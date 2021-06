Biden révoque et remplace l’ordonnance Trump qui interdisait TikTok

WASHINGTON – Le président Biden a révoqué mercredi un décret exécutif de l’ère Trump qui visait à interdire les applications populaires TikTok et WeChat et l’a remplacé par un autre qui appelle à un examen plus large d’un certain nombre d’applications sous contrôle étranger qui pourraient présenter un risque pour la sécurité des Américains. et leurs données.

L’ordonnance Trump n’avait pas été exécutée « de la manière la plus saine », ont déclaré des responsables de l’administration Biden lors d’un appel avec des journalistes, ajoutant que la nouvelle directive établirait des « critères intelligibles clairs » pour évaluer les risques de sécurité nationale posés par les applications logicielles connectées à des gouvernements étrangers. , en particulier la Chine. L’ordre de M. Biden reflète une urgence croissante parmi les responsables américains, tant républicains que démocrates, à contrer de manière agressive ce qu’ils considèrent comme une menace croissante posée par les secteurs militaire et technologique de la Chine. Dans une rare démonstration de bipartisme, les législateurs américains ont également cherché à réduire la dépendance des États-Unis à l’égard de la Chine pour la technologie de la chaîne d’approvisionnement comme les semi-conducteurs, les minéraux rares et d’autres équipements. Mardi, le Sénat a approuvé un programme de dépenses de 250 milliards de dollars pour soutenir la recherche et le développement technologiques américains. L’ordonnance est la première mesure importante prise par M. Biden pour aborder la saga entre TikTok et l’administration Trump, qui a tenté d’interdire l’application pour des raisons de sécurité nationale, mais a été immédiatement contestée devant un tribunal fédéral.

Les analystes ont déclaré que le nouveau décret visait à créer un processus qui pourrait résister à un tel défi si l’administration Biden choisissait d’augmenter la pression sur les applications individuelles. « C’est un peu un troll pour l’approche de l’administration Trump », a déclaré Brian J. Fleming, un avocat qui se concentre sur les questions de sécurité nationale et de commerce international, « qui a été exposé au tribunal comme étant un peu un processus creux qui était complètement le résultat conduit. Alors que M. Biden a souligné à plusieurs reprises que l’influence croissante de la Chine remettait en cause non seulement l’avenir de l’économie américaine mais la démocratie elle-même, son administration s’est efforcée de réévaluer ou de renforcer plusieurs directives de M. Trump pour freiner la Chine. Dans plusieurs cas, le président a adopté une approche plus agressive que son prédécesseur : la semaine dernière, M. Biden a élargi une commande de l’ère Trump en interdisant aux Américains d’investir dans des entreprises chinoises liées à l’armée du pays ou engagées dans la vente de technologies de surveillance. On ne sait pas dans quelle mesure l’un ou l’autre ordre sera finalement efficace pour arrêter la propagation de la technologie d’espionnage chinoise, et les mesures ne résolvent pas complètement l’avenir de TikTok, une application très populaire avec 100 millions d’utilisateurs américains. En septembre, l’administration Trump a publié un décret interdisant les opérations de TikTok et WeChat, le service de messagerie populaire appartenant à Tencent. Un juge a accordé une injonction de l’ordonnance Trump, donnant à TikTok une bouée de sauvetage jusqu’en novembre. Dans le même temps, l’administration Trump a assumé le rôle de négociateur. Il a déclaré que TikTok ne pourrait maintenir ses opérations américaines que s’il se vendait à une entreprise américaine et se débarrassait de toutes les infrastructures et liens basés en Chine. Après des offres précipitées et des manœuvres de géants de la technologie, Oracle et Walmart ont remporté leur offre d’achat d’une participation dans la société pour un montant non divulgué. M. Trump a ensuite rejeté l’accord que son administration avait orchestré.

L’administration Biden rétablit les protections pour les petits plans d’eau que Trump a éliminés. James Lewis, vice-président senior du Center for Strategic and International Studies, a déclaré que l’administration Biden n’avait montré aucun assouplissement de la position ferme du gouvernement contre la Chine. Mais le nouvel ordre énonce des critères beaucoup plus précis pour évaluer les risques posés par TikTok et d’autres sociétés détenues par des adversaires étrangers comme la Chine. « Ils prennent la même direction que l’administration Trump, mais à certains égards plus durs, de manière plus ordonnée et mis en œuvre de manière satisfaisante », a déclaré M. Lewis. Il a ajouté que l’ordre de M. Biden était plus fort que la directive de l’ère Trump parce que « c’est cohérent, pas aléatoire ». En vertu du nouveau système décrit dans l’ordonnance de M. Biden, la secrétaire au Commerce, Gina Raimondo, serait habilitée à « utiliser un cadre de décision fondé sur des critères et une analyse rigoureuse fondée sur des preuves » pour examiner les applications logicielles conçues, fabriquées ou développées par un « adversaire étranger, », y compris la Chine, selon une note diffusée par des responsables du département du Commerce et obtenue par le New York Times. « L’administration Biden s’est engagée à promouvoir un Internet ouvert, interopérable, fiable et sécurisé », indique le mémo. « Certains pays », dont la Chine, « ne partagent pas ces valeurs démocratiques ». Mercredi, les responsables de l’administration n’entreraient pas dans les détails de l’avenir de la disponibilité de TikTok pour les utilisateurs américains ni ne diraient si le gouvernement américain chercherait à obliger ByteDance, propriétaire de l’application, à transférer les données des utilisateurs américains à une entreprise basée aux États-Unis. Au milieu d’un certain nombre de défis juridiques menés avec succès par ByteDance, un accord pour transférer les données vers Oracle a échoué cette année peu de temps après l’entrée en fonction de M. Biden. Les responsables de l’administration ont déclaré qu’un examen de TikTok par le Comité sur les investissements étrangers aux États-Unis, l’organe qui examine les implications pour la sécurité nationale des investissements étrangers dans les entreprises américaines, se poursuivait et était distinct de l’ordonnance.

TikTok et Ant Group, la société mère d’Alipay, qui a également été balayée par le décret présidentiel Trump, ont refusé de commenter. WeChat n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Christoph Hebeisen, directeur de la recherche sur le renseignement de sécurité à la société de sécurité mobile Lookout, a noté dans une interview que TikTok n’aspirait pas la même quantité de données de ses utilisateurs qu’un géant américain comme Facebook, mais pourrait toujours être utilisé pour construire une image plus complète des activités et des contacts sociaux d’une personne. « Ce ne sont pas les grands secrets classifiés que les gens rechercheraient », a déclaré M. Hebeisen. « Cela pourrait vraiment être cette collecte de masse et faire quelque chose à partir de ces données pour obtenir des informations intéressantes sur des personnes d’intérêt, ou même connectées à des personnes d’intérêt. » L’ordonnance émise mercredi visait également à élargir celle émise en 2019 par l’administration Trump, qui interdisait aux entreprises de télécommunications américaines d’installer des équipements fabriqués à l’étranger qui pourraient constituer une menace pour la sécurité nationale. Cet ordre ne nommait pas de sociétés spécifiques, pas plus que celui émis par M. Biden. La nouvelle directive ne mentionne pas non plus les mesures de rétorsion spécifiques qui pourraient être prises si une demande s’avère constituer une menace pour la sécurité nationale.