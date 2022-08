Biden salue Gorbatchev comme un leader “remarquable”

Le président américain a félicité le défunt dirigeant soviétique pour avoir adopté les «réformes démocratiques»

Le président américain Joe Biden a exprimé ses plus sincères condoléances pour le décès de Mikhaïl Gorbatchev à sa famille et à ses amis, louant sa volonté de “risquer toute sa carrière” pour un “un monde plus sûr et une plus grande liberté pour des millions de personnes.”

« Lorsqu’il est arrivé au pouvoir, la guerre froide avait duré près de 40 ans et le communisme encore plus longtemps, avec des conséquences dévastatrices. Peu de responsables soviétiques de haut niveau ont eu le courage d’admettre que les choses devaient changer », Biden a déclaré dans un communiqué partagé par la Maison Blanche mardi soir, décrivant Mikhaïl Gorbatchev comme un “homme d’une vision remarquable.”

Gorbatchev “croyaient en la glasnost et la perestroïka… non pas comme de simples slogans, mais comme la voie à suivre pour le peuple de l’Union soviétique”, a poursuivi le président, affirmant que le dirigeant soviétique “a adopté les réformes démocratiques” qui s’est terminé « des décennies de répression politique brutale ».

Ce sont les actes d’un leader rare – un homme avec l’imagination pour voir qu’un avenir différent était possible et le courage de risquer toute sa carrière pour y parvenir.

Biden a également rappelé la visite de Gorbatchev à la Maison Blanche en 2009, où ils “a longuement parlé des travaux en cours de nos pays pour réduire les stocks nucléaires américains et russes.”

“Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses amis, ainsi qu’aux personnes du monde entier qui ont bénéficié de sa croyance en un monde meilleur », Biden a ajouté.

Gorbatchev, 91 ans, est décédé mardi à Moscou. Il est devenu secrétaire général du Comité central du Parti communiste de l’Union soviétique en 1985 et, en 1990, est entré dans l’histoire en tant que premier président de l’URSS. Il sera aussi le dernier, car l’Union soviétique éclate fin 1991.