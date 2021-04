Le président Joe Biden a déclaré dimanche le règlement entre deux fabricants de batteries coréens une victoire pour les efforts des États-Unis pour construire une chaîne d’approvisionnement solide pour les véhicules électriques afin de créer des emplois dans les énergies propres et de freiner le changement climatique.

Le règlement d’un différend sur les secrets commerciaux entre LG Energy Solution et SK Innovation Co. permettra à deux usines en Géorgie d’aller de l’avant avec des projets de production de batteries lithium-ion pour Ford et Volkswagen.

Les entreprises ont accepté d’abandonner les litiges aux États-Unis et en Corée du Sud et de ne pas poursuivre d’autres poursuites pendant une décennie. SK Innovation versera également à LG Energy Solution 1,8 milliard de dollars en espèces et en redevances.

L’accord est intervenu avant la date limite de l’administration Biden dimanche soir pour annuler une décision de la Commission américaine du commerce international à moins que les fabricants de batteries ne parviennent à un accord.

Le règlement est une victoire majeure pour l’administration Biden, qui a récemment dévoilé un vaste plan d’infrastructure comprenant 174 milliards de dollars de dépenses pour stimuler le marché des véhicules électriques et s’éloigner des voitures à essence.

«Nous avons besoin d’une chaîne d’approvisionnement de batteries de véhicules électriques solide, diversifiée et résiliente basée aux États-Unis, afin de pouvoir répondre à la demande mondiale croissante de ces véhicules et composants – en créant des emplois bien rémunérés ici chez nous et en jetant les bases des emplois de demain. , « Biden dit dans un communiqué.

La proposition du président implique l’installation d’au moins 500 000 bornes de recharge à travers le pays d’ici 2030, des incitations pour les Américains à acheter des véhicules électriques et de l’argent pour rééquiper les usines et augmenter l’offre intérieure de matériaux.