Biden s’apprête à entamer des discussions critiques sur l’Ukraine cette semaine avec le Danois Frederiksen et le Britannique Sunak

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden accueille cette semaine les Premiers ministres danois et britannique à Washington pour des entretiens qui se concentreront fortement sur ce qui nous attend dans la guerre en Ukraine – y compris l’effort récemment lancé pour former et éventuellement équiper l’Ukraine avec Avions de chasse F-16 de fabrication américaine

La Grande-Bretagne et le Danemark jouent un rôle central dans le plan international conjoint naissant que Biden a récemment approuvé après des mois de résistance aux appels du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy pour des avions américains.

Les réunions séparées de Biden avec les dirigeants de deux alliés clés de l’OTAN – il se réunira avec la Danoise Mette Frederiksen lundi et le Britannique Rishi Sunak jeudi – surviennent à une période cruciale de la guerre de 15 mois alors que l’Ukraine se prépare à lancer une contre-offensive. C’est aussi un moment où les États-Unis et l’Europe cherchent à démontrer à Moscou que l’alliance occidentale reste forte et concentrée sur la consolidation d’un engagement à plus long terme envers l’Ukraine sans fin du conflit en vue.

« L’une des choses sur lesquelles nous rechercherons leurs points de vue et sur laquelle le président sera intéressé à partager ses points de vue, ce sont les besoins de sécurité à long terme de l’Ukraine », a déclaré le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby. « Et c’est vraiment là que les F-16 entrent en quelque sorte dans cette discussion. »

Le Danemark a acheté des dizaines de F-16 de fabrication américaine depuis les années 1970 et a indiqué qu’il était ouvert à la possibilité d’en fournir à l’Ukraine. La Grande-Bretagne a fortement plaidé en faveur d’une coalition pour fournir à l’Ukraine des avions de combat et a déclaré qu’elle soutiendrait l’Ukraine pour obtenir les F-16 qu’elle souhaite. Mais le Royaume-Uni n’a pas de F-16 et a exclu l’envoi de jets Typhoon de la Royal Air Force.

Au lieu de cela, la Grande-Bretagne dit qu’elle donnera aux pilotes ukrainiens une formation de base sur des jets aux normes occidentales à partir du début de l’été pour les préparer à piloter des F-16. Les pilotes ukrainiens se rendront ensuite dans d’autres pays pour les prochaines étapes de formation.

L’accord sur le F-16 fait partie de plusieurs efforts récents de grande envergure des États-Unis et de l’Europe visant à renforcer la détermination occidentale alors que la guerre se poursuit. Les responsables de Moscou ont affirmé que les forces ukrainiennes faisaient un effort majeur pour percer les lignes défensives russes dans le sud-est de l’Ukraine pour une deuxième journée lundi. Les autorités de Kiev n’ont pas confirmé les attaques et ont suggéré que l’allégation était une ruse de désinformation russe.

La semaine dernière, Frederiksen et Sunak faisaient partie des 45 dirigeants européens qui se sont rendus en Moldavie pour le premier sommet de la Communauté politique européenne où ils ont souligné leur soutien aux ambitions de l’Europe de l’Est de se rapprocher de l’Occident et de tenir Moscou à distance.

Biden devrait également discuter avec Frederiksen et Rishi des préparatifs du sommet de l’OTAN du mois prochain en Lituanie, qui intervient dans un contexte de pression croissante exercée sur l’alliance par Zelenskyy sur l’OTAN pour offrir à l’Ukraine des garanties de sécurité concrètes et une voie définie pour que Kiev finisse par devenir membre du groupe.

L’alliance de 31 membres cherche également à renforcer le statut de non-membre de l’Ukraine au sein de l’OTAN et à préparer un cadre pour les engagements de sécurité qu’elle pourra offrir une fois la guerre avec la Russie terminée.

Max Bergmann, ancien haut responsable du département d’État sous l’administration Obama, a déclaré que la tâche de Biden et de ses homologues européens était de rester sur la même longueur d’onde pour ce qui viendra après la contre-offensive tant attendue de l’Ukraine.

« Tout au long de ce conflit, nous avons non seulement sous-estimé les Ukrainiens, mais nous avons également sous-estimé les Européens », a déclaré Bergmann, qui est maintenant directeur du programme Europe, Russie et Eurasie au Centre d’études stratégiques et internationales de Washington. » Ils n’hésitent pas, mais ils devront également continuer à trouver de nouveaux fonds à investir dans des équipements militaires pour soutenir les Ukrainiens. Il y a une question des deux côtés de l’Atlantique : combien faudra-t-il réellement pour soutenir l’Ukraine ?

Biden devrait également vérifier auprès de Frederiksen et Rishi ses efforts pour faire pression sur la Turquie, membre de l’OTAN, pour qu’elle renonce à empêcher la Suède de rejoindre l’alliance militaire.

La Suède et la Finlande, historiquement non alignées sur le plan militaire, ont demandé conjointement l’adhésion à l’OTAN après avoir été ébranlées par l’invasion de l’Ukraine par la Russie. La Turquie a d’abord empêché les deux pays de rejoindre l’alliance avant d’accepter l’adhésion de la Finlande tout en continuant à s’opposer à la Suède.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan s’est opposé au soutien perçu par la Suède du Parti des travailleurs du Kurdistan interdit, ou PKK, du groupe extrémiste de gauche DHKP-C et des partisans du religieux musulman Fethullah Gulen basé aux États-Unis, qui, selon Ankara, était à l’origine d’un coup d’État militaire raté. tentative en 2016.

Erdogan a été réélu la semaine dernière pour un troisième mandat malgré la lutte de son gouvernement pour faire face à l’inflation galopante et les conséquences d’un tremblement de terre qui a rasé des villes entières du pays. Maintenant que sa bataille pour la réélection est derrière lui, les responsables de la Maison Blanche sont de plus en plus optimistes quant au fait que le dirigeant turc retirera son opposition à l’adhésion de la Suède, selon un responsable américain familier avec les délibérations internes. Le responsable n’était pas autorisé à commenter publiquement et a parlé sous couvert d’anonymat.

Biden a déclaré avoir soulevé la candidature de la Suède à l’OTAN et le désir de la Turquie d’acheter 40 nouveaux F-16 aux États-Unis – une décision à laquelle certains membres du Congrès s’opposent jusqu’à ce que la Turquie approuve l’adhésion de la Suède à l’OTAN – lors d’un appel téléphonique la semaine dernière avec Erdogan.

«Il veut toujours travailler sur quelque chose sur les F-16. Je lui ai dit que nous voulions un accord avec la Suède, alors faisons-le », a déclaré Biden aux journalistes peu après l’appel.

Quelques jours plus tard, lors de son discours d’ouverture à l’US Air Force Academy dans le Colorado, Biden a parlé avec certitude des espoirs d’adhésion de la Suède à l’OTAN. « Cela va arriver. Je vous le promets », a déclaré Biden.

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, et le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, ont tous deux exprimé l’espoir que la Suède rejoindra l’OTAN au moment où les dirigeants alliés se réuniront en Lituanie les 11 et 12 juillet. Stoltenberg a rencontré Erdogan dimanche à Istanbul pour des entretiens mais aucune percée n’a été faite.

La rédactrice de l’Associated Press, Jill Lawless à Londres, a contribué à ce rapport.

Aamer Madhani, Associated Press