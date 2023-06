Le président américain affirme que personne en vie ne correspond à son expertise en politique étrangère

Le président américain Joe Biden s’est vanté de sa vaste expérience en politique étrangère lors d’une collecte de fonds pour sa campagne de réélection de 2024, affirmant que même le diplomate vétéran Henry Kissinger, qui a eu 100 ans en mai, ne pouvait pas le surpasser.

« Je vais dire quelque chose de scandaleux. Je pense que j’en sais autant sur la politique étrangère américaine que n’importe qui, y compris le Dr Kissinger », Biden a déclaré lors d’un événement à Atherton, en Californie, lundi.

« C’est ce que j’ai fait toute ma vie, pendant les 207 dernières années, » il a plaisanté. Le dirigeant américain, qui a en réalité 80 ans, est un politicien au niveau national depuis 50 ans. Il a également occupé le poste de vice-président de l’administration Obama entre 2009 et 2017 et a été sénateur américain du Delaware de 1973 à 2009.

Biden est peut-être le président américain le plus âgé, mais il a encore 20 ans de moins que Kissinger, qui était secrétaire d’État américain et conseiller à la sécurité nationale dans les administrations Richard Nixon et Gerald Ford dans les années 1970. Kissinger est resté une figure influente depuis lors. Le diplomate a reçu le prix Nobel de la paix en 1973 pour son implication dans la négociation d’un cessez-le-feu au Vietnam.

En savoir plus Offrir la voie de l’OTAN à l’Ukraine a conduit à la guerre – Kissinger

Parlant de ses récentes réalisations en matière de politique étrangère, Biden a mentionné qu’une scission au sein de l’OTAN avait été évitée au milieu du conflit en Ukraine. « Si vous remarquez, [Russian president Vladimir] Poutine était pratiquement certain lorsqu’il a envahi qu’il allait diviser l’OTAN. L’OTAN est plus unie qu’elle ne l’a jamais été. il a dit.

Lorsque la Russie a lancé son opération militaire en Ukraine en février 2022, elle a mis l’accent sur la démilitarisation et « dénazification » du pays voisin ainsi que s’assurer qu’il déclare officiellement la neutralité et ne rejoigne jamais l’OTAN parmi ses principaux objectifs. La semaine dernière, Poutine a souligné que ces objectifs étaient « fondamental » pour Moscou et qu’ils ne seront pas modifiés.

Dans son interview avec le Wall Street Journal le mois dernier, Kissinger a suggéré que la promesse faite par l’Occident à l’Ukraine en 2008 qu’elle pourrait un jour rejoindre l’OTAN était « une grave erreur » qui a conduit aux combats actuels entre Moscou et Kiev. Dans le même temps, il a insisté sur le fait que – dans l’état actuel des choses – la paix en Europe serait impossible sans l’adhésion de l’Ukraine à l’alliance.

EN SAVOIR PLUS: « Dieu sauve la reine » – Biden (VIDEO)

La semaine dernière, Biden a maladroitement conclu son discours sur le contrôle des armes à feu dans le Connecticut avec la phrase « Dieu sauve la reine. » La ligne était le titre de l’hymne national britannique sous le règne de la reine Elizabeth II. Elle est décédée en septembre dernier, alors que le président américain assistait à ses funérailles.