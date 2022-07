Biden savoure des victoires indispensables. Mais les hauts éclipseront-ils les bas ?

WASHINGTON – Le président Biden et ses principaux conseillers ont tenté pendant des mois d’aller de l’avant au milieu d’un roulement de tambour apparemment sans fin de nouvelles décourageantes: inflation en hausse, prix élevés de l’essence, programme en ruine, ralentissement dangereux de l’économie et cote d’approbation en chute libre, même parmi les démocrates.

Mais M. Biden a finalement pris une série de pauses. Les prix de l’essence, qui ont culminé à plus de 5 dollars le gallon, ont chuté chaque jour pendant plus de six semaines et sont maintenant plus proches de 4 dollars. Après un débat d’un an, les démocrates et les républicains au Congrès ont adopté une loi la semaine dernière pour investir 280 milliards de dollars dans des domaines tels que la fabrication de semi-conducteurs et la recherche scientifique afin de renforcer la concurrence avec la Chine.

Et dans un revirement surprise, le sénateur Joe Manchin III de Virginie-Occidentale, un démocrate qui avait à lui seul retenu les propositions les plus audacieuses de M. Biden, a accepté un accord qui met le président en mesure de tenir ses promesses de baisser les prix des médicaments, faire face au changement climatique et obliger les entreprises à payer des impôts plus élevés.