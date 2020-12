WASHINGTON – Le président élu Joe Biden est sur le point de nommer Miguel Cardona, le commissaire à l’éducation du Connecticut, au poste de secrétaire du ministère de l’Éducation, ont rapporté plusieurs médias, choisissant un des principaux partisans de la réouverture des écoles pendant la pandémie de coronavirus.

Cardona, 45 ans, dirigerait l’objectif de Biden de rouvrir toutes les écoles publiques au cours des 100 premiers jours de son administration s’il était confirmé par le Sénat américain. Son choix ajouterait également un autre Latino au Cabinet de plus en plus diversifié de Biden.

L’embauche prévue marque une augmentation rapide pour Cardona, qui a occupé le poste de chef de l’éducation du Connecticut pendant seulement 16 mois après avoir travaillé comme éducateur dans une école publique pendant deux décennies à Meriden, Conn.

Lors de la campagne électorale, Biden s’est engagé à choisir un enseignant pour diriger les écoles du pays.

Leslie Fenwick, doyenne émérite et professeur à l’Université Howard, était largement considérée comme un autre candidat de premier plan pour le poste.

CNN, le Washington Post et Politico ont rapporté que Biden était sur le point de choisir Cardona. L’équipe de transition de Biden n’a pas annoncé la sélection et ne confirmerait pas que Cardona est le choix.

Cardona: « L’éducation en personne est trop importante »

Cardona n’est pas perçue comme étant directement alignée sur les syndicats d’enseignants ou les réformateurs de l’éducation pro-école lorsqu’il s’agit de guerres de politique éducative du pays.

Cardona reprendra le département alors que les étudiants américains – et leurs écoles et collèges – sont sous le choc des effets de la pandémie de coronavirus.

Cardona a fait valoir qu’il existe peu de preuves de la transmission du COVID-19 dans les écoles, selon le Hartford Courant, et a souligné les avantages sociaux, émotionnels et éducatifs des cours en personne.

«L’éducation en personne est trop importante pour nos enfants pour perturber davantage leur éducation», a écrit Cardona dans une lettre aux surintendants des écoles du Connecticut en novembre, «à moins et jusqu’à ce que les conditions locales dictent spécifiquement la nécessité de le faire.

Les systèmes éducatifs du pays n’ont pas eu de directives fédérales claires sur la manière et le moment de rouvrir les salles de classe, et comment et quand prendre l’apprentissage à distance. Les étudiants de partout au pays prennent du retard sur le plan scolaire sans formation en personne. Et les paiements et les intérêts sur le portefeuille de prêts étudiants de 1,6 billion de dollars du pays sont suspendus jusqu’à quelques jours après que Biden devienne président, dans l’attente d’une décision politique du nouveau secrétaire à l’éducation alors que les retombées économiques de la pandémie se poursuivent.

Stimulation des prêts étudiants:Gel des paiements, intérêt prolongé jusqu’en janvier alors que les cas de COVID-19 augmentent

Cardona a été surintendant adjoint dans les écoles publiques de Meriden de 2013 jusqu’à ce que le gouverneur du Connecticut, Ned Lamont, un démocrate, le nomme commissaire à l’éducation en août 2019. Auparavant, Cardona a travaillé comme directeur pendant 10 ans, au cours desquels il a été nommé directeur de l’année du Connecticut. en 2012, et une enseignante au primaire

Cardona, le fils d’immigrants portoricains, a été élevé dans des logements sociaux à Meriden. Le CT Mirror a rapporté qu’en tant que surintendant adjoint, Cardona emmènerait les nouveaux enseignants visiter les quartiers de la ville afin qu’ils puissent comprendre la diversité de leurs élèves.

« Il y a eu des moments au cours de ma jeunesse où je pense que les gens avaient des attentes moins élevées qu’ils n’auraient dû », a déclaré Cardona. « Cela m’a simplement rendu plus affamé. »

Annuler le travail de Betsy DeVos

Sous le président Donald Trump, le secrétaire à l’Éducation est devenu un poste particulièrement médiatisé – et controversé. La secrétaire de Trump, Betsy DeVos, a été sondée comme le membre le moins populaire de son cabinet, faisant la une des journaux pour son soutien au choix de l’école et les armes à feu à l’école et pour son opposition à de nombreuses propositions d’allégement des prêts étudiants.

Biden avait indiqué que son secrétaire à l’Éducation aurait de l’expérience en tant qu’éducateur dans les écoles publiques, une fouille pas si voilée sur les antécédents de DeVos en tant que philanthrope milliardaire. Il a également promis d’annuler la plupart des politiques mises en place par DeVos. Ceux qui sont destinés à être révisés comprennent les règles plus strictes de DeVos pour les enquêtes sur les inconduites sexuelles dans les écoles et les collèges, ainsi que ses directives plus souples bénéficiant aux collèges à but lucratif.

Sous Biden et Cardona, le soutien du gouvernement fédéral devrait atténuer l’importance du choix de l’école et adopter un programme qui est « manifestement favorable aux écoles publiques », a déclaré Amy Jackson, vice-présidente de l’apprentissage et du développement chez Illuminate Education, un groupe d’amélioration des écoles. .

Cela dit, les secrétaires à l’éducation ont un pouvoir limité sur l’éducation dans les écoles américaines en raison de la longue histoire de contrôle local aux États-Unis.La plupart des politiques et pratiques dans les écoles publiques, où environ 90% des enfants reçoivent une éducation, sont déterminées par les conseils scolaires. , les législateurs des États et les départements d’État de l’éducation. En fait, en tant que secrétaire à l’éducation de Trump, DeVos a échoué dans bon nombre de ses efforts pour élargir les options de choix scolaire pour de grands pans d’enfants américains.

Ce que le secrétaire à l’Éducation a, c’est une chaire de tyran – un mégaphone pour vanter les idéaux et les priorités du président.

Contribution: Chris Quintana, Alia Wong, Erin Richards

