Biden revient sur ses propres commentaires et insiste sur le fait que la plate-forme doit faire plus pour lutter contre la « désinformation » sur les vaccins – RT USA News

Après que Facebook a protesté contre l’affirmation du président américain Joe Biden selon laquelle il « tuait des gens » en autorisant la « désinformation » sur les vaccins Covid-19, il a déclaré aux journalistes que ce n’était pas ce qu’il voulait vraiment dire, mais a insisté sur le fait qu’ils devaient censurer davantage.

« Je pensais exactement ce que j’ai dit » Biden a déclaré aux journalistes lundi, interrogé sur ses propos à l’extérieur de la Maison Blanche vendredi, avant d’expliquer que ce qu’il voulait vraiment dire, c’est qu’une douzaine de personnes étaient responsables de 65% des « désinformation » sur la plateforme, d’après l’article qu’il a lu.

« Facebook ne tue pas les gens » dit Biden. «Ces 12 personnes sont là pour donner de la désinformation, quiconque les écoute en est blessé. Ça tue des gens. C’est une mauvaise information.

Prés. Biden clarifie ses commentaires sur Facebook et d’autres plateformes sociales « tuer des gens » en matière de désinformation. « Facebook ne tue pas de gens. Ces 12 personnes sont là pour donner de la désinformation. Quiconque l’écoute en souffre. Il tue des gens . » pic.twitter.com/KJcDMKNxkF – Nouvelles ABC (@ABC) 19 juillet 2021

« Mon espoir est que Facebook, au lieu de le prendre personnellement… qu’ils fassent quelque chose contre la désinformation scandaleuse sur le vaccin, c’est ce que je veux dire », il ajouta.

Interrogé sur les affirmations de l’attachée de presse de la Maison Blanche Jen Psaki – sur la désinformation sur Facebook – vendredi, alors qu’il partait pour Camp David en hélicoptère, Biden vient de dire « ils tuent des gens.

Le monstre de Mark Zuckerberg n’a pas tardé à protester, insistant sur le fait que ce n’était pas de leur faute si Biden n’atteignait pas ses objectifs ambitieux de vaccination, et citant des faits et des chiffres pour montrer que 85% de ses utilisateurs étaient pro-vaccins. Facebook a également déployé « ressources sans précédent » pour sévir contre les informations non approuvées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ou les gouvernements locaux, en cachant 167 millions de contenus jugés faux par les vérificateurs des faits et en effaçant 18 millions d’instances de « Désinformation sur le Covid-19 » a déclaré le vice-président de l’intégrité Guy Rosen.





Cela n’était clairement pas suffisant pour le corps de presse de la Maison Blanche, qui a demandé à Biden si Facebook avait fait quelque chose de plus au cours du week-end, et s’il avait l’intention de les tenir pour responsables s’ils ne le faisaient pas.

«Pour être tout à fait honnête avec vous, je ne sais pas s’ils ont fait quoi que ce soit aujourd’hui, jusqu’au week-end, je ne pense pas qu’ils l’aient fait. Mais je ne sais pas », le président a répondu. Tout ce qu’il essaie de faire, a-t-il ajouté, c’est « faire que les gens se regardent… se regardent dans le miroir. »

Oliver Darcy de CNN, un ardent défenseur de la censure des médias sociaux, a décrit les commentaires de Biden comme « tout un retour en arrière. »

Cela crée un « position inconfortable » pour les commentateurs qui ont attaqué Facebook « enhardi par les premiers mots du président », a déclaré Dylan Byers de NBC.

Position maladroite pour les experts qui, enhardis par les premiers mots du président, sont sortis et ont déclaré : « Biden a raison, Facebook tue des gens… » https://t.co/k3ylkHsFjN – Dylan Byers (@DylanByers) 19 juillet 2021

La croisade de l’administration Biden contre la « désinformation » en ligne a été lancée jeudi dernier, lorsque le chirurgien général américain Vivek Murthy l’a déclaré « une menace imminente et insidieuse pour la santé de notre nation » et a affirmé que 67% des Américains non vaccinés avaient entendu au moins un « mythe » sur les vaccins contre le Covid-19.

Psaki a doublé vendredi, affirmant que les personnes interdites sur une plate-forme devraient être interdites sur toutes, tout en évitant les questions sur la définition de la désinformation et les préoccupations concernant le premier amendement et la liberté d’expression.





Quant à l’article auquel Biden faisait référence, il semble avoir été produit par le Centre britannique de lutte contre la haine numérique (CCDH), un groupe d’activistes à but non lucratif impliqué dans la tentative de NBC en juin 2020 de faire pression sur Google pour qu’il démonétise le blog. ZeroHedge et le magazine en ligne à tendance conservatrice Federalist.

