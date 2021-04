WASHINGTON – Le président Joe Biden prévoit de retirer toutes les forces militaires d’Afghanistan d’ici le 11 septembre, mettant fin à la présence américaine au Moyen-Orient d’ici le 20e anniversaire des attentats du 11 septembre qui ont déclenché la plus longue guerre américaine.

Cette décision étendra la présence militaire en Afghanistan au-delà de la date de retrait du 1er mai négociée précédemment par l’ancien président Donald Trump.

Concluant qu’il n’y a « pas de solution militaire » aux problèmes en Afghanistan, Biden travaillera à la place pour mettre le « poids total » du gouvernement américain derrière les efforts diplomatiques pour parvenir à un accord de paix entre les talibans et le gouvernement afghan, a déclaré un haut responsable de l’administration.

« Mais ce que nous ne ferons pas, c’est utiliser nos troupes comme monnaie d’échange dans ce processus », a déclaré le responsable, qui a accepté d’informer les journalistes sur les plans mardi sous couvert d’anonymat.

Biden annoncera officiellement le retrait et d’autres détails dans un discours de la Maison Blanche mercredi détaillant « la voie à suivre en Afghanistan », a déclaré l’attachée de presse Jen Psaki.

Le retrait des plus de 3 000 soldats américains restés en Afghanistan débutera avant le 1er mai en coordination avec les alliés de l’OTAN et le retrait de leurs troupes qui sont au nombre d’environ 7 000. L’administration Biden a averti les talibans que toute attaque contre les États-Unis pendant le retrait se heurterait à une réponse énergique, selon la Maison Blanche.

Le réseau terroriste d’Al-Qaïda n’a plus la capacité de planifier une attaque qui menacerait le sol américain, a déclaré la Maison Blanche, insistant sur le fait que Biden ne détourne pas le terrorisme des yeux. L’administration voit plutôt la menace terroriste de manière plus large – s’étendant à d’autres pays et régions comme le Yémen, la Syrie, la Somalie et l’Afrique du Nord – et non concentrée en Afghanistan comme il y a 20 ans.

La Maison Blanche a déclaré que Biden chercherait également « des outils diplomatiques, économiques et humanitaires » avec d’autres pays pour protéger les droits civils récemment acquis par les femmes afghanes.

« Il doit prendre des décisions au prisme de ce qui est dans l’intérêt de la sécurité nationale des États-Unis », a déclaré Psaki, pressé de craindre que les femmes afghanes ne perdent leurs progrès en cas de sortie des États-Unis. Elle a dit que cela signifie « garder notre concentration » sur les menaces émergentes dans le monde.

Le Washington Post a d’abord signalé le retrait prévu de Biden.

Comme Trump, Biden a fait campagne sur la promesse de mettre fin aux «guerres éternelles» de l’Amérique. Le conflit en Afghanistan – qui visait à instaurer une gouvernance démocratique, à vaincre Al-Qaïda et à chasser les talibans du pouvoir – a coûté plus de 2 000 milliards de dollars et plus de 2 300 vies américaines. Plus de 38 000 civils afghans ont été tués.

Les républicains, dont beaucoup ont critiqué les projets de Trump de se retirer d’Afghanistan, ont rapidement critiqué le calendrier de Biden. Le chef républicain du Sénat, Mitch McConnell, du R-Kentucky, a déclaré que ce serait une « grave erreur » et une « abdication du leadership américain ».

« Cela placerait nos partenaires de l’OTAN dans un combat commun que nous n’avons pas encore gagné. Cela abandonnerait les femmes d’Afghanistan dont les libertés et les droits de l’homme seraient en péril. Il n’était pas nécessaire que cela se déroule comme ça. »

Le sénateur démocrate Bob Menendez, président de la commission des relations extérieures du Sénat, a déclaré qu’il n’avait pas été informé par la Maison Blanche du retrait. Il a dit qu’il ne soutiendrait pas l’aide future à l’Afghanistan s’il y avait un «recul» de la «société civile» et des droits des femmes sous les talibans après le retrait des États-Unis.

Il a également exprimé des inquiétudes concernant le fait de quitter l’Afghanistan avant d’atteindre les objectifs de l’Amérique après «tant de sang et de trésors nationaux».

« Je veux entendre la justification de l’administration. Je pense que nous n’avons pas assez de troupes là-bas pour changer la marée et faire une différence dramatique. Donc, si nous n’allons pas faire cela, alors pourquoi garder les troupes qui sont là et les mettent en danger? «

Le secrétaire d’État Antony Blinken et le secrétaire à la Défense Lloyd Austin étaient à Bruxelles mardi pour informer les alliés de l’OTAN de cette décision. Biden a également consulté son cabinet, des membres du Congrès, le gouvernement afghan et d’autres alliés mondiaux, a déclaré la Maison Blanche.

Al-Qaïda a utilisé l’Afghanistan, sous le contrôle des talibans, comme havre de paix à partir duquel planifier les attaques du 11 septembre contre le World Trade Center et le Pentagone.

Mais au lieu d’être chassés par la force militaire, les talibans contrôlent désormais de vastes étendues du pays, et il continue d’être ravagé par la violence malgré les pourparlers de paix négociés par les États-Unis. De nombreux experts affirment que la situation en Afghanistan ne s’améliorera pas, quelle que soit la durée du séjour des États-Unis ou l’argent supplémentaire investi par Washington.

Un rapport du renseignement américain publié mardi a donné une sombre perspective de l’avenir immédiat de l’Afghanistan, prédisant que « les perspectives d’un accord de paix resteront faibles au cours de l’année prochaine ».

« Les talibans sont susceptibles de faire des gains sur le champ de bataille, et le gouvernement afghan aura du mal à tenir les talibans à distance si la coalition retire son soutien », selon l’évaluation..

Biden avait fait face à des pressions croissantes pour savoir s’il fallait respecter la date limite du 1er mai de Trump pour retirer complètement les troupes américaines d’Afghanistan.

Certains des principaux alliés de Biden au Congrès ont averti qu’un retrait complet des États-Unis plongerait davantage l’Afghanistan dans le chaos et la violence. D’autres ont déclaré que le fait de maintenir les troupes américaines sur le terrain plus longtemps pourrait déclencher une réaction brutale parmi les progressistes qui veulent voir la fin de la guerre en Afghanistan.

Le mois dernier, le président a déclaré que même si les États-Unis ne respectaient pas la date limite du 1er mai, les troupes américaines ne seraient pas en Afghanistan bien plus longtemps.

Le calendrier précédent du 1er mai faisait partie d’un accord que l’administration Trump avait conclu avec les talibans en février 2020. Dans le cadre de cet accord, les États-Unis ont accepté de retirer toutes leurs forces; en échange, les talibans ont promis de rompre leurs liens avec al-Qaïda et de mettre fin à ses attaques contre les forces américaines.

Contributeur: Deirdre Shesgreen