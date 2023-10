Biden salue la résilience de l’économie. Mais Wall Street est craintive.

« Nous sommes tous à la merci de chaque point de données entrant », a déclaré Liz Ann Sonders, stratège en chef des investissements chez Charles Schwab.

Le besoin de Biden d’une économie saine tout au long de l’année électorale entre en conflit avec l’objectif principal de la Fed, qui est de gagner la bataille contre une inflation élevée. Wall Street se prépare à ce que les taux restent élevés, car cela rendrait non seulement plus coûteux pour les entreprises d’emprunter, mais également de rembourser leur dette.

Les turbulences devraient se poursuivre jusqu’à ce que la croissance de l’emploi ralentisse clairement ou jusqu’à ce que les difficultés soient plus vives dans le secteur financier, ce qui pourrait dans les deux cas accélérer le début prévu des baisses de taux. Le moment est risqué pour Biden, car la pression des taux plus élevés ne fera que s’accentuer d’ici 2024, entraînant la menace de pertes d’emploi ainsi que des taux hypothécaires et des coûts de carte de crédit plus élevés.

Il est certain que Powell en a peut-être fini avec sa campagne de hausse des taux d’intérêt qui dure depuis un an et demi. Mais il ne va probablement pas commencer à les réduire de si tôt si les dépenses des consommateurs et les investissements des entreprises restent robustes. Il essaie essentiellement d’atteindre directement la cible, c’est-à-dire que la croissance ralentit juste ce qu’il faut sans alimenter de nouvelles flambées de prix.

Les prévisions des responsables de la banque centrale suggèrent que l’économie peut supporter des coûts d’emprunt élevés sans s’effondrer. Ils prévoient que la croissance ralentira à 1,5 pour cent l’année prochaine avant de se redresser légèrement l’année suivante. Les décideurs politiques prédisent également que l’inflation pourra descendre jusqu’à leur objectif de 2 pour cent sans que le chômage n’ait besoin de dépasser 4,1 pour cent.

« La Fed est à l’aise avec la trajectoire de hausse et de prolongation [on rates]et cela est dû en partie au fait que l’économie est très forte », a déclaré Ben Harris, directeur des études économiques à la Brookings Institution, qui a récemment quitté son poste d’économiste en chef au département du Trésor.

L’inflation s’est déjà ralentie à des niveaux plus confortables au cours des trois derniers mois, mais Powell veille à ce que cette tendance se poursuive. La banque centrale devrait maintenir ses taux élevés pour parer à la possibilité d’une réaccélération de l’inflation. Un marché du travail légèrement plus faible et une activité économique moindre constitueraient pour eux un signal plus rassurant indiquant que les flambées des prix sont moins susceptibles de refaire surface.

« Plus l’inflation reste proche d’un niveau bas, moins ils s’inquiéteront des perspectives de croissance », a déclaré Tim Duy, économiste en chef pour les États-Unis chez SGH Macro Advisors. « Ils n’en sont tout simplement pas encore là. »

Les investisseurs restent donc inquiets. Les turbulences se font particulièrement sentir sur le marché de la dette publique américaine, où les rendements ont fortement augmenté au cours du mois dernier, notamment sur les titres à long terme. Cela augmente les coûts d’intérêt payés par le gouvernement et se répercute sur tous les autres actifs financiers.

Les perspectives en matière de taux étant incertaines, les investisseurs obligataires exigent une prime plus élevée en échange de l’immobilisation de leur argent pendant une longue période. Pendant ce temps, certains acheteurs potentiels hésitent à investir dans des titres du Trésor jusqu’à ce que la voie de la Fed soit plus claire, car, à mesure que les taux augmentent continuellement, les obligations plus anciennes à faible rendement valent moins.

« Ils vont probablement rester prudents lorsqu’ils réintègrent le marché », a déclaré Mark Cabana, responsable de la stratégie de taux chez Bank of America Global Research. « Notre bureau n’a pas connu de fortes ventes. Ils ont constaté un manque d’achats.

La Fed elle-même réduit également ses avoirs en dette publique américaine dans le but d’augmenter les taux à court et à long terme. En effet, la récente hausse des taux pourrait faciliter le travail de la banque centrale, si elle n’allait pas trop vite ou trop haut, et éviter la nécessité de nouvelles augmentations des coûts d’emprunt.

La présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, a souligné jeudi lors d’un événement à quel point les rendements avaient augmenté depuis la dernière réunion de fixation des taux de la banque centrale en septembre. « Cela équivaut à environ une hausse des taux », a-t-elle déclaré.

Mais en l’absence de signes clairs d’un nouveau ralentissement de l’économie, la pression continuera de s’accentuer à mesure que les investisseurs comprendront que la baisse des taux n’est pas encore à l’horizon.

« Tant que les données continuent d’être solides, la Fed maintiendra vivante la menace d’une hausse », a déclaré Cabana. « Tant qu’ils le feront, cela fera avancer le calendrier des réductions de taux. »