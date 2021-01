«L’OMS joue un rôle crucial dans la lutte mondiale contre la pandémie mortelle de Covid-19 ainsi que contre d’innombrables autres menaces pour la santé mondiale et la sécurité sanitaire», a déclaré M. Biden dans une lettre à António Guterres, le secrétaire général des Nations Unies. Nations. «Les États-Unis continueront d’être un participant à part entière et un chef de file mondial pour faire face à ces menaces et faire progresser la santé mondiale et la sécurité sanitaire.»

Fin mai, peu de temps avant de déclarer que c’était fait avec l’OMS, l’administration Trump a fait sept demandes à l’organisation. Le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, le chef de l’OMS, s’est tenu fermement.

La semaine dernière, des experts de l’OMS sont arrivés dans la ville chinoise de Wuhan, où l’épidémie a commencé il y a un peu plus d’un an. Ils prévoient d’étudier comment le virus est passé des animaux aux humains.

Les enquêteurs ont déjà été confrontés à des défis de la part du gouvernement chinois, qui se méfiait des contrôles extérieurs et avait empêché à plusieurs reprises l’arrivée de l’équipe.