraine », a déclaré Biden aux journalistes.

Biden a déclaré que son discours se concentrerait sur « pourquoi il est d’une importance cruciale pour les États-Unis et nos alliés que nous respections notre engagement ».

La Maison Blanche a averti des conséquences potentielles si le Congrès n’adopte pas une aide supplémentaire pour l’Ukraine après que celle-ci ait été exclue de la mesure de financement gouvernemental à court terme que l’ancien président Kevin McCarthy (Républicain de Californie) a négociée la semaine dernière avec les démocrates pour éviter une fermeture du gouvernement. McCarthy a été évincé mardi par un contingent de républicains à la Chambre, ainsi que de démocrates, catapultant la chambre dans le chaos.

Biden a prévu que ses remarques porteraient sur la manière dont les coalitions qu’il a formées avec ses alliés pour soutenir l’Ukraine ont renforcé les États-Unis « à tous les niveaux ».

« Je pense qu’il est clair pour la grande majorité de la communauté de la politique étrangère, tant à gauche qu’à droite, que cela a été un exercice précieux pour les États-Unis d’Amérique afin d’accroître le soutien dont nous bénéficions dans le monde », a déclaré Biden.

« Je savais que la majorité du peuple américain soutenait toujours l’Ukraine et que la majorité du Congrès, tant démocrate que républicain, la soutenait. Donc, je ne pense pas que nous devrions laisser le jeu nous empêcher de le bloquer », a-t-il ajouté.

Biden a également prévu qu’une annonce pourrait être faite sur une autre manière de soutenir le pays déchiré par la guerre dans ses efforts pour lutter contre l’invasion russe.

« Nous pouvons soutenir l’Ukraine dans la prochaine tranche dont nous avons besoin, et il existe un autre moyen par lequel nous pourrons peut-être trouver des financements pour cela, mais je ne vais pas aborder cela maintenant », a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé combien de temps le Les États-Unis peuvent soutenir l’Ukraine sans financement supplémentaire.

Ces derniers jours, la Maison Blanche a exprimé ouvertement son soutien continu à l’Ukraine et la nécessité pour le Congrès de voter une aide supplémentaire pour ce pays envahi par la Russie en février 2022. Les États-Unis ont fourni des milliards de dollars d’aide militaire et financière. depuis lors et a coordonné l’aide avec les pays alliés.

En août, la Maison Blanche a envoyé au Congrès une demande de financement supplémentaire comprenant 24 milliards de dollars d’aide militaire, financière et humanitaire à l’Ukraine.

Pour les dernières nouvelles, la météo, les sports et les vidéos en streaming, rendez-vous sur The Hill.