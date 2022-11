Biden révèle le plan de la Maison Blanche pour vivre sur la lune et exploiter ses ressources

La première mission du programme Artemis de la NASA a finalement emmené le vaisseau spatial Orion en voyage autour de la lune, un énorme pas en avant pour le plan ambitieux d’amener les humains sur la surface lunaire dès 2025. C’est aussi le début de la vaste campagne de la Maison Blanche. ambitions d’un avant-poste permanent sur la lune.

Le conseil national des sciences et technologies de la Maison Blanche a publié la semaine dernière sa nouvelle “Stratégie nationale des sciences et technologies cislunaires”, un document de grande envergure qui explique les objectifs de l’administration Biden pour l’espace cislunaire, qui est la zone sous l’influence gravitationnelle de la Terre et du lune. La stratégie décrit quatre objectifs principaux qui, dans l’ensemble, semblent avoir beaucoup de sens. Il s’agit notamment d’investir dans la recherche et le développement, de coopérer avec d’autres pays, de construire des réseaux de communication dans l’espace et de renforcer la conscience globale de la situation de l’humanité à proximité et sur la lune.

Cependant, ce plan fait également allusion à une série de questions juridiques, politiques et environnementales ouvertes sur la façon dont la vie sur la surface lunaire devrait fonctionner.

“Les missions de test, comme Artemis 1 en cours, et la prochaine mission avec équipage, puis le premier atterrissage, sont assez bien conçues”, a déclaré Scott Pace, directeur du Space Policy Institute de l’Université George Washington, à Recode. “La question est: ‘Eh bien, qu’est-ce qui vient ensuite?'”

Une partie de la réponse à cette question est « faire avancer la science ». Les États-Unis, par exemple, s’intéressent à la manière d’utiliser la face cachée de la lune, une zone protégée de la lune qui ne subit pas les fréquences radio provenant de la Terre, pour effectuer de nouveaux types d’observations astronomiques. Le développement de ressources et de technologies sur la surface lunaire pourrait éventuellement faciliter le lancement de futures missions vers Mars.

Mais le gouvernement s’intéresse à la lune pour des raisons qui vont bien au-delà de l’expansion des connaissances de l’humanité sur l’univers. La nouvelle stratégie de la Maison Blanche met l’accent sur les “activités de développement économique” et la “croissance économique” disponibles dans l’espace cislunaire et sur la Lune, et décrit également les objectifs politiques du gouvernement, notamment “la réalisation du leadership américain”.

“Il est très clair qu’il ne s’agit pas seulement de recherche et de science, mais aussi des perspectives économiques de la lune”, a expliqué Namrata Goswami, analyste indépendant de la politique spatiale. “Jusqu’à présent, les États-Unis ont été très réticents à s’engager aussi clairement dans une utilisation manufacturière des ressources lunaires.”

Si les États-Unis réussissaient à atteindre leurs objectifs, la lune pourrait éventuellement être très différente, soutient Pace. L’orbite lunaire serait remplie de beaucoup plus de satellites, y compris un réseau GPS lunaire et un station spatiale humaine capable d’héberger des astronautes humains qui sert de halte avant qu’ils n’atterrissent sur la surface de la lune. Bien qu’il n’y ait pas de plans pour une ville lunaire, il y a des propositions pour un avant-poste permanent au pôle sud de la lune, où les équipages pourraient un jour passer des rotations de six mois (la Chine et la Russie ont également annoncé des plans pour un avant-poste lunaire). Si la NASA parvient à ses fins, la surface lunaire pourrait éventuellement inclure une série de centrales nucléaires, une opération d’extraction de ressources et même quelque chose qui ressemble à Internet lunaire. Compte tenu de ces plans, le gouvernement américain estime que le niveau d’activité humaine dans l’espace cislunaire au cours de la prochaine décennie pourrait dépasser tout ce qui s’y est passé entre 1957 et aujourd’hui, combinés.

Mais les plans de la Maison Blanche se heurtent à plusieurs obstacles. Les tensions politiques à elles seules pourraient être une source majeure de conflit, selon Michelle Hanlon, codirectrice du Air and Space Law Center de la faculté de droit de l’Université du Mississippi.

D’une part, il n’y a toujours pas de vision mondialement partagée de ce que l’avenir de la lune devrait impliquer. Un peu plus de 20 pays ont signé les accords d’Artémis dirigés par les États-Unis, un ensemble de principes pour, entre autres, l’exploration et l’utilisation de la surface lunaire. L’ancien chef de l’agence spatiale russe, sans surprise, a déclaré que le pays ne soutiendrait pas le programme Artemis sous sa forme actuelle, et le Congrès a interdit à la NASA de travailler avec la Chine depuis 2011. Et tandis que la Maison Blanche continue de mettre l’accent sur la collaboration internationale et la lune lui-même est assez grand – c’est un peu moins de 15 millions de miles carrés – plusieurs pays pourraient finir par s’affronter sur les mêmes ressources, comme un lieu d’atterrissage particulier ou un certain trésor de matériaux.

Ces tensions pourraient même avoir un impact sur un effort visant à créer une compréhension commune de ce qui se passe dans l’espace cislunaire, qui est l’un des principaux objectifs du gouvernement. La Maison Blanche a déclaré qu’elle souhaitait élargir l’accès aux données sur la météo spatiale et le suivi des satellites afin de résoudre le problème émergent de la gestion du trafic satellitaire, et également créer un catalogue de tous les objets sur la lune. Mais on ne sait pas comment cela se passera.

“Je pense que les États-Unis sont très loin d’y parvenir”, a déclaré Moriba Jah, co-fondateur et scientifique en chef de Privateer Space, dans un e-mail. “En ce qui concerne les catalogues d’objets spatiaux aux États-Unis en ce moment, ils sont à peu près développés et maintenus uniquement par l’armée américaine / le ministère de la Défense, qui ne peut pas être une organisation totalement transparente pour des raisons évidentes.”

En même temps, il y a un problème plus immédiat que l’humanité a commencé à exporter vers la lune : la malbouffe. La surface lunaire est déjà jonchée d’objets que les astronautes ont laissés derrière eux, notamment des balles de golf et près de 100 sacs de caca. Les humains ont également trouvé des moyens de saccager la lune sans la visiter. La NASA a délibérément écrasé un vaisseau spatial robotique sur la surface lunaire en 2009 dans le but d’étudier les sources potentielles d’eau sur la lune, et en mars dernier, des débris spatiaux qui proviendraient d’une mission de fusée chinoise en 2014 se sont écrasés sur la surface lunaire. Les écologistes de l’espace craignent qu’une partie de la même destruction environnementale que les humains ont créée sur Terre ne devienne un problème sur la lune et sur son orbite lunaire.

Idéalement, l’économie spatiale émergente devrait se concentrer sur la prévention de la pollution dans l’espace et éviter autant que possible les machines à usage unique, telles que les satellites, les rovers et les fusées.

“Nous devons rendre ces choses réutilisables et recyclables”, a expliqué Jah, qui est également professeur d’ingénierie aérospatiale à UT Austin. “Pour ceux qui ne peuvent pas l’être, comment les éliminer correctement afin qu’ils ne causent pas d’impact environnemental préjudiciable, au lieu de simplement abandonner des choses ?”

Bien sûr, la stratégie récemment publiée par la Maison Blanche n’est qu’une première ébauche de ce à quoi les plans du gouvernement pour la lune pourraient finalement ressembler, et rien ne garantit que la vision américaine sera celle qui se concrétisera. Il est de plus en plus clair, cependant, que l’ère spatiale de l’ère Artemis s’accompagnera de défis majeurs. Alors que l’humanité s’aventure plus profondément dans l’espace – et sur la lune – les humains risquent d’introduire les mêmes problèmes que nous n’avons pas encore résolus ici sur Terre, notamment les conflits entre pays, la dégradation de l’environnement et même le défi de préserver notre histoire.

“Il serait tragique que le plan de Neil Armstrong soit effacé, par inadvertance ou par malveillance, à cause de toutes ces activités sur la lune”, a déclaré Hanlon. “Il va y avoir beaucoup de monde très bientôt.”