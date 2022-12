Biden, rétrogradant l’Iowa et valorisant la diversité, veut SC comme première primaire

La lettre continuait en notant sans ambages, “Notre parti ne devrait plus autoriser les caucus dans le cadre de notre processus de nomination.” L’Iowa est un État du caucus et ne détient pas de primaire.

Voici où se situe le président après les élections de mi-mandat.

L’ordre des premiers États est soumis à l’approbation du comité des règles et règlements, puis de l’ensemble du DNC au début de l’année prochaine, et il peut y avoir des considérations techniques et juridiques pour certains États. Mais les préférences du président auront un poids énorme avec un groupe qui fonctionne souvent comme le bras politique de la Maison Blanche. M. Biden a exhorté le comité des règles et règlements à revoir le calendrier tous les quatre ans “pour s’assurer qu’il continue de refléter les valeurs et la diversité de notre parti et de notre pays”.

Après les désastreux caucus démocrates de l’Iowa en 2020, au cours desquels l’État a lutté pendant des jours pour obtenir des résultats, le DNC s’est lancé dans un effort prolongé pour réévaluer la façon dont le parti choisit ses candidats à la présidentielle. Il a invité les États à postuler pour accueillir la primaire de lancement au milieu des préoccupations selon lesquelles l’Iowa, et dans une certaine mesure le New Hampshire, ne reflétaient pas la diversité du Parti démocrate. L’initiative a conduit à un intense effort de lobbying public et privé impliquant des partis de haut rang et des élus d’un bout à l’autre du scrutin.

Les principaux États actuels sont l’Iowa, le New Hampshire, le Nevada et la Caroline du Sud, dans cet ordre, choisis pour représenter les quatre principales régions du pays : le Midwest, le Nord-Est, l’Ouest et le Sud.

Les discussions tout au long du processus ont porté sur plusieurs questions fondamentales : s’il faut remplacer l’Iowa, et si oui, par le Michigan ou le Minnesota ; l’ordre des premiers États, alors que le Nevada cherchait à déplacer le New Hampshire dans la première primaire de la nation; et si un cinquième état devrait être ajouté au premier groupe, bien qu’il ne soit pas incertain de la gravité des conversations autour de l’ajout d’un autre état.