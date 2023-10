WASHINGTON – Le président Joe Biden a salué le nouveau PIB rapport montrant une forte croissance économique au troisième trimestre et a noté que c’était la preuve que ses politiques visaient à réduire l’inflation tout en évitant une récession.

Le rapport du Département du Commerce de jeudi a montré que le produit intérieur brut, la mesure de tous les biens et services produits aux États-Unis, a augmenté à un taux désaisonnalisé de 4,9% en rythme annualisé au troisième trimestre.

Ce chiffre a dépassé les attentes de Wall Street et a marqué la plus forte hausse trimestrielle du PIB depuis fin 2021. Près de la moitié de la croissance provient des dépenses de consommation.

“Je n’ai jamais cru que nous aurions besoin d’une récession pour faire baisser l’inflation – et aujourd’hui, nous avons vu une fois de plus que l’économie américaine continue de croître même si l’inflation a baissé”, a déclaré Biden dans un communiqué au sujet des nouvelles données. “Cela témoigne de la résilience des consommateurs et des travailleurs américains, soutenus par Bidenomics.”

Le rapport de jeudi constitue le dernier point de données indiquant une économie américaine forte et constitue une bonne nouvelle pour l’administration Biden et pour la campagne de réélection du président en 2024.

Le président a parcouru le pays pendant des mois pour prononcer des discours sur son programme économique, surnommé « Bidenomics », et sur l’économie en plein essor. Pourtant, les sondages montrent que, dans l’ensemble, les Américains ne sont toujours pas certains que l’économie soit réellement forte et que les électeurs continuent de privilégier les républicains sur les questions économiques.