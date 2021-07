Biden sanctionnera des responsables cubains suite aux attaques contre des manifestants

WASHINGTON – Le président Joe Biden annoncera des sanctions contre des responsables cubains après que le gouvernement a réprimé des manifestations historiques plus tôt ce mois-ci, selon deux sources proches des plans.

L’administration utilisera une loi sur les droits de l’homme, la Global Magnitsky Act, pour imposer des sanctions à une poignée de responsables cubains, ont déclaré les deux personnes.

« Il y aura des sanctions … dans peu de temps », a déclaré un éminent démocrate de Floride qui s’entretient régulièrement avec la Maison Blanche.

Les responsables de l’administration Biden sont « consternés » par la répression, a déclaré cette personne, qui a confirmé la nouvelle sous couvert d’anonymat. Les sanctions sont « la bonne étape et elle devrait probablement être suivie d’une pression internationale ».

Le porte-parole en chef du département d’État, Ned Price, a refusé de commenter jeudi. La Maison Blanche a également refusé de commenter.

Une deuxième personne familière avec les plans de l’administration a déclaré que les sanctions faisaient partie d’une série de mesures que le président présentera sur la politique cubaine. D’autres mesures incluent le travail pour étendre l’accès des Cubains à Internet et la constitution d’une coalition internationale pour condamner la répression du gouvernement cubain contre les manifestants.

Les responsables de la Maison Blanche y voient un « moment unique », a déclaré cette personne.

La nouvelle a été rapportée pour la première fois par leWashington Post et Politico.

Des milliers de Cubains sont descendus dans la rue la semaine dernière pour protester contre les pénuries de nourriture et de médicaments, les pannes de courant et la flambée des prix, provoquant les plus grandes manifestations vues sur l’île communiste en trois décennies. En conséquence, les manifestants ont été arrêtés et violentés.

Fernand Amandi, consultant politique et démocrate cubano-américain basé en Floride, a applaudi la nouvelle d’éventuelles sanctions américaines.

« Ceux-ci seront très bien accueillis, non seulement par les exilés cubains du monde entier, mais aussi par la communauté internationale qui a été témoin des abus infligés à la population de Cuba qui demandait simplement la liberté et la liberté », a déclaré Amandi.

« Ces mesures ont de vraies dents et changent la donne sur la façon de punir le régime à l’avenir », a-t-il ajouté. Ils exerceront des pressions sur le gouvernement cubain, a déclaré Amandi, « tout en encourageant et en autonomisant les manifestants sur l’île ».

Depuis les manifestations, Biden a déclaré qu’il soutenait le peuple cubain. Cependant, son administration n’a annoncé aucun changement de politique ni aucune assistance aux manifestants sur l’île.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré mardi que l’administration poursuivait des mesures « qui soutiennent à la fois le peuple cubain et obligent le régime cubain à rendre des comptes ».

Elle a noté que la Maison Blanche travaille avec le secteur privé et le Congrès pour trouver des options viables pour rendre Internet plus accessible au peuple cubain. Il y avait eu des pannes d’Internet à Cuba à la suite des manifestations. En outre, Psaki a déclaré que le département du Trésor étudiait comment tenir les responsables cubains responsables de la violence, de la répression et des violations des droits humains.

