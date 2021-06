Biden « s’accroche à peine là-dedans » et les États-Unis « n’ont pas vraiment de leader »

JOE Rogan a renouvelé ses critiques à l’encontre du président Joe Biden après qu’elle ait affirmé qu’il était « sur le point de s’accrocher ».

S’exprimant lors d’un segment du podcast sur l’expérience de Joe Rogan aux côtés de la comédienne Iliza Shlesinger, il a publié une série de remarques, ajoutant que « les États-Unis n’ont pas vraiment de leader ».

Joe Rogan a émis une série de critiques à l’encontre du président Joe Biden lors d’un segment de son podcast Crédit : YouTube

Parmi les remarques, il a affirmé que le président « est juste sur le point de s’accrocher » et que « les États-Unis n’ont pas vraiment de leader » Crédit : Getty

Les commentaires interviennent quelques semaines seulement après que les États-Unis aient atteint 600 000 décès liés à Covid Crédit : Splash

Joe Rogan, qui avait précédemment déclaré que Biden était « mentalement compromis », a déclaré à Shlesinger que l’histoire ne serait pas favorable à la présidence de Biden.

« À l’avenir, ils diront que c’est l’une des périodes les plus tumultueuses de l’histoire du pays », a-t-il déclaré.

« Nous regarderons en arrière et ce sera effrayant », a déclaré Shlesinger. « Tout le monde avait peur d’être annulé, les gens se mangeaient, personne n’écoutait la science. »

« Nous avons l’air d’idiots f ****** », a ajouté Shlesinger.

Depuis le début de la pandémie, les États-Unis ont enregistré 33,6 millions de cas et plus de 600 000 décès.

Cette étape est survenue alors que l’objectif du président Joe Biden de faire vacciner 70% des adultes américains d’ici le 4 juillet semblait susceptible d’échouer.

Rogan a ajouté: « Eh bien, nous sommes déséquilibrés, à bien des égards parce que nous ne sommes pas ancrés par un vrai leader. Vous savez, nous n’avons plus vraiment de vrai leader dans ce pays. »

« Vous pouvez dire que Joe Biden est le président, il est notre chef, et vous auriez raison sur papier mais, je veux dire, tout le monde sait qu’il est fou. Il tient à peine le coup. »

La critique de Rogan intervient juste un jour après que Biden a été vu « chuchoter de manière démoniaque » lors d’une conférence de presse dans une vidéo virale avec 3 millions de vues.

Lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche vendredi, Biden a été vu en train de chuchoter des réponses aux questions du journaliste.

Vendredi, on s’est moqué de Biden après avoir été vu chuchoter des réponses aux questions d’un journaliste lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche Crédit : AP

Interrogé sur un soulagement supplémentaire pour les familles pendant COVID, Biden s’est penché sur le microphone et a chuchoté: « Je leur ai apporté 1,9 billion de dollars de secours jusqu’à présent » Crédit : Getty

Interrogé sur un soulagement supplémentaire pour les familles pendant COVID, Biden s’est penché sur le microphone et a murmuré: « Je leur ai jusqu’à présent reçu 1,9 billion de dollars de secours.

« Ils vont recevoir des chèques par la poste qui sont conséquents cette semaine pour la garde d’enfants. »

Encore une fois, la voix de Biden s’est réduite à un murmure lorsqu’on lui a posé des questions sur les inquiétudes des Américains ne voulant pas retourner au travail et continuer à percevoir le chômage à la place.

Sa réponse chuchotée était « Payez-les plus. C’est maintenant la monnaie d’échange d’un employé. »

Cette tactique a provoqué la tendance de « #creepyjoe » sur Twitter, les utilisateurs réagissant au choix unique du président.

L’un a surnommé son chuchotement « l’étoffe des cauchemars » tandis qu’un autre a qualifié la pensée de Biden de chuchoter à l’oreille « effrayante ».

Cette tactique a provoqué la tendance de « #creepyjoe » sur Twitter, les utilisateurs réagissant au choix unique du président Crédit : Twitter

L’un a surnommé son chuchotement « l’étoffe des cauchemars » tandis qu’un autre a qualifié la pensée de Biden de chuchoter à l’oreille « effrayante » Crédit : Twitter

Plus tard dans la journée, Biden a fait des commentaires plus étranges lors d’un discours en Caroline du Nord Crédit : Twitter

Plus tard dans la journée, Biden a fait des commentaires plus étranges lors d’un discours en Caroline du Nord.

S’exprimant en Caroline du Nord pour promouvoir le vaccin Covid-19, Biden a déclaré: « Nous avons perdu 600 000 morts en Amérique en un an environ.

« C’est plus que toutes les vies perdues pendant la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, la guerre du Vietnam, l’Irak, l’Iran, à tous les niveaux – l’Afghanistan.

« Plus de vies perdues en un an que toutes les grandes guerres des 20e et 21e siècles. »

Bien que les tensions aient été élevées entre les États-Unis et l’Iran, les deux pays n’ont jamais été en guerre. Biden semblait regrouper la nation avec l’Irak.

Un « prophète » autoproclamé, Robin Bullock, a récemment accusé Biden d’être aligné avec Satan dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube alors qu’il affirmait qu’il n’était pas le choix de chef de Dieu et que Trump avait remporté les élections.

Il a affirmé avoir remarqué pour la première fois que Biden avait des «yeux de serpent fendus» en le regardant débattre de Trump avant le jour du vote.

Il a ajouté que Dieu lui avait parlé lors de l’inauguration et qu’il y avait un « chacal assis dans le siège du président dans le bureau ovale ».