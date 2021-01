WASHINGTON – L’administration Biden rétablira les relations diplomatiques avec l’Autorité palestinienne, plus de deux ans après que le président Donald J.Trump les a effectivement mis fin. L’action signale un retour à une approche plus traditionnelle et impartiale du conflit israélo-palestinien après une politique de l’administration Trump fortement orientée vers Israël. Le changement, qui comprendra une reprise de l’aide américaine aux Palestiniens, a été annoncé mardi en un discours de Richard Mills, l’ambassadeur par intérim des États-Unis auprès des Nations Unies. M. Mills a également réaffirmé son soutien à une «solution à deux États convenue d’un commun accord» entre Israël et les Palestiniens, «dans laquelle Israël vit dans la paix et la sécurité, aux côtés d’un État palestinien viable». Et il a appelé les parties à s’abstenir de prendre des mesures unilatérales, telles que l’annexion de territoire et les activités de colonisation par Israël, ou les incitations à la violence de la part des Palestiniens, qui pourraient rendre un tel résultat plus difficile. Les analystes et les dirigeants régionaux disent que les perspectives d’un accord de paix israélo-palestinien sont plus sombres qu’elles ne l’ont été depuis des décennies. Les parties ont pratiquement cessé de communiquer, les dirigeants palestiniens ont sommairement rejeté un plan de paix proposé par la Maison Blanche de Trump l’année dernière, et la question ne fait pas partie des principales priorités de politique étrangère de M. Biden.

Mais l’annonce fait partie d’un retour plus large aux pratiques antérieures de politique étrangère des États-Unis sous M. Biden et de la fin de l’hostilité ouverte entre Washington et les Palestiniens fomentée par l’administration Trump. Guidé par son gendre, Jared Kushner, M. Trump a adopté une approche ouvertement punitive envers les Palestiniens dans le but de les forcer à faire des concessions à Israël, en vain. Le changement de politique a été rapidement acclamé par les dirigeants palestiniens et les partisans d’une solution négociée entre Israël et les Palestiniens. «C’est exactement le type d’action rapide que l’administration doit entreprendre pour restaurer la crédibilité américaine en tant que médiateur diplomatique entre Israéliens et Palestiniens», a déclaré Jeremy Ben-Ami, le président de J Street, un groupe de défense libéral qui soutient un règlement israélien avec les Palestiniens. «Pour réparer les terribles dommages causés par l’administration Trump, il faut d’abord rétablir une relation de travail avec les dirigeants et le peuple palestiniens.» M. Mills a déclaré que l’administration Biden «prendrait des mesures pour rouvrir les missions diplomatiques fermées par la dernière administration américaine», sans donner de détails. En plus de fermer la mission palestinienne à Washington en septembre 2018, l’administration Trump a également fermé le consulat des États-Unis à Jérusalem-Est. M. Biden n’a pas de moyen simple de rouvrir une mission palestinienne à Washington. Une loi adoptée par le Congrès en 1987 a bloqué le droit des Palestiniens d’ouvrir un bureau en Amérique. Les présidents successifs ont pu contourner la législation avec une dérogation, mais les lois ultérieures adoptées en 2015 et 2018 limitent la capacité du président à contourner la restriction antérieure.

L’annonce a néanmoins été accueillie chaleureusement par les responsables palestiniens, qui voient le ton de l’administration Biden comme un répit bienvenu de l’épaule froide offerte par M. Trump. «Pour la première fois, l’administration du président Biden a officiellement exprimé sa position envers le processus de paix et la solution à deux États», a déclaré Ahmed Majdalani, membre du comité exécutif de l’Organisation de libération de la Palestine et ministre du développement social de l’Autorité palestinienne. réponse à l’annonce. «Nous pensons que cette position constitue une étape positive importante sur la voie du rétablissement des relations bilatérales américano-palestiniennes et ouvre largement la porte pour restaurer le processus de paix dans le cadre d’un parrainage international multilatéral.» M. Mills a également déclaré que M. Biden avait l’intention de «rétablir les programmes d’assistance américains qui soutiennent le développement économique et l’aide humanitaire pour le peuple palestinien». En 2018, l’administration Trump a coupé 200 millions de dollars d’aide économique aux Palestiniens et a suspendu environ 350 millions de dollars de financement annuel pour une agence des Nations Unies qui aide les réfugiés palestiniens. «Nous ne considérons pas ces mesures comme une faveur aux dirigeants palestiniens», a-t-il ajouté. «L’aide américaine profite à des millions de Palestiniens ordinaires et aide à préserver un environnement stable qui profite à la fois aux Palestiniens et aux Israéliens.» Dans le même temps, M. Trump a mis fin à l’opposition de Washington aux colonies israéliennes en Cisjordanie, bien qu’il n’ait pas soutenu les propos du Premier ministre Benjamin Netanyahu sur l’annexion territoriale. Au lieu de cela, l’administration Trump a négocié des accords diplomatiques entre Israël et certains de ses voisins arabes, en échange de l’assurance de M. Netanyahu qu’il ne poursuivrait pas l’annexion pour le moment, bien qu’il n’ait pas abandonné l’idée. Le dirigeant israélien fait maintenant face à des élections nationales pour la quatrième fois en deux ans après que le gouvernement de coalition israélien n’a pas réussi à tenir ensemble.