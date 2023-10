Biden salue les chiffres de l’emploi et demande à House de retourner au travail

WASHINGTON – Le président Joe Biden a salué les nouvelles sur la croissance de l’emploi publiées vendredi, mais a mis en garde contre les conséquences économiques qui pourraient en découler si les républicains de la Chambre n’adoptaient pas un projet de loi de financement pour empêcher la fermeture du gouvernement le mois prochain.

« Le taux de chômage est resté inférieur à 4 % pendant 20 mois consécutifs ; la plus longue période depuis 50 ans », a déclaré Biden à la Maison Blanche.

« Ce n’est pas un hasard, c’est Bidenomics », a déclaré le président démocrate, qui brigue sa réélection l’année prochaine.

La masse salariale non agricole a augmenté de 336 000 emplois en septembre, bien au-dessus de l’estimation consensuelle du Dow Jones de 170 000 et de plus de 100 000 de plus que le mois précédent, selon le Département du Travail dit.

Le taux de chômage s’est élevé à 3,8%, contre 3,7% prévu.

L’augmentation du rapport sur l’emploi était le meilleur chiffre mensuel depuis janvier.

Biden a mis en garde contre les conséquences auxquelles le pays serait confronté si la Chambre n’adoptait pas de projets de loi de crédits à plus long terme avant l’expiration de la résolution actuelle actuelle le mois prochain.

« Les républicains de la Chambre ne devraient pas nous replonger dans une crise », a déclaré Biden.

« Nous n’avons que quarante jours pour que le Congrès se remette au travail – les mêmes républicains de la Chambre sont actuellement en vacances – pour financer le gouvernement, éviter une fermeture et protéger les énormes progrès réalisés par les Américains au cours des deux dernières années et demie. »

La Chambre a évincé mardi le représentant Kevin McCarthy, R-Calif., de son poste de président, c’est la première fois qu’un orateur est expulsé de ce poste.

Les républicains radicaux dirigés par le représentant Matt Gaetz de Floride ont poussé à la destitution de McCarthy parce que, entre autres choses, il a travaillé avec les démocrates pour adopter une résolution continue le week-end dernier afin de maintenir le gouvernement ouvert et d’éviter une fermeture.

La Chambre est temporairement paralysée et ne peut agir sur de nouvelles affaires jusqu’à ce que les républicains s’unissent autour d’un nouveau président.

« Il est temps d’arrêter de faire des bêtises », a déclaré Biden vendredi.

« Républicains de la Chambre, il est temps pour vous de faire votre travail, de poursuivre nos progrès, de développer l’économie, d’investir en Amérique, d’investir dans le peuple américain. Alors mettons-nous au travail pour le peuple américain. Ils attendent et regardent. Nous je dois me mettre au travail. »

Biden a déclaré qu’il essaierait de travailler avec celui qui serait finalement élu président de la Chambre.

« Ils contrôlent la moitié du Congrès et je vais essayer de travailler avec eux », a déclaré Biden. « Il y a certaines personnes avec qui j’imaginais qu’il pourrait être plus facile de travailler que d’autres, mais quel que soit l’orateur, j’essaierai de travailler avec eux. »