Biden s’adresse à Netanyahu et affirme le «droit d’Israël à se défendre».

Le président Biden a déclaré qu’il s’était entretenu avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu «pendant un certain temps» au milieu de l’intensification des combats entre Israéliens et Palestiniens mercredi et a affirmé son «soutien indéfectible» au «droit d’Israël à se défendre».

« J’espère que nous verrons cela se conclure le plus tôt possible », a déclaré M. Biden en réponse aux questions des journalistes.

Selon une lecture de l’appel lancé par la Maison Blanche, M. Biden a «condamné» les attaques à la roquette contre Israël et a ajouté que la position des États-Unis est que Jérusalem soit «un lieu de paix».

M. Biden a également déclaré que les responsables de la sécurité nationale et de la défense de son administration étaient et resteraient «en contact permanent» avec leurs homologues du Moyen-Orient. La Maison Blanche a ajouté que, lors de l’appel téléphonique, M. Biden a informé M. Netanyahu de l’engagement diplomatique des États-Unis avec les responsables palestiniens et d’autres nations du Moyen-Orient.