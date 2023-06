Biden salue la force d’une relation spéciale alors que Sunak visite la Maison Blanche

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Rishi Sunak et Joe Biden ont salué la force des relations entre le Royaume-Uni et les États-Unis lors de leur rencontre à la Maison Blanche pour des entretiens sur l’intelligence artificielle, la coopération économique et l’Ukraine.

Le Premier ministre et le président américain ont parlé dans le bureau ovale de « l’invasion brutale » de l’Ukraine et de la révolution technologique qui balaie le monde.

M. Biden – qui a décrit par inadvertance le Premier ministre comme «Monsieur le président» – a déclaré aux journalistes que la relation spéciale était «en très bon état».

« Ensemble, nous fournissons une aide économique et humanitaire et des systèmes de sécurité à l’Ukraine dans sa lutte contre une invasion brutale de la Russie », a déclaré le président.

« L’économie mondiale subit la plus grande transformation qui se soit produite depuis la révolution industrielle », a-t-il ajouté.

M. Biden a déclaré à M. Sunak : « Nous allons résoudre tous les problèmes du monde dans les 20 prochaines minutes. »

Il a fait référence à la visite de Winston Churchill à la Maison Blanche en temps de guerre et M. Sunak a déclaré: «Il est intimidant de penser aux conversations que nos prédécesseurs ont eues dans cette salle lorsqu’ils ont dû parler de guerres qu’ils ont menées ensemble, de paix gagnée ensemble, de changements incroyables dans le vie de nos concitoyens.





Je suis tout à fait d’accord avec ce que vous avez dit, nos économies connaissent peut-être la plus grande transformation depuis la révolution industrielle, car les nouvelles technologies offrent des opportunités incroyables, mais donnent également à nos adversaires plus d’outils pour nuire Le Premier ministre Rishi Sunak s’adressant au président américain Joe Biden

« Et encore une fois, pour la première fois depuis plus d’un demi-siècle, nous sommes confrontés à une guerre sur le continent européen.

« Et comme nous l’avons fait auparavant, les États-Unis et le Royaume-Uni se sont unis pour soutenir l’Ukraine et défendre les valeurs de démocratie et de liberté et s’assurer qu’elles prévalent, comme je sais que nous le ferons.

« Mais aussi je suis entièrement d’accord avec ce que vous avez dit, nos économies connaissent peut-être la plus grande transformation depuis la révolution industrielle, car les nouvelles technologies offrent des opportunités incroyables, mais donnent également à nos adversaires plus d’outils pour nuire. »

Avant leur réunion, M. Sunak a annoncé que le Royaume-Uni accueillerait le premier sommet mondial sur la sécurité de l’IA.

Le sommet, qui se tiendra à l’automne, examinera la nécessité d’une action internationale coordonnée pour atténuer les risques de la technologie émergente.