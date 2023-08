Biden s’attaque à la Cour suprême en essayant toujours d’annuler la dette étudiante

De plus, l’assistant professeur de droit à l’Université de New York, le président a annoncé qu’il tenterait de poursuivre le même objectif en vertu d’une loi différente.

Noé Rosenblum : Les démocrates traditionnels se sont généralement montrés réticents à critiquer la Cour suprême, même si elle a poursuivi de manière agressive des politiques républicaines impopulaires. La première chose frappante était donc que Biden ripostait contre le tribunal. Mais j’ai également été frappé par la façon dont Biden a décidé de réagir. Plutôt que de se cacher derrière un jargon juridique mystifiant, il a formulé le problème de manière claire et simple. Comme il l’a expliqué, son administration a pris des mesures démocratiques et le tribunal a tenté d’usurper son pouvoir et de l’empêcher d’agir. C’est à cause du tribunal, a clairement expliqué Biden, que les Américains ne bénéficieront pas du soulagement que son administration cherchait à leur apporter. Et Biden a déclaré qu’il ne permettrait pas au tribunal d’avoir le dernier mot pour expliquer le sens de la loi.

(L’échange a été édité et condensé pour plus de clarté.)

NR : En fin de compte, il s’agissait d’une décision très restrictive. Bien que l’affaire ait des conséquences importantes sur la doctrine permanente et sur la capacité de contester l’octroi de prestations gouvernementales, l’affaire a eu une portée beaucoup moins large qu’elle n’aurait pu l’être et que ne l’espéraient de nombreux commentateurs.

AN : Qu’est-ce qui vous a le plus surpris dans la décision de la Cour suprême sur le pardon de Biden ?

NR : Il pense que c’est le résultat d’une lecture erronée des célèbres événements de 1937, dans lesquels Franklin Roosevelt s’est positionné comme un adversaire de la cour. Il est célèbre que le tribunal du début des années 1930 ait invalidé la législation du New Deal. En réponse, Roosevelt a menacé de nommer des juges supplémentaires s’il ne changeait pas de cap. Bien sûr, le tribunal a changé de cap, rendant inutile le plan de Roosevelt, et il l’a abandonné. Mais un discours s’est répandu selon lequel la menace de Roosevelt était une mauvaise politique. Je pense que ce récit est erroné. Bien qu’il existe des preuves convaincantes que le tribunal a peut-être changé d’avis sur la législation du New Deal avant que Roosevelt n’émette sa menace, cette menace a atteint son objectif. Avant Roosevelt, les conflits entre la Cour suprême et le président n’étaient pas tabous, et les juges de la Cour suprême étaient souvent considérés comme des personnalités politiques ordinaires importantes. Charles Evans Hughes, juge en chef de la Cour suprême au moment de l’élection de Roosevelt, était un candidat républicain à la présidence.

AN : Certains experts juridiques s’attendent à ce que la deuxième tentative de Biden d’annuler la dette étudiante se termine par un autre décès à la Cour suprême. Prévoyez-vous la même chose ?

NR : Sur le plan juridique, je pense que cela devrait être différent. Le processus d’annulation de la dette dans le cadre du nouveau plan est plus long et plus élaboré, mais le pouvoir du secrétaire à l’Éducation d’annuler la dette à la fin du plan est plus clair qu’il ne l’était dans le cadre du premier plan de Biden. Que cela se passe différemment est une autre question. En supposant que l’administration Biden soit en mesure de mener à bien son travail, je pense que le tribunal aura beaucoup plus de mal à annuler la grâce prévue par le plan B. Mais je soupçonne qu’il y aura plusieurs juges nommés par les républicains au sein du tribunal qui tenteront de trouver un moyen d’invalider les actions de l’administration de toute façon. Et nous devons nous rappeler que les conservateurs disposent actuellement de six voix et ont été prêts à ignorer des principes juridiques établis de longue date pour réaliser les priorités politiques républicaines.

AN : À votre avis, pourquoi y a-t-il autant de pression sur le gouvernement pour qu’il s’attaque à la dette étudiante ?

NR : Pendant de nombreuses années, la politique s’est appuyée sur l’augmentation de l’accès à l’enseignement supérieur comme moyen de mobilité économique et a ignoré les inégalités croissantes. Les terribles conséquences de ce choix politique se font sentir. Dans une société aussi inégale et injuste que la nôtre, un diplôme universitaire n’est plus la garantie d’un avenir financier sûr. De nombreux Américains doivent désormais des milliers de dollars, alors même qu’ils se retrouvent sous la chaussure d’un système économique injuste et incapables de gagner suffisamment d’argent pour les rembourser, sans parler d’atteindre la mobilité économique qui leur a été promise. Le système d’endettement étudiant est en crise de la même manière que de nombreux autres aspects de notre économie qui affectent de manière disproportionnée les non-riches sont en crise, notamment le logement et les soins de santé.