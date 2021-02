WASHINGTON (AP) – L’administration du président Joe Biden s’apprête à révoquer la désignation des Houthis du Yémen comme groupe terroriste, invoquant la nécessité d’atténuer l’une des pires catastrophes humanitaires au monde.

L’administration du président Donald Trump avait qualifié les Houthis soutenus par l’Iran d’organisation terroriste étrangère, une mesure qui limitait la fourniture d’aide au peuple yéménite assiégé, qui a souffert d’une guerre civile et d’une famine qui durent depuis des années.

Un responsable du département d’État a confirmé cette décision vendredi après que les membres du Congrès ont été informés des plans de l’administration. Le responsable, qui n’était pas autorisé à parler publiquement et à s’exprimer sous couvert d’anonymat, a déclaré que le renvoi n’avait rien changé à l’opinion de l’administration Biden sur les Houthis, qui ont ciblé des civils et enlevé des Américains.

«Notre action est entièrement due aux conséquences humanitaires de cette désignation de dernière minute de l’administration précédente, dont les Nations Unies et les organisations humanitaires ont depuis clairement indiqué qu’elle accélérerait la pire crise humanitaire au monde», a déclaré le responsable.

Cette décision intervient un jour après que Biden a annoncé la fin du soutien offensif à la campagne de l’Arabie saoudite contre les Houthis.

L’administration Obama en 2015 a donné son approbation à l’Arabie saoudite pour mener une campagne aérienne transfrontalière ciblant les rebelles houthis du Yémen, qui s’emparaient de plus en plus de territoire, y compris Sanaa. Les Houthis ont lancé plusieurs frappes de drones et de missiles au plus profond de l’Arabie saoudite. Les États-Unis affirment que la campagne menée par l’Arabie saoudite a renforcé le rôle de l’Iran dans le conflit, du côté des Houthis.

L’assistance ciblée des États-Unis au commandement et au contrôle de l’Arabie saoudite était censée minimiser les pertes civiles lors des frappes aériennes menées par l’Arabie saoudite. Mais les bombardements depuis lors ont tué de nombreux civils yéménites, y compris des écoliers dans un bus et des pêcheurs dans leurs bateaux. Les survivants ont montré des fragments montrant que les bombes étaient de fabrication américaine.

Le sénateur démocrate Chris Murphy du Connecticut a salué la décision de l’administration Biden, déclarant: «La désignation n’a pas eu d’impact sur les Houthis de quelque manière pratique, mais elle a empêché la livraison de nourriture et d’autres aides essentielles au Yémen et aurait empêché une négociation politique efficace.

L’écrivain diplomatique de l’AP Matthew Lee a contribué à ce rapport.