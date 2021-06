Biden s’apprête à doubler les juges d’appel des femmes noires

WASHINGTON – Alors que le Sénat accélère l’approbation de ses candidats à la magistrature, le président Joe Biden est sur le point de doubler le nombre de femmes afro-américaines siégeant dans les cours d’appel fédérales du pays au cours de ses premiers mois de mandat.

Alors que les défenseurs d’une plus grande diversité affirment que la part est encore trop faible, Biden est en passe de porter le nombre de juges d’appel noires à huit, passant de quatre, garantissant qu’au moins une femme noire siège dans plus de la moitié des tribunaux de circuit du pays.

Le candidat le plus en vue de Biden, le juge Ketanji Brown Jackson, a été confirmé lundi à un siège à la Cour d’appel des États-Unis pour le circuit du district de Columbia – son premier juge d’appel autorisé par le Sénat. Trois autres femmes noires sont en préparation pour les cours d’appel fédérales – et toutes les trois semblent être en passe d’être confirmées.

Si ces trois personnes sont confirmées et qu’aucun des juges actuels ne prend sa retraite, cela représenterait le plus grand nombre de femmes noires siégeant dans les cours d’appel de l’histoire.

« Les femmes noires apportent au banc une perspective qui manque cruellement », a déclaré Leslie Davis, PDG de la National Association of Minority & Women Owned Law Firms. « C’est une période excitante pour le président de penser intentionnellement à la nécessité de cette voix. »

Des défenseurs tels que Davis disent que le jalon est important pour plusieurs raisons. Les quatre femmes afro-américaines siégeant en appel début 2021 représentaient 2% des 179 juges d’appel. En comparaison, les femmes noires représentent 7 % de la population américaine.

Biden, quant à lui, a promis de nommer une femme noire à la Cour suprême pour la première fois de l’histoire des États-Unis si un siège s’ouvre pendant son mandat. L’engagement a renouvelé l’attention sur le bassin relativement restreint de candidats potentiels siégeant actuellement à la cour d’appel du pays, l’endroit d’où proviennent la plupart des candidats à la haute cour.

De nombreux observateurs judiciaires pensent que Jackson, qui a fait partie de la liste des candidats sélectionnés par le président Barack Obama pour la Cour suprême en 2016, sera l’un des principaux candidats. Biden aurait sa chance si le juge associé Stephen Breyer, 82 ans, décidait de prendre sa retraite avant les élections de mi-mandat.

Jackson, 50 ans, siège au tribunal de district américain du district de Columbia depuis 2013. Le Sénat a confirmé à la cour d’appel par 53 voix contre 44.

Alors qu’il lisait les postes qu’elle occupait auparavant, le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., a salué lundi Jackson comme « la personne parfaite pour le poste »,

« Elle a toutes les qualités d’une juriste modèle. Elle est brillante, réfléchie, collaboratrice et dévouée à l’application de la loi de manière impartiale », a déclaré le démocrate de New York au Sénat peu de temps avant le début du vote sur la confirmation de Jackson. « Pour ces qualités, elle a gagné le respect des deux côtés. »

Focus sur la diversité

Biden a nommé 18 juges fédéraux, dont trois qui avaient déjà été confirmés avant Jackson, et l’administration jongle avec 83 postes vacants dans les tribunaux et 30 autres qui arrivent rapidement. La Maison Blanche a vanté la diversité – raciale et professionnelle – chaque fois qu’elle a annoncé une nouvelle liste de candidats à la magistrature.

Il a nommé le deuxième juge de Porto Rico pour siéger à la Cour d’appel des États-Unis basée à Boston pour le 1er circuit, le premier juge fédéral amérindien de l’État de Washington, la deuxième femme noire à siéger sur le 2e circuit basé à New York, la première femme noire à siéger à la Cour d’appel des États-Unis pour le circuit fédéral et la première Américaine musulmane à siéger comme juge fédéral, entre autres.

Biden a choisi Tiffany Cunningham, une avocate de Chicago, pour siéger à la Cour d’appel des États-Unis pour le circuit fédéral, un tribunal compétent en matière de commerce international, de contrats gouvernementaux, de brevets et d’autres questions. Cunningham serait le premier juge noir à siéger sur le circuit fédéral s’il était confirmé.

Le président a nommé Candace Jackson-Akiwumi pour un siège à la Cour d’appel des États-Unis pour le 7e circuit en avril. Jackson-Akiwumi, approuvée par la commission judiciaire du Sénat le mois dernier, serait la deuxième femme noire à siéger au tribunal de Chicago.

En mai, il a nommé Eunice Lee, avocate publique, pour la cour d’appel de New York.

« Il n’y a pas eu de femme noire confirmée devant les tribunaux de circuit depuis près de 10 ans », a déclaré Fatima Goss Graves, présidente du National Women’s Law Center. « Et ce fait choquant rend le respect de la promesse du président Biden de nommer la première femme noire à la Cour suprême particulièrement important. »

Mais l’accent mis par Biden sur la diversité a suscité des critiques parmi certains républicains.

« Il y a une grande différence entre la diversité et les quotas », a déclaré le sénateur John Kennedy, R-La., membre du comité judiciaire du Sénat qui s’est opposé à la confirmation de Jackson. « Je pense que le président Biden croit aux quotas.

« Si vous choisissez quelqu’un sur la base de sa race, de son sexe ou de sa sexualité ou de toute autre caractéristique immuable qu’il utilise aujourd’hui, et que vous dites » eh bien, je vais en choisir un certain nombre « , c’est immoral et inconstitutionnel », a affirmé Kennedy.

La Constitution donne aux présidents une grande latitude pour choisir les juges, quel que soit le parti politique, et il n’est pas clair que Biden ait en tête un nombre défini de candidats de toute race. Au lieu de cela, il s’est engagé à nommer des candidats qui reflètent la diversité de la nation.

Le président Donald Trump a eu une énorme influence sur les tribunaux fédéraux, nommant plus de 200 juges en quatre ans. Environ 16% de ses candidats étaient noirs, hispaniques, asiatiques ou non blancs, selon le Pew Research Center. Cela se compare à 18% pour le président George W. Bush et 36% pour Obama. Environ un quart des candidats à la magistrature de Trump étaient des femmes, une part légèrement supérieure à celle des autres présidents récents du GOP.

Ceux qui soutiennent l’ajout de diversité aux tribunaux fédéraux se sont moqués de la suggestion selon laquelle Biden choisit des candidats uniquement en fonction de la race – ou en raison de « quotas ».

« Quand la conversation tourne de manière étrange vers« pourquoi n’examinons-nous pas les qualifications ? » – cela n’arrive jamais lorsque vous parlez d’hommes blancs », a déclaré Davis, avec l’association des cabinets d’avocats appartenant à des minorités. « Je ne comprends pas pourquoi c’est si difficile à comprendre. »

De plus en plus haut

Parce qu’elle est largement considérée comme faisant partie de la liste restreinte de Biden pour la Cour suprême, c’est Jackson qui a reçu le plus d’attention – ainsi que le plus de critiques de la part des républicains – jusqu’à présent. Sa position inhabituelle a créé une politique délicate pour le GOP.

D’une part, Jackson a été confirmée à l’unanimité pour son siège au tribunal de district en 2013. Son audience de confirmation du DC Circuit en avril n’a guère produit de feux d’artifice. Des groupes extérieurs qui auraient pu s’opposer à sa confirmation n’ont pas fait tout leur possible pour l’arrêter.

Mais si Biden la nomme à la Cour suprême, les démocrates attireront certainement l’attention sur tout républicain qui la soutient maintenant – tout comme les républicains l’ont fait lorsque leurs candidats gravissent les échelons judiciaires.

Un assistant du Sénat républicain s’exprimant sous couvert d’anonymat pour discuter de la stratégie a déclaré que les législateurs du GOP qui soutiennent Jackson ne se mettent pas maintenant dans la boxe si Biden la nomme finalement pour le plus haut tribunal du pays, car elle aura alors un dossier sur le circuit DC qui sera doivent être scrutés. Plusieurs conservateurs, dont l’assistant du Sénat, ont déclaré que même si les républicains ne sont pas d’accord avec l’idéologie de Jackson, ils la considèrent comme faisant partie du courant dominant et amplement qualifiée pour la cour d’appel.

Les opposants à Jackson ont noté qu’elle avait largement esquivé une question lors de son audition de confirmation en avril pour savoir si elle soutenait l’idée d’une « Constitution vivante », l’idée que les juges adaptent leur lecture du document fondateur à l’époque. Jackson a esquivé la requête, affirmant qu’elle n’avait pas eu à y faire face devant le tribunal de district.

Le sénateur Chuck Grassley, R-Iowa, a noté l’échange lorsqu’il a annoncé son opposition.

« Ils prêtent serment d’appliquer la Constitution et d’interpréter la loi, pas de faire la loi », a déclaré Grassley à USA TODAY par la suite. « Et peu importe qui vous êtes. C’est ce que votre travail est d’où que vous veniez. C’est ce que vous devez être. »

Jackson deviendra la cinquième femme juge d’appel afro-américaine en exercice, rejoignant Judith Rogers, également sur le circuit DC ; Ojetta Thompson, sur le 1er circuit basé à Boston ; Johnnie Rawlinson, sur le 9e circuit basé à San Francisco ; et Bernice Donald, qui a été confirmée pour le 6e circuit basé à Cincinnati en 2011.

Les avocats disent qu’il sera important d’avoir des voix supplémentaires dans les cours d’appel.

« Les antécédents et les expériences des juges façonnent leur point de vue et ont un impact sur leurs décisions et les résultats des affaires », a déclaré Goss Graves. « La représentation diversifiée fait également une différence dans la perception et la confiance du public envers le système judiciaire. »