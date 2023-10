Biden se dirige vers le Moyen-Orient ; comment le temps passé devant un écran affecte les yeux : NPR

Bonjour. Vous lisez la newsletter Up First. S’abonner ici pour le recevoir dans votre boîte de réception, et écouter au podcast Up First pour toutes les nouvelles dont vous avez besoin pour commencer votre journée.

Les meilleures histoires du jour

Le président Biden prévoit de se rendre au Moyen-Orient aujourd’hui réaffirmer la solidarité américaine avec Israël et faire pression pour une aide humanitaire aux civils de Gaza. Il devrait rencontrer le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à Tel Aviv et les dirigeants arabes à Amman, la capitale jordanienne. Une invasion terrestre est attendue alors que les forces israéliennes se rassemblent à la frontière de Gaza. Tamara Keith de NPR voyagera avec le président.

basculer la légende Evan Vucci/AP

Evan Vucci/AP

Keith dit sur En premier que la rencontre de Biden avec le président égyptien est significatif parce que le pays hésite à ouvrir sa frontière avec Gaza. Le secrétaire d’État Anthony Blinken a déclaré hier que les États-Unis et Israël étaient convenus d’une aide à Gaza après des heures de négociations.

que la rencontre de Biden avec le président égyptien est significatif parce que le pays hésite à ouvrir sa frontière avec Gaza. Le secrétaire d’État Anthony Blinken a déclaré hier que les États-Unis et Israël étaient convenus d’une aide à Gaza après des heures de négociations. À Jérusalem, Peter Kenyon de NPR dit que des camions chargés de fournitures se dirigent vers le terminal de Rafah, mais il y a des rapports ce matin il a été bombardé encore.

dit que des camions chargés de fournitures se dirigent vers le terminal de Rafah, mais il y a des rapports ce matin il a été bombardé encore. Édition du matin l’animatrice Leïla Fadel a rendu visite aux survivants de l’attaque du Hamas à Beeri, un kibboutz israélien près de Gaza. Le militant pacifiste Hayim Katsman était l’un des 30 Américains tués. Son frère Noy dit la plupart des Israéliens et des Palestiniens perdent dans le conflit. « Qu’est-ce que cela signifie – gagner – maintenant, après la mort de mon frère et de mille personnes ? » il demande.

a rendu visite aux survivants de l’attaque du Hamas à Beeri, un kibboutz israélien près de Gaza. Le militant pacifiste Hayim Katsman était l’un des 30 Américains tués. Son frère Noy dit la plupart des Israéliens et des Palestiniens perdent dans le conflit. « Qu’est-ce que cela signifie – gagner – maintenant, après la mort de mon frère et de mille personnes ? » il demande. Ghazi Hamad, porte-parole du Hamas parle avec Édition du matin hôte Steve Inskeep. Hamad dit que le groupe militant n’a pas de projets pour libérer les otages.

Vérifier npr.org/mideastupdates pour plus de couverture, des points de vue différents et une analyse de ce conflit.

La Chambre des représentants est établie voter pour un nouvel orateur plus tard dans la journée. Le représentant Jim Jordan, R-Ohio, est le candidat après l’abandon du représentant Steve Scalise, R-La. On ne sait pas s’il dispose de suffisamment de voix pour obtenir le poste.

Parmi les récalcitrants figurent les législateurs inquiet pour Jordan historique d’opposition aux projets de loi de dépenses et l’aide à l’Ukraine, déclare Susan Davis de NPR. La Chambre aura de nombreux sujets de vote une fois le président choisi : un projet de loi de dépenses visant à éviter une fermeture du gouvernement le 17 novembre et une aide à Israël et à l’Ukraine.

La Food and Drug Administration « examine activement » une pétition visant à interdire l’utilisation du colorant alimentaire synthétique Red 3 déposée par des groupes de défense des consommateurs il y a un an, selon un porte-parole de la FDA. L’agence fait face à de nouvelles pressions pour peser sur l’utilisation de ce colorant après que la Californie l’a interdit ainsi que trois autres additifs alimentaires la semaine dernière.

Carrosserie électrique





Corps Électrique est une enquête en six parties et un projet interactif avec l’animateur de TED Radio Hour, Manoush Zomorodi, qui explore la relation entre notre technologie et notre corps… et comment nous pouvons l’améliorer.

Les taux de myopie (myopie) ont grimpé en flèche aux États-Unis au cours des 50 dernières années. La plupart des personnes diagnostiquées sont des enfants. Alors que la mauvaise vue était autrefois attribuée à la génétique, les experts pensent désormais que l’augmentation du temps passé à l’intérieur – souvent à regarder des écrans – pourrait également en être la cause.

Dans la troisième partie de Corps ÉlectriqueZomorodi parle avec Maria Liu, professeur à la Berkeley School of Optometry de l’Université de Californie, sur les dangers de la myopie précoce et pourquoi passer du temps dehors peut aider à l’empêcher.

Écoute du jour

basculer la légende Monika Rittershaus/Opéra national de Bavière

Monika Rittershaus/Opéra national de Bavière

le contre-ténor polonais Jakub Józef Orliński, 32 ans, pense qu’il est peut-être le seul chanteur d’opéra breakdance au monde. Adolescent passionné de sports extrêmes, il a trouvé « la pureté et la spiritualité » dans l’opéra et « la musique et l’expression personnelle » dans le breakdance.

Écoutez Orliński chanter dans son voix haute proche d’une mezzo-soprano ou d’une contralto féminine, et lisez son interview ici.

3 choses à savoir avant de partir

basculer la légende Tauseef Mustafa/AFP via Getty Images

Tauseef Mustafa/AFP via Getty Images

La mère de Jeff Balch est décédée en 1992 à 60 ans. Il se souvient encore du jour où trois éboueurs l’ont réconforté alors qu’il effectuait des travaux de jardinage chez elle après son décès. Il dit que ces héros méconnus lui rappellent de percevoir l’humanité en chacun. Le Comité International Olympique a ajouté cinq nouveaux sports aux Jeux d’été de 2028 à Los Angeles : le cricket, le flag-football, le squash, la crosse et le baseball-softball. LinkedIn, la plateforme de médias sociaux appartenant à Microsoft, annonce qu’elle licenciera près de 700 employés dans ses départements d’ingénierie, de produits, de talents et de finances.

Ce bulletin d’information a été édité par Majd Al-Waheidi et Olivia Hampton.