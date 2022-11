Biden se blottit avec des alliés asiatiques sur la menace NKorea, la Chine

PHNOM PENH, Cambodge (AP) – Le président Joe Biden doit rencontrer dimanche les dirigeants du Japon et de la Corée du Sud pour coordonner leur réponse aux programmes de missiles nucléaires et balistiques menaçants de la Corée du Nord, ainsi que pour solliciter des commentaires sur la gestion de la posture affirmée de la Chine dans la région du Pacifique à la veille de son face-à-face prévu avec le président Xi Jinping.

Biden tiendra des réunions séparées avec le Premier ministre japonais Fumio Kishida et le président sud-coréen Yoon Suk Yeol. Les trois dirigeants prendront ensuite place ensemble en marge du Sommet de l’Asie de l’Est au Cambodge.

Les réunions interviennent alors que la Corée du Nord a tiré des dizaines de missiles ces dernières semaines, dont un missile balistique intercontinental il y a 10 jours qui a déclenché des alertes d’évacuation dans le nord du Japon, et alors que les alliés mettent en garde contre un risque imminent que le pays isolé effectue son septième essai nucléaire en les semaines à venir.

Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré samedi aux journalistes que Biden avait l’intention d’utiliser les réunions pour renforcer la réponse conjointe des trois pays aux dangers posés par la Corée du Nord, officiellement connue sous le nom de République populaire démocratique de Corée.

“Ce que nous aimerions vraiment voir, c’est une coopération trilatérale renforcée en matière de sécurité où les trois pays se réunissent”, a-t-il déclaré. “C’est particulièrement vrai en ce qui concerne la RPDC en raison de la menace et du défi communs auxquels nous sommes tous confrontés, mais c’est également vrai, plus largement, en ce qui concerne notre capacité à travailler ensemble pour renforcer la paix et la stabilité globales dans la région”.

Les tensions sur la péninsule coréenne ont monté en flèche ces derniers mois alors que le Nord poursuit ses démonstrations d’armes et que les États-Unis et la Corée du Sud ont lancé des exercices de défense conjoints intensifiés. Plus tôt ce mois-ci, l’armée sud-coréenne a déclaré que deux bombardiers B-1B se sont entraînés avec quatre avions de chasse américains F-16 et quatre avions sud-coréens F-35 au cours de la dernière journée des exercices conjoints de l’armée de l’air “Vigilant Storm”. C’était la première fois depuis décembre 2017 que les bombardiers étaient déployés dans la péninsule coréenne. L’exercice a impliqué un total d’environ 240 avions de combat, y compris des avions de combat F-35 avancés des deux pays.

La Corée du Nord a répondu par sa propre démonstration de force, faisant voler un grand nombre d’avions de guerre à l’intérieur de son territoire.

L’administration Biden a déclaré qu’elle avait envoyé des demandes répétées pour négocier avec la Corée du Nord sans conditions préalables sur la limitation de ses programmes nucléaires et de missiles balistiques, mais que le gouvernement de Kim Jong Un n’avait pas répondu.

Biden a déclaré lundi qu’il prévoyait de faire pression sur Xi pour qu’il utilise l’influence unique de la Chine sur la Corée du Nord pour limiter son comportement agressif, dans le cadre de ce qui devrait être une réunion bilatérale de grande envergure en marge de la réunion du Groupe des 20 à Bali, en Indonésie. .

La Chine “a intérêt à jouer un rôle constructif pour contenir les pires tendances de la Corée du Nord”, a déclaré Sullivan samedi. “Qu’ils choisissent de le faire ou non, cela dépend bien sûr d’eux.”

Biden a déclaré aux journalistes dimanche qu’il avait “toujours eu des discussions directes” avec Xi, et que cela avait empêché l’un ou l’autre de “mal calculer” leurs intentions. Leur rencontre intervient des semaines après que Xi a renforcé son emprise sur le système politique chinois avec la conclusion du congrès du Parti communautaire à Pékin qui lui a valu un troisième mandat révolutionnaire à la tête.

“Sa situation a changé, pour dire l’évidence, chez lui”, a déclaré Biden à propos de Xi.

La réunion de lundi sera la première rencontre en personne entre les dirigeants depuis l’élection de Biden à la Maison Blanche. Dans le passé, les responsables américains ont exprimé leur frustration que les responsables chinois de niveau inférieur se soient révélés incapables ou peu disposés à parler au nom de Xi, et espèrent que le sommet en face à face permettra de progresser dans des domaines d’intérêt commun – et, plus important encore, un compréhension partagée des limites de chacun.

« Je le connais bien, il me connaît », a déclaré Biden. “Nous devons juste déterminer où se trouvent les lignes rouges et quelles sont les choses les plus importantes pour chacun de nous, au cours des deux prochaines années.”

Sullivan a déclaré que Biden demanderait également aux dirigeants du Japon et de la Corée du Sud de quelles questions ils voulaient qu’il parle avec Xi, bien que ce ne soit pas la discussion principale lors de leur réunion trilatérale.

“Une chose que le président Biden veut certainement faire avec nos alliés les plus proches est de prévisualiser ce qu’il a l’intention de faire”, a déclaré Sullivan, “et également de demander aux dirigeants (de la Corée du Sud) et du Japon, ‘Que voudriez-vous que je soulève ? Avec quoi veux-tu que j’aille?'”

Kim a rapporté de Nusa Dua, en Indonésie. L’écrivain AP Josh Boak a contribué depuis Baltimore.

Zeke Miller et Seung Min Kim, The Associated Press