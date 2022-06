Biden s’adresse à la nation après la décision de la Cour suprême Roe c. Wade

“Je pense que Roe v. Wade était la bonne décision en matière de droit constitutionnel et d’application du droit fondamental à la vie privée et à la liberté et aux questions d’autonomie familiale et personnelle”, a déclaré Biden.

WASHINGTON – Le président Joe Biden s’est engagé à prendre toutes les mesures de son administration pour protéger le droit à l’avortement après que la Cour suprême a annulé vendredi la décision historique Roe contre Wade et a appelé les électeurs à élire les responsables des États et du gouvernement fédéral qui voteront pour autoriser la procédure.

L’affaire qui a déclenché la mort de Roe après près d’un demi-siècle, connue sous le nom de Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, est liée à une loi du Mississippi qui interdisait presque tous les avortements après 15 semaines de grossesse.

Dobbs était de loin le différend le plus important et le plus controversé du mandat du tribunal. Cela a également constitué la menace la plus grave pour le droit à l’avortement depuis Planned Parenthood c. Casey, dans lequel la Cour suprême a réaffirmé Roe.

Le tribunal a statué 6-3 pour faire respecter la loi du Mississippi.

Une fuite précoce et sans précédent d’un projet d’opinion majoritaire en mai a envoyé des ondes de choc à travers le pays et galvanisé les militants des deux côtés du débat. Cela a également jeté un voile sur la plus haute juridiction du pays, qui a immédiatement ouvert une enquête pour trouver la source de la fuite.

Suite à la fuite et à la décision qui a suivi, les partisans et les opposants à la décision se sont rassemblés devant la plus haute cour du pays.