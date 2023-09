Biden s’apprête à effectuer une visite présidentielle « sans précédent » sur la ligne de piquetage des travailleurs de l’automobile

La décision du président américain Joe Biden de se tenir aux côtés des piquets de grève des United Auto Workers, mardi, au 12e jour de leur grève contre les principaux constructeurs automobiles, souligne une allégeance aux syndicats qui semble sans précédent dans l’histoire présidentielle.

Les experts en histoire présidentielle et syndicale aux États-Unis affirment qu’ils ne se souviennent pas d’un cas où un président en exercice aurait rejoint une grève en cours, même pendant les mandats de présidents les plus ardents prosyndicaux tels que Franklin Delano Roosevelt et Harry Truman.

L’administration Biden n’a aucun rôle formel dans les négociations et la Maison Blanche est revenue sur la décision du président au début du mois d’envoyer deux adjoints clés dans le Michigan pour surveiller les négociations.

Les législateurs participent souvent à des grèves pour montrer leur solidarité avec les syndicats, et lors de sa campagne primaire démocrate de 2020, Biden et d’autres candidats à la présidentielle ont rejoint une ligne de piquetage de centaines d’employés de casino à Las Vegas. Mais les présidents en exercice, qui doivent équilibrer les droits des travailleurs avec les perturbations de l’économie, des chaînes d’approvisionnement et d’autres facettes de la vie quotidienne, voulaient depuis longtemps rester en dehors de la mêlée des grèves – jusqu’à Biden.

« C’est absolument sans précédent. Aucun président n’a jamais manifesté auparavant », a déclaré Erik Loomis, professeur à l’Université de Rhode Island et expert de l’histoire du travail aux États-Unis. Historiquement, les présidents « évitaient de participer directement aux grèves. Ils se considéraient davantage comme des médiateurs. Ils ne considéraient pas qu’il leur appartenait d’intervenir directement dans une grève ou dans une action syndicale ».

Il est temps de rembourser les travailleurs, dit Biden

Biden a déjà exprimé son soutien aux efforts de syndicalisation dans les installations d’Amazon.com et a adopté en 2021 un décret promouvant la syndicalisation des travailleurs.

Biden s’appuie également sur son soutien aux syndicats à un moment où les syndicats bénéficient d’un large soutien de la part du public, avec 67 pour cent des Américains approuvant les syndicats dans un sondage Gallup d’août. Mais les taux de syndicalisation du secteur privé ont chuté depuis les années 1980 en raison de la déréglementation et des lois antisyndicales au niveau fédéral et au niveau des États : seulement 6 pour cent des travailleurs américains sont membres d’un syndicat du secteur privé, contre 33 pour cent des travailleurs du secteur public.

À REGARDER l Des pertes d’emplois temporaires pourraient résulter d’une grève : analyste : « Une pression énorme » sur les fournisseurs de pièces automobiles alors que la grève de l’UAW se poursuit Jan Griffiths, expert en chaîne d’approvisionnement et fondateur de Gravitas Detroit, a déclaré à Chris Ensing de la CBC que certains équipementiers automobiles se trouvent dans une position difficile en raison d’une grève en cours aux États-Unis, d’un marché du travail tendu et de faibles réserves de liquidités. Griffiths, qui a été leader mondial chez un fournisseur de premier rang pendant des décennies, a déclaré qu’une communication ouverte entre les fournisseurs pourrait aider les entreprises à survivre.

Au cours de la grève en cours de l’UAW, Biden a fait valoir que les constructeurs automobiles ne sont pas encore allés assez loin pour satisfaire le syndicat, bien que les responsables de la Maison Blanche aient refusé à plusieurs reprises de dire si le président soutenait les revendications spécifiques de l’UAW, telles qu’une augmentation de 40 pour cent des salaires et salaire à temps plein pour une semaine de travail de 32 heures.

« Je pense que l’UAW a renoncé à une somme incroyable lorsque l’industrie automobile était en faillite. Ils ont tout donné, depuis leurs retraites, et ils ont sauvé l’industrie automobile », a déclaré Biden lundi depuis la Maison Blanche. Il a déclaré que les travailleurs devraient en bénéficier « maintenant que l’industrie revient en force ».

Biden et d’autres démocrates vantent de manière plus agressive les références pro-travaillistes du président, un jour avant la visite du candidat républicain Donald Trump chez un fournisseur de pièces de moteur non syndiqué.

Les responsables de la Maison Blanche ont rejeté l’idée selon laquelle la visite de Trump, annoncée plus tôt, leur avait forcé la main. Ils ont noté que Biden se rendait au Michigan à la demande du président de l’UAW, Shawn Fain, qui avait invité le président la semaine dernière.

Préoccupations liées à la transition vers les véhicules électriques

La grève de l’UAW, qui s’est étendue à 20 États la semaine dernière, n’est pas sans défis pour une administration Biden qui a fait pression pour des emplois nationaux dans les énergies propres, car une partie des revendications des travailleurs inclut des inquiétudes concernant une transition plus large vers les véhicules électriques. L’abandon des véhicules à essence a inquiété certains travailleurs de l’automobile, car la fabrication des versions électriques nécessite moins de personnel et rien ne garantit que les usines qui les produisent seront syndiquées.

Carolyn Nippa, qui marchait sur la ligne de piquetage lundi à l’entrepôt de pièces GM de Van Buren Township, Michigan, était ambivalente quant au plaidoyer du président en faveur des véhicules électriques, même si elle a déclaré que Biden était un meilleur président que Trump pour les travailleurs. Elle a dit que c’était « formidable que nous ayons un président qui veuille soutenir les syndicats locaux et la classe ouvrière ».

« Je sais que c’est l’avenir. C’est l’avenir de l’industrie automobile », a déclaré Nippa. « J’espère que cela n’affectera pas nos emplois. »

Jeffrey Thomas, président de la section locale 2406 de l’UAW, s’adresse aux médias du Tennessee le 22 septembre alors que le centre de distribution de pièces détachées et le centre de vrac de Memphis ACDelco se joignent aux grèves nationales de l’UAW. (Chris Day/L’appel commercial/Associated Press)

Dave Ellis, qui stocke des pièces détachées au centre de distribution, s’est dit heureux que Biden veuille montrer aux gens qu’il est en retard sur la classe moyenne. Mais il a déclaré que cette visite visait simplement à obtenir davantage de votes.

« Je ne crois pas nécessairement qu’il s’agisse vraiment de nous », a déclaré Ellis.

Au Canada, Unifor et General Motors entament mardi les négociations contractuelles.

Les travailleurs de Ford Motor Co. du Canada représentés par Unifor ont approuvé une nouvelle convention collective au cours du week-end. Les pourparlers d’Unifor avec Stellantis suivront les négociations avec General Motors du Canada.