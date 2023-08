Biden se dirige vers le Wisconsin, où les républicains s’affronteront lors du premier débat présidentiel

Le président américain Joe Biden fait un signe de la main alors qu’il se dirige vers Marine One for Delaware depuis la Maison Blanche à Washington, États-Unis, le 11 août 2023.

Le président Joe Biden sera à Milwaukee, dans le Wisconsin, mardi, une semaine avant que les républicains ne s’y réunissent pour leur premier débat présidentiel.

La visite du président intervient également un jour avant le premier anniversaire de la signature de la loi sur la réduction de l’inflation, son projet de loi sur l’énergie propre. Les subventions aux énergies renouvelables dans la législation ont déjà eu un impact direct sur les États manufacturiers lourds comme le Wisconsin.

Biden fera une tournée et parlera à Ingeteam, un producteur d’éoliennes terrestres. La société s’attend à ce que les commandes doublent l’année prochaine en raison de la loi sur la réduction de l’inflation, selon la Maison Blanche.

« Bidenomique et [Biden’s] L’agenda d’investissement en Amérique inaugure un boom manufacturier et attire plus de 110 milliards de dollars d’investissements commerciaux dans la fabrication d’énergie propre », a déclaré Olivia Dalton, porte-parole de la Maison Blanche, en route vers l’événement.

Le Wisconsin est un État clé du champ de bataille que Biden a remporté en 2020, mais que l’ancien président Donald Trump a remporté en 2016. Les républicains tiendront leur convention de 2024 à Milwaukee dans le but de la reprendre.

Les républicains tiendront également leur premier débat présidentiel du cycle à Milwaukee le 23 août. Trump est en tête dans les sondages, mais n’a pas confirmé s’il participera au débat.

Biden se rend dans le Wisconsin mardi en sa qualité officielle de président. Mais le rôle crucial que jouera l’État lors de l’élection présidentielle de 2024 n’échappe à personne.

Dans un geste inhabituel, la campagne de réélection de Biden a également publié une déclaration sur son voyage dans le Wisconsin, critiquant les antécédents des républicains dans l’État.

« Les électeurs du Wisconsin ont rejeté l’agenda extrême et diviseur du MAGA en 2020 et ils ont rejeté les attaques du MAGA contre le choix cette année seulement lors de leur élection à la Cour suprême », a déclaré mardi le porte-parole de la campagne, Kevin Munoz. « Ils le rejetteront à nouveau en 2024. »

Biden a été critiqué ces derniers jours pour sa gestion des incendies de forêt de Maui qui ont tué au moins 99 personnes. Dalton a déclaré que la Maison Blanche avait actuellement des conversations sur le moment où Biden pourra visiter et évaluer les dégâts.

« Nous serons à Maui aussi longtemps qu’il le faudra et fournirons tout ce dont ils ont besoin », a déclaré Dalton.

Biden s’est entretenu avec le gouverneur d’Hawaï Josh Green et l’administrateur de la FEMA Deanne Criswell lors du trajet en avion vers le Wisconsin.