Biden se dirige vers le Wisconsin, tempêtes hivernales, livre de Bill Gates: 5 choses que vous devez savoir mardi

Biden quitte DC pour Milwaukee pour plaider en faveur d’un plan de secours contre le coronavirus

Le président Joe Biden doit se rendre mardi dans le Wisconsin, l’un des premiers arrêts officiels de sa présidence, où il participera à un hôtel de ville de CNN à 21 h HE. La Maison Blanche a déclaré que Biden utiliserait le voyage pour plaider en faveur du passage du plan de secours du coronavirus de 1,9 billion de dollars. La mairie se tiendra au Pabst Theatre, qui n’a pas accueilli de grand événement depuis mars 2020 en raison de la pandémie. L’événement sera socialement éloigné, le président répondant aux questions d’un petit public sur invitation uniquement de démocrates, de républicains et d’indépendants. Anderson Cooper servira de modérateur. Il est prévu de fonctionner pendant une heure.

Vous préférez écouter? Découvrez le podcast 5 choses:

Des conditions météorologiques plus violentes après une tempête hivernale « sans précédent »

Des conditions météorologiques plus violentes sont attendues mardi, dans la foulée d’une tempête hivernale « sans précédent » qui a assailli une grande partie du pays lundi, tuant au moins quatre personnes, laissant des millions de personnes sans électricité au Texas et faisant des ravages dans les voyages dans une grande partie du pays. Plus de 150 millions de personnes ont été soumises à un avertissement de tempête hivernale, à un avis météorologique hivernal ou à un avertissement de tempête de verglas dans 25 États, s’étendant sur plus de 2000 miles du sud du Texas au nord du Maine, a déclaré le National Weather Service. Un froid amer et record a accompagné la tempête, brisant des centaines de températures record quotidiennes pendant ce «plongeon polaire» prolongé. Une autre tempête devrait recouvrir les plaines de neige mardi avant de renverser l’est du Texas vers le sud-ouest du Tennessee sous une pluie verglaçante mardi soir, a annoncé le NWS. Plus de 50 millions de personnes pourraient voir les températures descendre en dessous de zéro au cours des prochains jours, selon le Capital Weather Gang. Les pannes étaient généralisées lundi et plus de 5 millions de personnes ont été laissées dans le noir et le froid.

La Nouvelle-Orléans coupe le mardi gras au milieu d’une pandémie

La Nouvelle-Orléans met fin à ses célébrations annuelles du Mardi Gras cette semaine et les responsables de la santé dans d’autres villes avertissent les fêtards potentiels de faire de même au milieu d’un pic de cas de variantes de coronavirus à travers le pays. Le maire de la Nouvelle-Orléans, LaToya Cantrell, a ordonné la fermeture des bars pendant le week-end du Mardi Gras qui a débuté vendredi et se termine mardi. Les défilés sont annulés et les rassemblements sont limités. Mardi Gras, ou mardi gras, est la fête annuelle précédant le Carême célébrée le long d’une grande partie de la côte du Golfe. On pense que les réjouissances de l’année dernière ont contribué à une poussée précoce qui a fait de la Louisiane un point chaud du coronavirus.

Bill Gates affronte le changement climatique dans un nouveau livre

Bill Gates, co-fondateur de Microsoft et philanthrope mondial de la santé, a déclaré que les quatre dernières années avaient été une occasion manquée de lutter contre la menace du réchauffement de la planète. Mais il a déclaré que la réalisation des objectifs ambitieux du président Joe Biden de décarboner le secteur de l’énergie d’ici 2035 et d’atteindre des émissions nettes de gaz à effet de serre nulles d’ici 2050 était à portée de main. Dans son nouveau livre, «Comment éviter une catastrophe climatique: les solutions que nous avons et les percées dont nous avons besoin», Gates détaille ses idées pour faire face à la crise climatique. Publishers Weekly déclare: «Ceux qui recherchent un examen accessible sur la manière de lutter contre le réchauffement climatique trouveront ce guide pratique – et peut-être même inspirant l’espoir.» Le livre sera mis en vente mardi.

Naomi Osaka progresse à l’Open d’Australie

Naomi Osaka s’est qualifiée mardi pour une potentielle confrontation en demi-finale contre Serena Williams à l’Open d’Australie. Osaka a remporté sa 19e victoire consécutive en battant Hsieh Su-wei 6-2, 6-2, et rencontrera ensuite le vainqueur du match quart de finale mardi entre Williams et Simona Halep, tête de série n ° 2. La séquence de victoires d’Osaka comprend un titre à l’US Open en septembre pour son troisième championnat du Grand Chelem. La séquence inclut également sa victoire au quatrième tour la semaine dernière, lorsqu’elle a sauvé deux balles de match et balayé les quatre derniers matchs pour dépasser Garbiñe Muguruza. Osaka a une fiche de 4-0 en quarts de finale du Grand Chelem, y compris une victoire en route vers le titre de l’Open d’Australie en 2019. Contre Williams, son bilan est de 2-1, mais ils ne se sont pas affrontés depuis 2019.