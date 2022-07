Biden se dirige vers la Cisjordanie, avec peu à offrir aux Palestiniens

JERUSALEM (AP) – Lorsque le président Joe Biden se rendra en Cisjordanie occupée vendredi pour des entretiens avec des dirigeants palestiniens, il n’aura pas grand-chose à offrir au-delà de l’argent américain destiné à acheter le calme.

Il devrait annoncer une aide financière de 316 millions de dollars – dont environ un tiers nécessitera l’approbation du Congrès – et un engagement d’Israël à moderniser l’accès sans fil pour les Palestiniens.

Mais bien que Biden réitérera son soutien à un État palestinien indépendant, il n’y a pas de voie claire vers celui-ci. Le dernier cycle de pourparlers de paix sérieux a échoué il y a plus de dix ans, laissant des millions de Palestiniens vivre sous le régime militaire israélien.

Le gouvernement sortant d’Israël a pris des mesures pour améliorer les conditions économiques en Cisjordanie occupée et à Gaza. Mais Yair Lapid, le Premier ministre par intérim, n’a pas de mandat pour mener des négociations de paix, et les élections du 1er novembre pourraient amener au pouvoir un gouvernement de droite opposé à un État palestinien.

Pendant ce temps, le président Mahmoud Abbas, âgé de 86 ans, dont l’Autorité palestinienne administre des parties de la Cisjordanie occupée et coopère avec Israël en matière de sécurité, est plus représentatif du statu quo que des aspirations palestiniennes.

Son parti Fatah a perdu une élection et le contrôle de Gaza au profit du groupe militant islamique Hamas il y a plus de 15 ans. Il a annulé les premières élections nationales depuis l’année dernière – blâmant Israël – alors que le Fatah semblait se diriger vers une autre défaite écrasante. Les sondages de l’année dernière ont constamment révélé que près de 80% des Palestiniens veulent qu’il démissionne.

Biden a reconnu cette semaine que bien qu’il soutienne une solution à deux États, cela ne se produira pas “à court terme”. Les États-Unis semblent également avoir accepté la défaite dans leur effort plus modeste pour rouvrir un consulat de Jérusalem au service des Palestiniens qui a été fermé lorsque le président Donald Trump a reconnu la ville contestée comme capitale d’Israël.

Les dirigeants palestiniens craignent également d’être davantage sapés par les accords d’Abraham, un véhicule diplomatique permettant aux nations arabes de normaliser leurs relations avec Israël malgré la poursuite de l’occupation. Biden, qui se rend à côté de l’Arabie saoudite pour assister à un sommet des dirigeants arabes, espère élargir ce processus, qui a commencé sous Trump.

Quelques heures avant que Biden ne devienne le premier dirigeant américain à voler directement d’Israël vers le royaume, l’Autorité générale de l’aviation civile d’Arabie saoudite a annoncé tôt vendredi “la décision d’ouvrir l’espace aérien du Royaume à tous les transporteurs aériens qui répondent aux exigences de l’Autorité pour survolant.

Il a marqué la fin de son interdiction de longue date des vols israéliens survolant son territoire – une étape progressive vers la normalisation des relations entre l’Arabie saoudite et Israël qui s’appuie sur les liens solides mais informels que les ennemis d’autrefois ont développés ces dernières années en raison de leurs préoccupations communes concernant L’influence croissante de l’Iran dans la région.

“Le président Biden salue et salue la décision historique des dirigeants de l’Arabie saoudite d’ouvrir l’espace aérien saoudien à tous les transporteurs civils sans discrimination, une décision qui inclut les vols à destination et en provenance d’Israël”, a déclaré le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan dans un communiqué vendredi matin.

Il n’y a pratiquement pas eu de mention des Palestiniens au cours des deux derniers jours, alors que Biden a couvert Israël de louanges, le présentant comme une démocratie qui partage les valeurs américaines. Lors d’une conférence de presse avec Biden, Lapid a évoqué le mouvement américain des droits civiques pour dépeindre Israël comme un bastion de la liberté.

Tout cela puait l’hypocrisie pour les Palestiniens, qui ont enduré 55 ans d’occupation militaire sans fin en vue.

“L’idée de valeurs partagées me donne mal au ventre”, a déclaré Diana Buttu, avocate et analyste politique palestinienne. “Je ne pense pas que les valeurs israéliennes soient quelque chose vers quoi les gens devraient tendre.”

Biden et Lapid ont tous deux déclaré qu’ils soutenaient une éventuelle solution à deux États afin de garantir qu’Israël reste un État à majorité juive. Mais Biden devrait annoncer peu au-delà d’une aide financière, dont 201 millions de dollars pour l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens.

Biden a proposé 100 millions de dollars, sous réserve de l’approbation du Congrès, pour les hôpitaux de Jérusalem-Est qui desservent les Palestiniens. 15 millions de dollars supplémentaires sont destinés à l’aide humanitaire, plus 7,2 millions de dollars pour des programmes visant à promouvoir la coopération entre Israéliens et Palestiniens.

Son approche, souvent qualifiée de « paix économique », a des limites.

“Vous ne pouvez pas acheter une solution au conflit israélo-palestinien”, a déclaré Aaron David Miller, chercheur principal au Carnegie Endowment for International Peace et ancien responsable du département d’État américain. “Cela ne fonctionne pas, car ce n’est pas ce qui motive ce conflit.”

Ce sentiment s’est manifesté jeudi en Cisjordanie, où des dizaines de Palestiniens se sont rassemblés pour protester contre Biden. D’autres manifestations étaient attendues vendredi.

“M. Biden essaie de marginaliser la question palestinienne », a déclaré Mustafa Barghouti, un militant palestinien chevronné. “S’il ne permet pas aux Palestiniens d’avoir leurs droits, alors il aide Israël à tuer et à mettre fin à la toute dernière possibilité de paix.”

À ce stade, l’objectif palestinien d’un État indépendant à Jérusalem-Est, en Cisjordanie et à Gaza – territoires saisis par Israël lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967 – semble plus lointain que jamais.

Israël étend les colonies à Jérusalem-Est annexée et en Cisjordanie, qui abritent désormais quelque 700 000 colons juifs. Les Palestiniens considèrent les colonies – dont beaucoup ressemblent à des banlieues tentaculaires – comme le principal obstacle à la paix, car elles découpent la terre sur laquelle un État palestinien serait établi. La plupart du monde les considère comme illégaux.

Le régime militaire en Cisjordanie a semé un désespoir généralisé, contribuant à une récente vague de violence. Un blocus de 15 ans de Gaza, qui, selon Israël, est nécessaire pour contenir le Hamas, a contribué à alimenter quatre guerres dévastatrices. Jérusalem, qui abrite des lieux saints célèbres et le cœur émotionnel du conflit, est plus instable que jamais.

Israël a ses propres griefs – y compris les paiements de l’Autorité palestinienne aux familles des prisonniers et des assaillants tués, qui, selon Israël, incitent à la violence. L’AP défend les paiements comme une forme de bien-être pour ceux qu’elle considère comme des victimes du conflit.

Il n’est pas clair si l’élimination du « fonds des martyrs » ferait progresser l’objectif d’un État. Israël est dominé par des partis nationalistes et religieux qui s’opposent à un État palestinien et considèrent la Cisjordanie comme le cœur biblique et historique du peuple juif.

Des groupes de défense des droits de l’homme bien connus ont conclu que le contrôle apparemment permanent d’Israël sur des millions de Palestiniens équivaut à de l’apartheid. L’un de ces groupes, le propre B’Tselem d’Israël, a accroché des banderoles en Cisjordanie avant la visite de Biden.

Israël rejette cette étiquette comme une attaque contre son existence même, même si deux anciens premiers ministres israéliens ont averti il ​​y a des années que leur pays serait considéré comme tel s’il ne parvenait pas à un accord à deux États avec les Palestiniens. Les États-Unis rejettent également les allégations d’apartheid.

Biden verra également probablement des bannières appelant à la justice pour la journaliste américano-palestinienne Shireen Abu Akleh, qui a été tuée lors d’un raid militaire israélien en Cisjordanie en mai. Israël dit qu’elle a peut-être été touchée par des tirs palestiniens, tandis que les enquêtes de l’Associated Press et d’autres médias soutiennent des témoins palestiniens qui disent qu’elle a été abattue par les forces israéliennes.

Les États-Unis disent qu’elle a probablement été tuée par les troupes israéliennes mais que cela semblait involontaire, sans dire comment ils sont parvenus à ces conclusions. Cela a provoqué la colère de nombreux Palestiniens, dont la famille d’Abu Akleh, qui ont accusé les États-Unis d’essayer d’aider Israël à échapper à la responsabilité de sa mort.

Krauss a rapporté d’Ottawa, Ontario. Megerian a rapporté de Washington. L’écrivain AP Zeke Miller à Washington a contribué.

Aamer Madhani, Joseph Krauss et Chris Megerian, Associated Press