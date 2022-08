Biden s’apprête à ratifier le soutien américain à l’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’OTAN

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le président Biden devrait signer mardi des documents soutenant l’entrée de la Suède et de la Finlande dans l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN).

“J’ai hâte de signer les protocoles d’adhésion et d’accueillir la Suède et la Finlande, deux démocraties fortes dotées d’armées très compétentes, dans la plus grande alliance défensive de l’histoire”, a déclaré Biden dans un communiqué la semaine dernière après que le Sénat a approuvé à une écrasante majorité leur adhésion.

L’adhésion de la Finlande et de la Suède sera la première expansion significative de l’alliance depuis l’effondrement de l’Union soviétique dans les années 1990. Leur acceptation dans le bloc marque un reproche à la Russie au milieu de son invasion en cours de l’Ukraine.

Le Sénat a approuvé la décision dans une rare démonstration de soutien bipartisan, votant 95-1 la semaine dernière en faveur de l’expansion. Le sénateur Josh Hawley, R-Mo., a été le seul sénateur à voter contre la mesure, arguant que cela détournerait l’attention de la Chine, qu’il considère comme le principal ennemi géopolitique de l’Amérique.

“Nous pouvons faire plus en Europe … consacrer plus de ressources, plus de puissance de feu … ou faire ce que nous devons faire pour dissuader l’Asie et la Chine. Nous ne pouvons pas faire les deux”, a déclaré Hawley, selon l’Associated Press.

Mais le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, a salué la nouvelle, affirmant que cette décision renforcerait la sécurité nationale.

“Leur adhésion rendra l’OTAN plus forte et l’Amérique plus sûre. Si un sénateur cherche une excuse valable pour voter non, je lui souhaite bonne chance”, a déclaré McConnell.

La demande d’adhésion de la Finlande et de la Suède à l’OTAN est intervenue en réponse à l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février, l’adhésion à l’alliance étant fortement opposée par le Kremlin.

Les 30 États membres actuels de l’OTAN ont signé le mois dernier le protocole d’adhésion des deux pays, ouvrant la voie à la ratification officielle de leur adhésion.

Les 30 membres actuels de l’OTAN doivent ratifier la décision d’autoriser l’adhésion de la Finlande et de la Suède avant de pouvoir être protégés par l’article cinq de la Charte de l’OTAN, qui stipule qu’une attaque contre un pays de l’OTAN est une attaque contre tous les membres.

Le Canada, l’Allemagne et l’Italie ont déjà ratifié l’adhésion des deux pays.