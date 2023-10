Biden s’attribue le mérite d’avoir atténué l’inflation et d’avoir un marché du travail solide

WASHINGTON — Le président Joe Biden a félicité le ministère du Travail de jeudi rapport montrant une inflation relativement stable, s’attribuant le mérite d’une récente vague de nouvelles économiques positives.

L’indice des prix à la consommation, indicateur clé de l’inflation, a augmenté de 0,4% en septembre et de 3,7% par rapport à l’année dernière. Les chiffres étaient légèrement supérieurs aux estimations du Dow Jones de 0,3 % et 3,6 %.

Le président doit rencontrer cet après-midi les PDG de diverses entreprises pour entendre leurs points de vue sur l’économie tout en décrivant les initiatives de son administration. Les Républicains sondent systématiquement mieux que les Démocrates sur la manière de traiter les questions économiques, un obstacle que Biden tente de surmonter à l’approche des élections de 2024. Un Sondage NBC News publié en septembre, 49 % des Américains pensent que les Républicains gèrent mieux l’économie, contre 28 % pour les Démocrates, un chiffre parmi les plus élevés de l’histoire du sondage.

« Le rapport de ce matin montre que l’inflation sous-jacente est tombée à son plus bas niveau depuis deux ans », a déclaré Biden dans un communiqué jeudi. « L’inflation globale est en baisse de 60% par rapport à son pic, à un moment où le chômage est resté inférieur à 4% pendant 20 mois consécutifs et où la part des Américains en âge de travailler dans la population active est la plus élevée depuis 20 ans. »

L’IPC de base, qui exclut les prix volatils des produits alimentaires et de l’énergie, a augmenté de 0,3 % au cours du mois dernier et de 4,1 % par rapport à l’année dernière. Les deux chiffres ont répondu aux attentes.

Cette publication fait suite à un rapport sur l’emploi éclatant de septembre montrant le meilleur chiffre de masse salariale mensuelle depuis janvier. Les effectifs non agricoles en septembre ont augmenté de 336 000 pour le mois, soit près du double de l’estimation consensuelle du Dow Jones de 170 000 et plus de 100 000 de plus que le mois précédent. Le ministère du Travail a également révisé à la hausse les chiffres de l’emploi pour août et juillet.

Le président a salué les récents chiffres économiques en les qualifiant de « bidenomics en action ».

« Je continuerai à me battre pour construire une économie à partir du milieu et de la base, même si les Républicains au Congrès menacent de manière imprudente d’affaiblir notre économie, donnent la priorité aux réductions d’impôts pour les riches et les grandes entreprises et poussent à des coupes profondes dans les programmes qui sont essentiels pour les Américains et les personnes âgées qui travaillent dur », a déclaré Biden.