Biden salue les derniers officiers décédés par suicide après l’émeute du 6 janvier au Capitole – RT USA News

Le président américain Joe Biden a félicité deux officiers de la police du Capitole qui se sont suicidés le mois dernier en tant que « héros américains » pour leur service lors de l’émeute du 6 janvier, qu’il a décrite comme une attaque contre « notre démocratie même ».

Le tweet du président mardi a fait écho aux paroles de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, qui avait félicité le défunt officier Gunther Hashida lundi, après sa mort le 29 juillet, comme celui qui avait «a risqué sa vie pour sauver notre Capitole, la communauté du Congrès et notre démocratie même. «

Lorsque le Capitole des États-Unis et notre démocratie même ont été attaqués le 6 janvier, les agents Hashida et DeFreytag ont courageusement risqué leur vie pour les défendre. C’étaient des héros américains. Jill et moi gardons leurs proches dans nos prières pendant cette période difficile. – Président Biden (@POTUS) 3 août 2021

Hashida a été retrouvé mort à son domicile jeudi. L’officier Kyle DeFreytag, qui serait également décédé par suicide, a été retrouvé le 10 juillet.

Les derniers décès d’officiers portent à quatre le nombre de suicides de la police du Capitole à la suite de l’émeute. Un cinquième officier, Brian Sicknick, est également décédé peu après la manifestation, bien que sa mort par accident vasculaire cérébral ait finalement été confirmée comme étant de causes naturelles après de nombreuses rumeurs par les médias.

Alors que les événements du 6 janvier ont été décrits par l’administration Biden, le Parti démocrate et des médias sympathiques comme un «insurrection armée« , les républicains ont minimisé les événements de la journée et ont suggéré que l’administration et les démocrates l’utilisent pour faire avancer leur programme politique et faire des partisans de Trump des terroristes nationaux.

La seule personne décédée à la suite de l’émeute elle-même était le vétérinaire de l’Air Force Ashli ​​Babbitt, un partisan de Trump, qui a été abattu par un officier de police du Capitole.





Trois autres personnes décédées au Capitole, toutes parmi les manifestants, sont décédées d’une crise cardiaque, d’un accident vasculaire cérébral et d’une overdose de drogue. Cependant, des dizaines de policiers du Capitole auraient été blessés ce jour-là.

L’intention apparente des propos de Biden concernant les officiers morts n’a pas été perdue pour ses partisans des médias sociaux, qui ont rapidement blâmé l’ancien président Trump pour les suicides des officiers, malgré le fait que rien n’a fait surface indiquant les raisons pour lesquelles ils se sont suicidés.

Des centaines de participants à la manifestation du 6 janvier, qui visait à bloquer la certification de la victoire du Collège électoral de Biden, font face à des accusations criminelles.

Accusés de tout, jusqu’au terrorisme domestique inclus, ceux qui ont réussi à traverser le système ont été condamnés à de lourdes peines – un homme, qui a pris des selfies dans la salle du Sénat, a écopé de huit mois de prison plus deux ans de probation.

Le FBI les a surnommés « extrémistes violents locaux » et les a utilisés comme base pour affirmer que l’extrémisme sévit dans tout le pays, appelant même les Américains à dénoncer les membres de leur famille et leurs amis.

