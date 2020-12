WILMINGTON, Del. (AP) – Le président élu Joe Biden devrait présenter mercredi l’ancien rival présidentiel Pete Buttigieg en tant que candidat au poste de secrétaire aux transports, ajoutant une voix jeune à une administration entrante jusqu’ici dominée par des personnes ayant des décennies d’expérience à Washington.

L’ancien maire de South Bend, Indiana, âgé de 38 ans, serait également la première personne ouvertement gay confirmée par le Sénat à un poste au Cabinet.

Dans un tweet mardi, Biden a décrit Buttigieg, qui a servi comme officier du renseignement de réserve de la marine en Afghanistan, comme «un chef, un patriote et un résolveur de problèmes».

La nomination a été applaudie par les dirigeants syndicaux, les responsables de l’industrie des transports, les militants LGBTQ et les législateurs démocrates comme un choix solide par Biden.

Le sénateur Sherrod Brown, D-Ohio, a qualifié Buttigieg de «plus que prêt à enfin résoudre la crise des infrastructures de notre pays». Le sénateur Michael Bennet, D-Colo., A applaudi Biden pour avoir tapoté quelqu’un avec «beaucoup d’intelligence, de vision et de motivation» pour tenter de moderniser l’infrastructure de transport en ruine de l’Amérique.

S’il est confirmé, Buttigieg aura beaucoup à faire dès la sortie de la porte. Il sera chargé de mettre en place les propositions de Biden de dépenser des milliards pour des améliorations majeures des infrastructures et des initiatives de modernisation qui peuvent aider les États-Unis à lutter contre le changement climatique.

Plus immédiatement, le président élu veut également imposer le port de masque sur les avions et les transports en commun pour ralentir la propagation du coronavirus.

Lors de la primaire présidentielle démocrate, Buttigieg a d’abord été radié comme le chef d’une ville relativement petite en concurrence avec des personnalités beaucoup plus établies. Mais Buttigieg s’est concentré sur un message de changement de génération pour terminer les premiers caucus de l’Iowa dans un lien virtuel avec le sénateur du Vermont Bernie Sanders.

La campagne de Buttigieg a cependant trébuché en attirant les électeurs noirs qui jouent un rôle essentiel dans la politique démocrate. Alors que la primaire se déplaçait dans des États plus diversifiés tels que la Caroline du Sud, Buttigieg a faibli et s’est rapidement retiré de la course. Son soutien relativement précoce à Biden a inauguré une unification remarquablement rapide du parti autour de son ultime candidat.

L’histoire continue

Lors de la primaire, Biden a brillé Buttigieg, qui, selon lui, lui rappelait son défunt fils Beau Biden, un ancien procureur général du Delaware qui avait exhorté son père à se présenter à la Maison Blanche. Beau Biden est décédé en 2015.

La sélection de Buttigieg pour le secrétaire aux transports par Biden a attiré les éloges des groupes de défense des droits LGBTQ, l’un d’eux l’appelant «une nouvelle étape dans un effort de plusieurs décennies» pour avoir une représentation LGBTQ au sein du gouvernement américain.

«Son impact se répercutera bien au-delà du département qu’il dirigera», a ajouté Annise Parker, présidente et chef de la direction du LGBTQ Victory Institute.

Mais le chapitre South Bend de Black Lives Matter a dénoncé la nomination de Buttigieg. Le groupe avait fait connaître son mécontentement à Buttigieg lors de sa campagne présidentielle, à la suite de la fusillade de South Bend en 2019 sur un homme noir par un policier blanc.

«Nous avons vu des communautés noires voir leurs maisons démolies par son administration», a déclaré Jorden Giger, leader du BLM à South Bend, dans un communiqué, faisant référence aux efforts de Buttigieg pour démolir les logements insalubres. «Nous avons vu les rouages ​​de sa police se retourner contre les Noirs.»