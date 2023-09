Biden s’apprête à affronter une semaine chargée en politique étrangère, avec notamment des discussions avec les dirigeants du Brésil, d’Israël et de l’Ukraine.

Président Joe BidenL’ordre du jour chargé de son mandat à l’Assemblée générale annuelle de l’ONU la semaine prochaine comprendra des rencontres avec le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva et le Premier ministre israélien. Benjamin Netanyahou.

Il retournera ensuite à Washington pour des entretiens critiques avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy. Conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche Jake Sullivan a également confirmé que Biden accueillerait Zelensky jeudi pour des entretiens à la Maison Blanche. Zelensky devrait également rencontrer des législateurs démocrates et républicains à Washington.

Cette rencontre – la troisième visite de Zelensky à la Maison Blanche depuis l’entrée en fonction de Biden – intervient alors que le Congrès est de plus en plus divisé sur la question de savoir comment fournir des fonds supplémentaires pour Ukraine car la guerre en est à sa deuxième année. Biden a demandé un ensemble de 13,1 milliards de dollars d’aide militaire supplémentaire pour l’Ukraine et de 8,5 milliards de dollars pour le soutien humanitaire. Il comprend également 2,3 milliards de dollars pour le financement et pour catalyser les donateurs par l’intermédiaire de la Banque mondiale.

Les pourparlers interviennent également après que le président russe Vladimir Poutine a reçu cette semaine le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un pour des entretiens en Russie. La Maison Blanche a déclaré que les renseignements américains indiquaient que la Corée du Nord, qui avait déjà fourni des munitions à la Russie, envisageait d’envoyer davantage d’aide militaire à la Russie.

Sullivan a cherché à minimiser les inquiétudes selon lesquelles Zelensky serait confronté à un lourd fardeau pendant son séjour à Washington, alors que les républicains d’extrême droite s’efforcent de resserrer le flux d’aide à l’Ukraine.

« Nous pensons que, sur la base de nos consultations sur la Colline, il continue d’y avoir un fort soutien bipartisan dans les deux chambres en faveur d’un financement continu », a déclaré Sullivan aux journalistes. « Parce que, franchement, les républicains et les démocrates reconnaissent tous deux que les États-Unis ne peuvent pas, dans leur propre intérêt – sans parler de leur obligation morale – se retirer de l’Ukraine à ce moment critique. »

Biden doit prendre la parole mardi lors du rassemblement annuel de l’organisme mondial et rencontrer les dirigeants des pays d’Asie centrale, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, le Turkménistan et l’Ouzbékistan.

La réunion avec les dirigeants du groupe, connu sous le nom de C5, devrait se concentrer sur la sécurité régionale, le commerce, le changement climatique, les réformes en cours pour améliorer la gouvernance et d’autres questions, a déclaré Sullivan. Par ailleurs, Biden s’entretiendra mardi avec le secrétaire général de l’ONU, António Guterres.

Lors du discours de Biden devant l’Assemblée générale, Sullivan a déclaré que le président exposerait les mesures prises par son administration pour promouvoir une vision du leadership américain qui a mis l’accent sur la collaboration avec les autres pour résoudre les problèmes les plus urgents du monde.

Le président démocrate met de plus en plus l’accent sur le retour du leadership américain sur la scène mondiale sous sa direction alors que ses efforts pour sa réélection en 2024 s’intensifient. Biden tente de faire preuve d’une plus grande compétence et d’une plus grande unité avec ses alliés que son prédécesseur, Donald Trump. L’ancien président, qui a défendu une politique étrangère « l’Amérique d’abord » au cours de son mandat, est le principal candidat en lice pour l’investiture présidentielle de 2024 du GOP.

Sullivan a déclaré que Biden avait « mis beaucoup de points au tableau » et que le président chercherait à souligner comment son programme de politique étrangère jusqu’à présent a contribué à « évoluer vers une vision plus large ».

Biden, cependant, ne participera pas à une réunion majeure sur le climat prévue mercredi. António Guterres a appelé les nations à venir à la réunion avec de nouvelles politiques ambitieuses qui sont conformes aux objectifs de réduction des émissions fixés dans l’accord de Paris sur le climat de 2015.

Sullivan n’a pas révélé qui Biden enverrait à sa place à la réunion sur le climat ni si les États-Unis feraient des annonces politiques majeures.

En plus des entretiens en tête-à-tête entre Biden et le président brésilien de gauche Da Silva mercredi, les deux dirigeants rencontreront des dirigeants syndicaux du Brésil et des États-Unis. Sullivan a déclaré que cette réunion vise à souligner le rôle que jouent les travailleurs dans « la construction d’un monde durable, démocratique, équitable et pacifique ».

Biden rencontrera également Netanyahu mercredi.

Le président américain et certains députés démocrates ont critiqué les efforts de Netanyahu visant à réformer le système judiciaire du pays. Les efforts visant à affaiblir la Cour suprême et à donner plus de pouvoir à la coalition gouvernementale ont suscité de vives critiques de la part de Washington, où des responsables ont déclaré que l’alliance américano-israélienne devait être ancrée dans une approche commune de la démocratie.

Biden a déclaré plus tôt cette année qu’il n’avait pas l’intention de rencontrer Netanyahu « à court terme », mais le président a assoupli sa position en juillet, ouvrant la voie à des pourparlers entre les dirigeants en marge de l’Assemblée générale.