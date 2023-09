Biden retire l’aide de son allié du Moyen-Orient pour les droits de l’homme et détourne l’argent vers Taiwan

L’administration Biden redirigera l’essentiel d’un programme d’aide militaire de 85 millions de dollars de l’Égypte vers Taiwan, invoquant des inquiétudes concernant les violations des droits de l’homme.

« Nous consultons le Congrès alors que nous finalisons nos actions », a déclaré un porte-parole du Département d’État en réponse aux commentaires du sénateur Chris Murphy, démocrate du Connecticut, au Sénat, exhortant l’administration à retenir davantage de fonds.

Le Département d’État redirigera 55 millions de dollars de fonds vers Taiwan, les 30 millions de dollars restants étant réservés au Liban, a indiqué le département dans une lettre adressée aux commissions du Congrès expliquant cette décision.

Un porte-parole du Département d’État a déclaré à Fox News Digital que l’Égypte recevra toujours la majeure partie d’un total de 1,3 milliard de dollars destiné à l’aide financière, dont cette partie n’est pas soumise aux conditions des droits de l’homme en Égypte – mais qu’un total de 320 millions de dollars est soumis à « des conditions ». » fixé par le Congrès, dont les 85 millions de dollars ont été prélevés après avoir déterminé que l’Égypte n’avait pas tenu ses promesses.

L’Égypte doit montrer « des progrès clairs et constants » vers la libération des prisonniers politiques, assurer aux détenus une procédure régulière et prévenir le harcèlement des citoyens américains, et cette exigence « ne peut être levée », a souligné le porte-parole.

Mais 235 millions de dollars supplémentaires étaient soumis à des conditions liées aux droits de l’homme, et le secrétaire d’État a exercé son autorité pour renoncer à l’exigence de certification liée à ces fonds « dans l’intérêt de la sécurité nationale des États-Unis », a expliqué le porte-parole.

« Le secrétaire d’État a déterminé que l’Égypte n’avait pas rempli ces conditions et a ordonné au ministère de reprogrammer ces 85 millions de dollars vers d’autres priorités et pays de sécurité nationale des États-Unis, en consultation avec le Congrès », a ajouté le porte-parole, notant que le détournement de fonds vers Taiwan reste conforme aux la politique d’une seule Chine.

L’administration « continuera à fournir les articles et services défensifs nécessaires à Taiwan pour maintenir une capacité d’autodéfense suffisante » et « continuera à s’opposer à tout changement unilatéral du statu quo » sans soutenir l’indépendance de Taiwan.

L’ambassade égyptienne à Washington, DC, n’a pas répondu à une demande de commentaires de Fox News Digital au moment de la publication.

Murphy a exhorté l’administration à retenir les 235 millions de dollars supplémentaires, saluant la décision de le faire avec la première tranche car « il ne fait aucun doute qu’il n’y a pas eu suffisamment de progrès ».

Les États-Unis considèrent l’Égypte comme un « partenariat défensif critique » et vital pour mener leur politique au Moyen-Orient – ​​en particulier ses opérations antiterroristes – selon le Page Web du Département d’État concernant les relations américano-égyptiennes.

Bien que l’armée américaine ne dispose d’aucune base de combat en Égypte, les deux pays restent de proches alliés militaires depuis 40 ans. L’Égypte dispose d’une armée robuste, classée 14e selon Global Firepower – juste devant l’Ukraine et l’Iran, mais derrière la Turquie et le Brésil.

Les États-Unis ont fourni chaque année 1,3 milliard de dollars d’aide à l’Égypte dans le cadre du traité de paix égypto-israélien de 1979, mais au cours de la dernière décennie, le Congrès a tenté de lier ces fonds à des préoccupations concernant la situation des droits de l’homme dans le pays.

Les groupes de défense des droits humains accusent depuis longtemps l’Égypte de violations généralisées des droits humains sous le gouvernement du président Abdel Fattah al-Sissi, notamment de torture et de disparitions forcées.

Les autorités égyptiennes ont pris certaines mesures depuis fin 2021 visant à protéger les droits, notamment en lançant une stratégie en matière de droits humains et en mettant fin à l’état d’urgence, mais les critiques ont rejeté ces mesures comme étant largement cosmétiques.

Certains détenus de premier plan ont été graciés ou libérés, mais les militants affirment que les nouvelles détentions ont dépassé le nombre de libérations et que des milliers de prisonniers politiques restent en prison, avec des restrictions à la liberté d’expression plus strictes que jamais.

La rétention de fonds pourrait également pousser l’Égypte à nouer des relations plus étroites avec la Chine : Pékin a invité le Caire à rejoindre l’alliance économique des BRICS, ce qui, espère l’Égypte, contribuera à atténuer sa pénurie de devises étrangères et à attirer de nouveaux investissements. L’Égypte a immédiatement accepté l’offre que les BRICS ont proposée à six pays au total, dont l’Arabie saoudite, l’Iran, l’Éthiopie, l’Argentine et les Émirats arabes unis.

« J’apprécie que l’Égypte ait été invitée à rejoindre les BRICS et j’ai hâte de me coordonner avec le groupe pour atteindre ses objectifs en matière de soutien à la coopération économique », a déclaré M. al-Sissi peu après avoir été invité.

Reuters a contribué à ce rapport.