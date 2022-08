Biden se dirige vers le Kentucky pour voir les dégâts des inondations et rencontrer des familles

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden et la première dame Jill Biden se rendront lundi dans l’est du Kentucky pour examiner les dégâts causés par les inondations dévastatrices de la semaine dernière et rencontrer les personnes touchées.

La Maison Blanche a annoncé vendredi que les Bidens rejoindraient le gouverneur Andy Beshear et son épouse, Britainy, dans un centre de récupération après sinistre de l’Agence fédérale de gestion des urgences. Au moins 37 personnes ont perdu la vie dans les inondations après que 8 à 10 1/2 pouces (20 à 27 centimètres) de pluie soient tombés en seulement 48 heures la semaine dernière dans la région montagneuse des Appalaches. Les inondations ont également touché des zones situées juste de l’autre côté de la frontière en Virginie et en Virginie-Occidentale.

Plus de 1 300 personnes ont été secourues dans les jours qui ont suivi la tempête alors que des équipes fouillaient dans des bateaux et ratissaient les berges de ruisseaux obstruées par des débris. Les équipes de travail essayaient toujours de rétablir les connexions d’électricité et d’eau aux maisons, alors que les résidents cherchaient à réparer leurs maisons et leurs vies après les inondations.

Les orages de vendredi ont renouvelé la menace d’inondation dans certaines parties du Kentucky ravagées par les hautes eaux il y a une semaine.

Le voyage sera le premier voyage de Biden en dehors de Washington depuis qu’il a été testé positif au COVID-19 le 21 juillet. Il est en insolation en attendant un test de virus négatif depuis le 30 juillet avec un cas de rebond du virus.

The Associated Press