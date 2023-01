Biden restaure les protections de la forêt nationale de Tongass en Alaska

L’administration Biden a annoncé mercredi qu’elle rétablissait les restrictions sur l’exploitation forestière et la construction de routes sur environ neuf millions d’acres de la forêt nationale de Tongass en Alaska, la plus grande forêt pluviale tempérée intacte au monde.

La règle, qui a été finalisée par le département américain de l’Agriculture, abroge une décision de l’administration Trump qui a supprimé les garanties pour la forêt dans le sud-est de l’Alaska. Le plan de l’agence interdit la construction de routes, la reconstruction et la récolte de bois dans les zones sans routes de la forêt tropicale.

Le Tongass est une zone vierge de 16,7 millions d’acres qui sert de puits de carbone majeur et fournit un habitat à la faune comme le saumon et la truite, les ours bruns et les pygargues à tête blanche. La forêt tropicale est également considérée comme essentielle pour la séquestration et le stockage du carbone afin d’aider à atténuer le changement climatique. Les forêts du pays absorbent l’équivalent en dioxyde de carbone de plus de 10 % des émissions annuelles de gaz à effet de serre aux États-Unis, selon l’USDA.

“En tant que plus grande forêt nationale de notre pays et plus grande forêt pluviale tempérée intacte au monde, la forêt nationale de Tongass est essentielle pour conserver la biodiversité et faire face à la crise climatique”, a déclaré le secrétaire à l’Agriculture, Tom Vilsack, dans un communiqué.