Le président américain dit que Washington continuera son soutien à Kiev pour vaincre Moscou

Moscou doit souffrir “un échec stratégique” lors de sa campagne militaire en Ukraine, a déclaré le président américain Joe Biden.

du président russe Vladimir Poutine “L’assaut contre l’Ukraine est un défi à la paix et à la stabilité partout dans le monde”, Biden a déclaré aux journalistes lors de son voyage à Jérusalem jeudi.

Biden a également promis de continuer à soutenir Kiev. “Le monde libre doit rester résolu à aider l’Ukraine à défendre sa démocratie”, il a dit.

Avant la réunion, le site d’information Axios, citant des responsables américains, a rapporté que Biden demanderait au Premier ministre israélien Yair Lapid d’augmenter l’aide militaire à l’Ukraine.

Le gouvernement israélien a annoncé cette semaine qu’il enverrait des casques, des gilets pare-balles, des masques à gaz et d’autres équipements de protection à l’Ukraine. Cependant, Israël a jusqu’à présent refusé de fournir à Kiev des armes offensives ou d’imposer des sanctions à Moscou.

















S’exprimant lors d’un forum économique à Saint-Pétersbourg le mois dernier, Poutine a insisté sur le fait que « tous les objectifs de [Russia’s] l’opération militaire sera accomplie.

Lors d’une réunion gouvernementale la semaine dernière, Poutine a également déclaré : « Nous apprenons aujourd’hui qu’ils veulent nous vaincre sur le champ de bataille. Eh bien, que peut-on dire ici? Ils peuvent essayer.

La Russie a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février, invoquant l’échec de Kiev à mettre en œuvre les accords de Minsk, destinés à donner aux régions de Donetsk et de Lougansk un statut spécial au sein de l’État ukrainien. Les protocoles, négociés par l’Allemagne et la France, ont été signés pour la première fois en 2014. L’ancien président ukrainien Petro Porochenko a depuis admis que l’objectif principal de Kiev était d’utiliser le cessez-le-feu pour gagner du temps et “créer des forces armées puissantes.”

En février 2022, le Kremlin a reconnu les républiques du Donbass comme des États indépendants et a exigé que l’Ukraine se déclare officiellement un pays neutre qui ne rejoindra jamais aucun bloc militaire occidental. Kiev insiste sur le fait que l’offensive russe n’a pas été provoquée.