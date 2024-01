Biden retourne en Caroline du Sud pour montrer sa détermination à reconquérir les électeurs noirs en 2024

COLUMBIA, Caroline du Sud (AP) — Joe Biden n’a pas à s’inquiéter de ses chances de participer à la primaire démocrate de Caroline du Sud la semaine prochaine. Il a ça sous clé.

Il sait également qu’il est peu probable qu’il remporte l’État solidement rouge en novembre. Il n’a pas voté pour un démocrate depuis 1976.

Il a néanmoins passé le week-end dans l’État, avec l’intention de faire passer deux messages : il est fidèle à l’État qui a sauvé sa campagne en 2020 et il est déterminé. reconquérir les électeurs noirs ici et ailleurs qui ont joué un rôle central dans son élection la dernière fois mais sont moins enthousiastes cette fois-ci.

“Vous êtes la raison pour laquelle je suis président”, a déclaré Biden aux participants au dîner de collecte de fonds de l’État partie avant la toute première primaire démocrate du pays, le 3 février. “Vous êtes la raison pour laquelle Kamala Harris est un vice-président historique. Et vous êtes la raison pour laquelle Donald Trump est un ancien président vaincu. Vous êtes la raison pour laquelle Donald Trump est un perdant. Et tu es la raison pour laquelle nous allons gagner et le battre à nouveau.

Biden a reçu des applaudissements enthousiastes et des chants de « quatre ans de plus » de la part des participants au dîner, alors qu’il critiquait la politique de son prédécesseur et soulignait ses efforts pour soutenir les Noirs américains. Il devait passer dimanche dans cet État où la politique et la foi sont étroitement liées lors d’un événement politique à l’église Saint-Jean-Baptiste.

Le directeur adjoint de la campagne, Quentin Fulks, a déclaré à propos de la primaire que l’équipe de Biden s’efforçait de « faire sortir cela de l’eau » en augmentant le score contre des challengers de loin. La campagne Biden veut également tirer des leçons sur l’activation des électeurs noirs – l’épine dorsale du parti – avant une revanche attendue en 2024 avec le favori du GOP. Donald Trump.

Biden a également réitéré sa volonté de prendre des mesures extrêmes pour réduire l’immigration à la frontière américano-mexicaine, comme les législateurs poursuivent les négociations sur une réforme des politiques d’immigration du pays, affirmant qu’il fermerait la frontière « immédiatement » si un tel projet de loi était adopté.

Qualifiant la sécurité des frontières de « l’un des problèmes les plus importants auxquels nous sommes confrontés », Biden a déclaré qu’un « projet de loi bipartisan » lui donnerait « l’autorité d’urgence pour fermer la frontière jusqu’à ce qu’elle puisse reprendre le contrôle », notant que cela financerait des fonds supplémentaires. agents de sécurité aux frontières, juges d’immigration et agents d’asile. « Si ce projet de loi était devenu loi aujourd’hui, je fermerais la frontière maintenant et je la réparerais rapidement », a-t-il déclaré.

Samedi, c’était la première fois que Biden partageait une scène avec le représentant Dean Phillips, un challenger de longue date à l’investiture démocrate, qui a appelé le président, 81 ans, à se retirer pour qu’une jeune génération de dirigeants affronte Trump.

“Les chiffres ne disent pas que les choses vont bien”, a déclaré Phillips à propos des résultats des sondages sur Biden, luttant parfois pour retenir l’attention de la foule, dont beaucoup brandissaient des pancartes de campagne de Biden avant l’apparition du président.

« Mon invitation au président Biden est de passer le flambeau », a déclaré Phillips. Luttant pour retenir l’attention de la foule, dont beaucoup brandissaient des pancartes de campagne de Biden avant l’apparition du président, Phillips a demandé à plusieurs reprises au public de se calmer et de l’écouter.

Il a déclaré à l’Associated Press qu’il n’avait pas interagi avec Biden lors de l’événement, disant à propos du personnel de Biden : « Non. Je ne pense pas qu’ils veulent qu’il me voie.

Avant le dîner, Biden s’est arrêté au Regal Lounge Men’s Barber & Spa à Columbia, saluant les propriétaires, les employés et les clients à mi-coupe de cheveux au salon de coiffure.

Le président a obtenu critiques mitigées de la part de certains électeurs noirs de l’État qui l’ont soutenu en 2020, y compris le mécontentement face à son incapacité à tenir ses promesses législation sur le droit de vote et autres issues.

L’année dernière, au début de la campagne de réélection de Biden, points de vue contradictoires parmi les mêmes électeurs démocrates de Caroline du Sud dont le soutien avait été si crucial pour sa nomination a fourni un signe avant-coureur des défis auxquels il est confronté alors qu’il tente de relancer sa coalition diversifiée et gagnante de 2020.

Dans l’ensemble, seulement 50 % des adultes noirs ont déclaré qu’ils approuvaient Biden de manière Sondage de décembre par l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs. Ce chiffre est à comparer aux 86 % de juillet 2021, un changement qui suscite des inquiétudes quant aux perspectives de réélection du président.

APVoteCast, une vaste enquête nationale auprès de l’électorat, a également révélé que le soutien aux candidats républicains a légèrement augmenté parmi les électeurs noirs lors des élections de mi-mandat de 2022, même si les électeurs noirs ont massivement soutenu les démocrates.

La campagne Biden diffuse des publicités télévisées en Caroline du Sud mettant en avant les initiatives de Biden qui, espère-t-elle, stimuleront l’enthousiasme des électeurs noirs.

« Lors de son premier jour au pouvoir dans un pays en crise, le président Biden s’est mis au travail – pour nous », indique la publicité. “Il a réduit de moitié la pauvreté des enfants noirs, plus d’argent pour les entrepreneurs noirs, des millions de nouveaux emplois bien rémunérés et il a réduit le coût des médicaments sur ordonnance.”

La campagne dépense plus de 270 000 $ en publicités jusqu’au primaire, selon les données de suivi. Le Comité national démocrate a également lancé une campagne publicitaire à six chiffres en Caroline du Sud et au Nevada, les prochaines primaires démocrates du calendrier, pour stimuler l’enthousiasme pour Biden parmi les électeurs noirs et latinos. Et la première dame, Jill Biden, était dans l’État vendredi soir pour rallier les électeurs.

La campagne de Biden a également embauché du personnel en Caroline du Sud pour s’organiser avant les primaires et jusqu’aux élections générales, même si depuis près de 50 ans, l’État a choisi un républicain pour président.

Pendant ce temps, un super PAC pro-Biden, Unite the Country, diffuse une annonce mettant en vedette le représentant démocrate Jim Clyburn de Caroline du Sud qui décrit ce qu’il dit être les principales réalisations de Biden, telles que la réduction de la dette étudiante et la réduction des coûts de l’insuline pour les personnes âgées.

C’est le soutien de Clyburn en 2020 à son ami de longue date Biden qui a aidé le candidat de l’époque à remporter une victoire éclatante à la primaire présidentielle de Caroline du Sud,

Dans la nouvelle publicité, Clyburn fait référence à sa défunte épouse, Emily, qui a influencé son soutien à Biden en 2020. Elle a déclaré « que si nous voulions remporter la présidence, nous ferions mieux de nommer Joe Biden », déclare Clyburn dans la publicité. “Elle avait raison à l’époque, et elle a toujours raison aujourd’hui.”

Clyburn a accueilli Biden à l’aéroport et l’a accompagné tout au long de sa visite.

Alors que Trump a constaté une légère amélioration des niveaux de soutien parmi les électeurs noirs et latinos, l’équipe de Biden craint davantage qu’un manque d’enthousiasme pour Biden ne réduise la participation des électeurs qui sont essentiels à la coalition démocrate.

L’équipe de Biden utilise la Caroline du Sud comme terrain d’essai, en suivant les messages et les plateformes qui parviennent aux électeurs.

La Caroline du Sud, où les électeurs noirs constituent la majorité de l’électorat démocrate, est désormais la première course significative dans la course à la présidentielle démocrate après que le parti a retravaillé son calendrier de nomination à la demande de Biden. Commencer par l’Iowa et le New Hampshire a longtemps suscité des critiques car ces États sont moins diversifiés que le reste du pays.

“Il est important pour nous de nous présenter et de nous montrer”, a déclaré Shivani Dahya, 22 ans, membre du parti démocrate de l’État de Rock Hill, interrogé sur l’importance de la bonne performance de Biden auprès des électeurs démocrates non blancs de Caroline du Sud. “Je pense qu’en étant les premiers du pays, nous avons donné l’exemple afin que d’autres États puissent nous regarder et dire, regardez-les, ils votent, ils se lancent, alors faisons de même.”

L’augmentation du vote en Caroline du Sud a également été une récompense politique pour l’État et Clyburn pour leur rôle dans l’envoi de Biden à la Maison Blanche.

Coprésident de la campagne de réélection de Biden, Clyburn est resté l’un des plus fervents défenseurs du président au Congrès, ainsi que dans son État d’origine. Il rappelle fréquemment aux gens le même message qu’il a délivré lors de son soutien de 2020 : « Nous connaissons Joe, et Joe nous connaît. »

La décision de Biden de faire campagne dans cet État « contribue à consolider la place de la Caroline du Sud en tant que première à progresser dans la primaire nationale », a déclaré Michael Tyler, directeur des communications de la campagne de Biden.

Cela donne également à Biden l’occasion de renouer avec les électeurs noirs qui ont des liens bien au-delà de la Caroline du Sud.

“De toute évidence, la diaspora est forte, les liens familiaux sont forts avec d’autres États clés de la région comme la Géorgie et la Caroline du Nord”, a déclaré Tyler.

Il s’agit du deuxième voyage de Biden en Caroline du Sud ce mois-ci. Il a parlé plus tôt dans le mois à la chaire de Église Mère Emanuel AME à Charleston, où neuf paroissiens noirs ont été abattus en 2015 par un inconnu blanc qu’ils avaient invité à rejoindre leur étude biblique. Dans son discours, Biden a dénoncé le « poison » de la suprématie blanche en Amérique et a déclaré qu’une telle idéologie n’avait pas sa place en Amérique, « ni aujourd’hui, ni demain, ni jamais ».

Il s’agissait d’un contraste direct avec Trump, que Biden accusait de « glorifier » plutôt que de condamner la violence politique.