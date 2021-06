Biden révoque et remplace les décrets de Trump qui interdisaient TikTok

Le président Joe Biden a signé mercredi un décret pour revoir les pratiques de collecte de données des applications étrangères telles que TikTok et WeChat, a annoncé la Maison Blanche.

Biden a révoqué et remplacé les trois décrets de l’ancien président Donald Trump qui cherchaient à interdire les transactions avec TikTok et WeChat par les entreprises américaines. L’un des ordres visait également à interdire TikTok, ce qui a entraîné une bataille judiciaire prolongée. TikTok reste disponible et populaire aux États-Unis

La nouvelle ordonnance de Biden ordonnera au département du Commerce d’examiner les applications liées aux adversaires étrangers et énoncera ce qu’il devrait considérer comme un risque inacceptable. Il demande également au département du Commerce de travailler avec d’autres agences pour formuler des recommandations visant à protéger les données des consommateurs américains contre les adversaires étrangers.

Les représentants de TikTok et du propriétaire de WeChat, Tencent, n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Cette histoire se développe. Revenez pour les mises à jour.

Abonnez-vous à CNBC sur YouTube.