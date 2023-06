Biden s’apprête à signer un projet de loi sur le plafond de la dette : ce que cela signifie pour vos prêts étudiants

Le président américain Joe Biden devrait approuver samedi le plan de plafond de la dette Biden-McCarthy pour éviter aux États-Unis une crise par défaut. Le Sénat voté pour passer le plan jeudi soir, un jour après que la Chambre des représentants a adopté le projet de loi avec soutien bipartite.

« Passer cet accord budgétaire était essentiel », a déclaré Biden a dit Vendredi soir, lors de sa première allocution aux heures de grande écoute depuis le Bureau ovale. « Les enjeux n’auraient pas pu être plus élevés. »

Bien que l’accord se concentre sur l’augmentation du plafond de la detteil comprend également des changements aux programmes publics comme les soins médicaux pour les anciens combattants et aide alimentaire pour les ménages à faible revenu. L’accord mettra également fin à une pause dans les remboursements de prêts étudiants fédéraux qui a commencé pendant la pandémie de COVID-19.

L’accord bipartisan demande aux étudiants emprunteurs de commencer à rembourser leurs prêts dès le 30 août. Bien que ce délai fasse partie du plan du président présenté en novembre dernier, il ne fait aucun doute que les emprunteurs devront recommencer à rembourser leurs prêts. Le texte de l’accord empêche le secrétaire à l’éducation d’amorcer une autre pause.

Selon le Réserve fédérale. Le montant moyen dû est de 37 338 $ et le paiement mensuel moyen est de 337 $. La dette de prêt étudiant est un problème croissant, car les jeunes emprunteurs se retrouvent financièrement gênés par leurs paiements les empêchant de procéder à des événements majeurs de la vie comme se marier ou acheter une maison.

Voici comment l’accord sur le plafond de la dette affectera les prêts étudiants et ce que vous pouvez faire pour vous préparer aux remboursements.

Qu’arrivera-t-il aux emprunteurs étudiants si l’accord sur le plafond de la dette est approuvé?

Le texte de l’accord sur le plafond de la dette indique que les emprunteurs devront recommencer à payer leurs factures de prêt étudiant 60 jours après le 30 juin, date initialement prévue par le président Joe Biden en novembre dernier. Cela mettrait officiellement fin à la pause des prêts étudiants qui a été lancée par le président Donald Trump au début de la pandémie de COVID-19.

L’accord a été adopté au Sénat jeudi et à la Chambre la veille. Dans un Adresse du bureau ovale Vendredi soir, Biden a qualifié l’accord de critique et a déclaré que les enjeux n’auraient pas pu être plus importants. Il devrait signer le projet de loi samedi.

L’accord empêche le ministère américain de l’Éducation de rétablir une autre pause, ce qui signifie que le Congrès devrait probablement approuver une telle décision. Le secrétaire à l’Éducation, Miguel Cardona, a déclaré au Sénat le mois dernier qu’il n’y aurait pas d’autre pause avant le 30 juin.

Cela signifie que les emprunteurs devront commencer à rembourser leurs prêts dès le 30 août et que les intérêts sur les prêts étudiants pourront à nouveau s’accumuler. Le moment exact de votre premier paiement dépendra de l’agent de prêt et du plan de remboursement que vous avez accepté.

Y aura-t-il une remise de prêt étudiant?



Pas sous l’accord de plafond de la dette. Cependant, il est stipulé que si le programme d’annulation de la dette étudiante de Biden est approuvé par la Cour suprême, l’annulation se poursuivra sans relâche.

En août dernier, Biden a annoncé un plan visant à annuler jusqu’à 20 000 $ de dette étudiante à ceux qui se sont qualifiés. Le mouvement a reçu deux contestations judiciaires faisant valoir que l’annulation outrepasse l’autorité du secrétaire à l’éducation. La Cour suprême a jusqu’à fin juin pour se prononcer sur la question.

Comment se préparer au remboursement des prêts étudiants.

Les remboursements des prêts étudiants pouvant redémarrer dans moins de trois mois, il y a certaines choses que vous pouvez faire maintenant pour vous préparer.

Si vous avez des économies de côté pour les remboursements de prêts étudiants, une bonne option consiste à profiter d’un compte d’épargne à haut rendement. Ouvrez un compte et déposez de l’argent destiné aux prêts étudiants. L’argent s’accumulera grâce aux taux d’intérêt plus élevés, dont certains peuvent atteindre 4,85 % APR.

Si vous avez une dette à taux d’intérêt élevé, comme une dette de carte de crédit, travaillez pour rembourser vos soldes ou consolider votre dette en un paiement mensuel plus abordable avant le redémarrage de vos prêts étudiants. Un prêt de consolidation de dettes peut vous aider à consolider une dette variable à taux d’intérêt plus élevé en un paiement à taux fixe à faible taux d’intérêt et est utile si vous avez besoin de quelques années pour rembourser votre dette. Mais si vous n’avez besoin que de quelques mois supplémentaires pour rembourser votre dette, une carte de transfert de solde peut vous offrir un répit temporaire des frais d’intérêt pendant que vous travaillez pour rembourser votre solde.

Les deux options peuvent vous aider à vous mettre dans une meilleure position financière avant le redémarrage des remboursements de prêt.

Toujours préoccupé par le remboursement des prêts étudiants?

Si vous avez des inquiétudes concernant le remboursement, il est impératif de parler avec l’agent de prêt.

Il existe des options pour modifier le plan de remboursement en quelque chose de plus abordable ou pour différer les paiements pendant un certain temps.

Le ministère de l’Éducation Site Web de l’aide aux étudiants a également des informations sur les différents plans de paiement tels que les plans de remboursement axés sur le revenu et les options de consolidation de prêt.