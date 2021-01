Première journée complète de Biden à la Maison Blanche: attendez-vous à plus de directives

Après avoir prêté serment en tant que 46e président du pays, Joe Biden retournera au travail jeudi, sa première journée complète à la Maison Blanche. Biden a perdu peu de temps après son investiture mercredi à travailler pour annuler les politiques du président Donald Trump qui étaient un anathème pour les démocrates au cours de ses quatre années au pouvoir. Biden a signé 15 décrets et deux autres directives, y compris une ordonnance exigeant des masques faciaux et une distanciation sociale sur la propriété fédérale, suivie d’une ordonnance réengageant les États-Unis à l’Accord de Paris, qui se concentre sur des objectifs visant à atténuer le changement climatique. Plusieurs actions exécutives liées à la crise du COVID-19 et à la réouverture des écoles et des entreprises pourraient arriver jeudi, selon le chef de cabinet de Biden, Ron Klain.

Le Dr Anthony Fauci dit à l’OMS que les États-Unis rejoindront le programme mondial de vaccination contre le coronavirus

Le président Joe Biden a ordonné au gouvernement américain de rejoindre l’Organisation mondiale de la santé (OMS), dont Donald Trump a commencé à se retirer l’année dernière après l’avoir accusé d’incompétence et se pliant à la pression chinoise sur le coronavirus. Symbolisant l’engagement de Biden à un rôle mondial plus important, le Dr Anthony Fauci a déclaré au conseil exécutif de l’OMS que Biden publierait jeudi une directive montrant l’intention des États-Unis de rejoindre le centre COVAX, un projet visant à déployer les vaccins COVID-19 pour les personnes dans le besoin. dans le monde – que ce soit dans les pays riches ou pauvres. Fauci, le principal conseiller médical de Biden sur la pandémie, a également déclaré que les États-Unis cesseraient de réduire les effectifs américains à l’OMS et paieraient leurs obligations financières envers elle. Fauci a également déclaré jeudi que les États-Unis soutiendraient l ‘«ACT Accelerator» – un effort-cadre comprenant COVAX qui se concentre sur la distribution d’outils de diagnostic et de thérapies pour le coronavirus dans les pays du monde entier.

La Chambre votera sur une règle imposant une amende aux membres qui ne respectent pas les protocoles de sécurité

Une nouvelle règle qui infligerait une amende aux membres qui ne respectent pas les nouveaux protocoles de sécurité, notamment en traversant un détecteur de métaux, sera soumise à un vote à la Chambre jeudi. La règle, proposée par la présidente de la Chambre Nancy Pelosi à la suite de l’émeute meurtrière du Capitole américain, imposerait des amendes de 5000 dollars pour une première infraction et de 10000 dollars pour une seconde, car certains républicains de la Chambre ont ouvertement défié les détecteurs de métaux placés à l’extérieur de la chambre de la Chambre dans les jours qui ont suivi l’émeute. Parmi les républicains de la Chambre qui ont hésité à la nouvelle exigence se trouve la représentante Lauren Boebert du Colorado. Boebert s’est vanté de son désir de transporter ses armes à feu à Washington, DC et à Capitol Hill.

Une audience préliminaire est prévue pour une femme qui aurait volé l’ordinateur portable de Pelosi

Riley June Williams, la Pennsylvanie de 22 ans que le FBI enquête pour avoir prétendument volé un ordinateur portable au bureau de la présidente démocrate de la Chambre des communes Nancy Pelosi pour le vendre à la Russie, est détenue dans la prison du comté de Harrisburg. Le juge de paix Martin Carlson a déclaré qu’il envisageait de mettre en liberté sous caution Williams et prévoyait de tenir une audience préliminaire jeudi. Williams a déjà été accusé d’intrusion ainsi que d’entrée violente dans le Capitole et de conduite désordonnée le 6 janvier, deux délits, mais les autorités fédérales préparent deux nouvelles accusations de vol de propriété du gouvernement et d’aide et d’encouragement, le procureur adjoint américain Christian T.Haugsby dit Carlson. Haugsby a fait valoir que Williams ne devrait pas être libérée sous caution en attendant son procès, affirmant qu’elle pourrait fuir ou tenter d’entraver la justice.

Journée nationale de l’étreinte: 6 alternatives au milieu de la pandémie

Jeudi est la journée nationale de l’étreinte, mais en cas de pandémie?! Alors que les Centers for Disease Control and Prevention exhortent la distanciation sociale pour empêcher la propagation du COVID-19, beaucoup manquent ces étreintes réconfortantes – à tel point que certains ont essayé de faire des « étreintes » maison juste pour donner à leurs amis et à leur famille une pression avec une barrière protectrice. Il est clair que beaucoup d’entre nous ont envie de ces pressions qui réduisent le stress. Nous avons donc rassemblé quelques alternatives de câlins sûres et bien-être que vous pouvez faire vous-même, y compris des « câlins mentaux » ou en utilisant une couverture lestée. Nous comprenons que ce n’est peut-être pas la même chose, mais c’est mieux que rien!

Contribuer: The Associated Press