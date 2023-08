Biden rit à cause de la photo de Trump : « Beau mec. Un gars merveilleux’

Président Joe Biden a ri lorsqu’on l’a interrogé sur son prédécesseur Donald TrumpLa photo d’identité prise au Comté de Fulton prison dans Atlanta, Géorgie.

M. Biden a été interrogé par Bloomberg à propos de la photo en sortant d’un pilates et cours de spinning en Lac Tahoe, Californie. Le président a déclaré avoir vu l’image à la télévision.

« Beau mec. Un gars merveilleux », a déclaré M. Biden.

M. Biden a été hué par des passants alors qu’il s’approchait de la presse. Il a déclaré avoir regardé au moins une heure et vingt minutes du premier débat républicain, qui ne mettait pas en vedette M. Trump.

Le président a déclaré qu’il n’avait pas « appris grand-chose » de la confrontation à Milwaukee.

« Je ne me souviens pas qu’ils aient parlé d’un quelconque de ces problèmes », a-t-il déclaré.

«Je ne comprends pas vraiment où ils veulent», dit-il. ajoutée. « Je n’ai pas appris grand chose. »

M. Biden est le dernier d’un certain nombre de démocrates à avoir partagé leurs réactions à la photo de M. Trump.

New York Membre du Congrès Jamal Bowman a partagé sa réaction joyeuse à la photo après que l’ancien président se soit rendu pour être arrêté à la prison du comté de Fulton en Atlanta, Géorgie.

M. Bowman, un ancien éducateur qui a gagné son siège en 2020, a partagé un vidéo de lui-même riant de la photo d’identité, disant « nous vous avons eu, et bien plus à venir » avant de traiter M. Trump d' »escroc », de « clown », de « criminel » et de « voyou ».

Comme M. Trump, M. Bowman a utilisé cette photo pour collecter des fonds en faveur des efforts démocrates visant à reprendre la Chambre.

Dans un long déclaration Sur X, l’ancienne plateforme Twitter, M. Bowman a écrit : « Dans un monde normal, la photo de Donald Trump marquerait la fin de sa carrière politique. Mais dans ce monde, ses chiffres dans les sondages augmentent.

Il a poursuivi : « Cette photo n’est pas ce que vous pensez. C’est un jackpot pour Trump qui utilisera cette image pour récolter des MILLIONS de dollars auprès de sa secte – et le pire, c’est qu’ils vont l’utiliser pour gagner encore plus d’élections afin de pouvoir modifier nos lois pour faciliter le vol de notre démocratie.

«C’est le symbole de tout ce qui ne va pas dans notre pays. C’est un rappel des profondes divisions qui existent, de la haine qui est véhiculée et de la haine tolérée. C’est le signe que notre démocratie est en danger.

Le représentant de New York a déclaré que le GOP « consolidera son soutien autour de Trump et notre sort sera scellé… parce que les électeurs républicains font plus confiance à Trump qu’à leurs propres amis et familles. Ils croient que Trump est l’un d’entre eux et veulent se venger ».

Autre Démocrates a également réagi à l’arrestation de M. Trump.

Chellie Pingree, démocrate du Maine tweeté: « Aux Etats-Unis, personne n’est au-dessus des lois. Personne. »

Pendant ce temps, la démocrate de Pennsylvanie, Madeleine Dean a écrit: « Quatre actes d’accusation et 91 chefs d’accusation au total désormais contre l’ancien président. Ce n’est pas normal.

« Je suis triste pour notre pays ; plein d’espoir pour la justice; attentionné pour la journée de M. Trump au tribunal ; déçu mais confiant pour notre démocratie et notre État de droit. Personne n’est au-dessus des lois. »