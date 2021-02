Illustration photo par The Daily Beast / Photos Getty

Dans ses premières remarques au personnel du département d’État depuis son investiture, le président Joe Biden a annoncé jeudi qu’il publiait un mémorandum présidentiel exposant de nouvelles politiques pour les diplomates américains afin de promouvoir et de protéger les droits des personnes LGBTQ dans le monde.

L’annonce fusionne deux des passions politiques de longue date de Biden – la politique étrangère et la lutte pour l’égalité pour les lesbiennes, les gais, les bisexuels et les transgenres – à un moment où la campagne pour l’égalité a repris vie, après quatre ans d’attaques et le général fanatisme de l’administration Trump.

Biden, s’adressant aux journalistes au siège du département d’État à Foggy Bottom jeudi après-midi, a déclaré que les politiques visent «à réparer davantage notre leadership moral».

«Nous veillerons à ce que la diplomatie et l’aide étrangère travaillent pour promouvoir les droits de ces personnes», a déclaré Biden, «notamment en combattant la criminalisation et en protégeant les réfugiés et demandeurs d’asile LGBTQ.

Un haut responsable de l’administration a déclaré au Daily Beast que cette annonce se veut à la fois «un symbole puissant» et une instruction explicite à ceux qui reconstruisent la politique étrangère du pays selon laquelle l’expansion des droits LGBTQ à l’étranger est la position officielle du gouvernement des États-Unis.

« Il n’y aura aucune ambiguïté », a déclaré le responsable. «Ce n’est pas la parole d’un envoyé ou d’un secrétaire du cabinet. Biden veut que cela soit considéré comme la politique du gouvernement des États-Unis. Cette administration donne la priorité aux droits LGBTQ en tant que droits humains. »

L’engagement à lutter pour l’égalité au niveau international intervient à un moment où les droits LGBTQ se hissent au sommet de l’agenda national de Biden – un contraste frappant avec l’accent mis par l’administration Trump sur l’adoption de la discrimination, en grande partie axé sur la communauté trans, comme dans l’interdiction militaire trans. que Biden a levé par décret la semaine dernière.

Les démocrates détiennent la majorité dans les deux chambres du Congrès, la Maison Blanche abrite désormais un allié de longue date des communautés queer, et l’adoption de la loi sur l’égalité – le plus grand objectif du mouvement depuis sa victoire dans la bataille pour l’égalité du mariage il y a cinq ans – semble plus proche de réalité que jamais. Alors que les principaux volets du programme national LGBTQ sont presque terminés, de plus en plus de défenseurs de l’égalité des droits et de la protection regardent au-delà des frontières américaines, où la pression mondiale en faveur de l’égalité pour les lesbiennes, les gais, les bisexuels et les transgenres reste loin d’être gagnée.

Selon Aaron Morris, directeur exécutif de Immigration Equality, qui prône les personnes LGBTQ et séropositives dans le système d’immigration, le mémorandum de Biden pourrait se manifester de nombreuses manières potentielles dans la politique réelle du département d’État. Parmi eux: la création d’un visa pour les partenaires d’immigrés originaires de pays où les relations homosexuelles n’ont pas de statut juridique.

« La loi exigerait la parité exacte d’un conjoint pour que la loi change, mais l’administration peut faire beaucoup pour améliorer cela en reconnaissant les partenaires de personnes non mariées qui ne peuvent pas se marier et en leur permettant de voyager avec un autre type de visa », Dit Morris.

Morris a également suggéré la mise en œuvre d’un traitement dans le pays pour les personnes demandant le statut de réfugié aux États-Unis. En Russie, où la campagne d’oppression de longue date du président Vladimir Poutine contre les minorités sexuelles a permis la violence parrainée par l’État contre les personnes LGBTQ dans diverses régions sous contrôle russe, un programme similaire était autrefois en place pour les Juifs russes cherchant à échapper aux persécutions en Union soviétique.

«Ce genre de chose est quelque chose que toutes les administrations hésitent à faire, mais elles pourraient toujours le faire», a déclaré Morris. «Surtout dans un pays comme la Russie où l’infrastructure existe déjà, je pense que ce serait un message à cette nation qui sauverait également beaucoup de gens dans notre communauté.

Le haut responsable de l’administration a indiqué que la politique d’asile et de réfugiés serait profondément influencée par la politique de protection et de promotion des droits LGBTQ à l’étranger, en particulier en Russie, où ils ont promis que l’administration Biden défendrait les Russes LGBTQ «en paroles et en actes».

«Nous avons la chance d’avoir des alliés proches en Europe, tournés vers l’avant et au bon endroit pour résoudre ces problèmes, que ce soit en Tchétchénie ou en Russie. Non seulement nous ne balayerons pas les droits des LGBTQ sous le tapis, mais cela fera partie de notre vision de la campagne plus large pour la société civile et les droits humains en Russie », a déclaré le responsable. «Nous ouvrirons nos portes à ceux qui font face à l’oppression et à la répression, et ce qui distinguera notre approche de l’approche de l’administration précédente, c’est que nous reconnaîtrons clairement la persécution des personnes LGBTQ comme une répression, une oppression et une question de droits de l’homme.

Le côté pratique de la politique, a précisé le fonctionnaire, consisterait à utiliser à la fois des carottes et des bâtons.

« Le symbolisme ne les protège pas, mais les politiques qui les sous-tendent le seront », a déclaré le responsable, soulignant l’imposition de sanctions à l’Ouganda lorsque la législature du pays a présenté un projet de loi contre l’homosexualité. «Ce sera très clair pour les pays du monde entier où nous en sommes et ce qu’ils devraient et ne devraient pas faire s’ils veulent continuer à bénéficier d’un soutien humanitaire, de l’aide, de nos bonnes grâces et de nos relations commerciales.»

Comme d’autres groupes d’intérêt dans les premiers jours de l’administration Biden, les défenseurs des droits LGBTQ ont exprimé un pincement à la frustration que le programme ambitieux du président «Day One» – sur lequel l’introduction de la loi sur l’égalité figurait en bonne place – ait été bloqué par les blocages législatifs et l’attention sur l’adoption de l’ambitieux programme de secours contre les coronavirus de Biden. Mais les premières décisions de dotation en personnel de l’administration Biden ont donné l’assurance que l’engagement du président va au-delà de la rhétorique.

Par exemple, Ned Price, un ancien officier du renseignement de l’ère Obama, a été nommé premier porte-parole ouvertement gay du département d’État, et l’ancien ambassadeur Rufus Gifford a été nommé directeur du protocole du département, ce qui signifie que chaque dirigeant en visite aux États-Unis sera désormais accueilli par un homme ouvertement gay.

