Biden saluera le contrat du syndicat des dockers de la côte ouest à l’approche de la date limite de l’UAW

Le chargement et le déchargement des cargos ont été suspendus ce week-end dans les 29 ports de la côte ouest des États-Unis en raison de ralentissements chroniques sur les quais que les expéditeurs et les exploitants de terminaux ont imputé au syndicat des dockers, ont annoncé vendredi les entreprises.

WASHINGTON – Le président Joe Biden célébrera mercredi le récent contrat des dockers de la côte ouest lors d’une cérémonie à la Maison Blanche.

Les dirigeants de l’Union internationale des débardeurs et des entrepôts, qui représente les travailleurs, et de la Pacific Maritime Association, qui exploite les terminaux portuaires, rejoindront Biden à la Maison Blanche.

La semaine dernière, l’ILWU et la PMA ont ratifié un contrat après plus d’un an de négociations qui ont incité l’administration Biden à s’impliquer. Le contrat est prévu pour une durée de six ans et a été approuvé par 75 % des membres du syndicat qui ont voté. Il prévoyait une augmentation des salaires et des avantages sociaux pour 22 000 travailleurs répartis dans 29 ports de la côte ouest.

« Le contrat finalisé la semaine dernière représente un excellent exemple de la Bidenomics à l’œuvre, reflétant les travailleurs responsabilisés et négociant ensemble pour les salaires, les avantages sociaux et la qualité de vie qu’ils méritent, et les propriétaires d’entreprises reconnaissant le droit de ces syndicats à s’organiser », a déclaré un responsable de la Maison Blanche. a déclaré dans un communiqué.

Les ralentissements chroniques des travailleurs ont frappé les ports alors que les négociations traînaient, détournant dans certains cas les expéditions et conduisant à des fermetures temporaires de ports.