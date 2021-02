Biden répudie Trump sur l’Iran, prêt pour des pourparlers sur un accord nucléaire

WASHINGTON (AP) – L’administration Biden se dit prête à se joindre aux pourparlers avec l’Iran et les puissances mondiales pour discuter d’un retour à l’accord nucléaire de 2015, dans une nette répudiation de la «campagne de pression maximale» de l’ancien président Donald Trump qui cherchait à isoler la République islamique .

L’administration a également pris deux mesures aux Nations Unies visant à rétablir la politique à ce qu’elle était avant que Trump se retire de l’accord en 2018. Les actions combinées ont été immédiatement critiquées par les faucons iraniens et sont susceptibles de susciter l’inquiétude d’Israël et des États arabes du Golfe.

En plus de signaler jeudi sa volonté de parler avec l’Iran, l’administration a également annulé la détermination de Trump que toutes les sanctions de l’ONU contre l’Iran avaient été rétablies. Et, il a assoupli les restrictions strictes sur les voyages intérieurs des diplomates iraniens affectés aux Nations Unies.

Le département d’État a annoncé ces mesures à la suite de discussions entre le secrétaire d’État Antony Blinken et ses homologues britanniques, français et allemands, et alors que Biden se prépare à participer, quoique virtuellement, à ses premiers grands événements internationaux avec les dirigeants mondiaux.

L’annonce est intervenue un jour avant que Biden ne s’adresse aux dirigeants du Groupe des sept démocraties industrialisées et plus tard dans la journée, lors de la conférence annuelle de Munich sur la sécurité. Dans les deux cas, Biden devrait discuter de son engagement en faveur de la diplomatie multilatérale et de son désir de réparer les dommages que les positions de Trump ont pu causer au cours des quatre dernières années.

Dans un communiqué, le porte-parole du département d’État, Ned Price, a déclaré que les États-Unis accepteraient une invitation de l’Union européenne à assister à une réunion des participants – les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU et l’Allemagne, ainsi que l’Iran – dans l’accord nucléaire initial.

« Les États-Unis accepteraient une invitation du Haut Représentant de l’Union européenne à assister à une réunion du P5 + 1 et de l’Iran pour discuter d’une voie diplomatique à suivre sur le programme nucléaire iranien », a-t-il déclaré. Les États-Unis n’ont pas participé à une réunion de ces participants depuis que Trump s’est retiré de l’accord et a commencé à augmenter progressivement les sanctions contre l’Iran.

L’histoire continue

Une telle invitation n’a pas encore été lancée, mais elle est attendue sous peu, à la suite des entretiens de Blinken avec les ministres des Affaires étrangères britannique, français et allemand.

Pendant ce temps, aux Nations Unies, l’administration a notifié au Conseil de sécurité qu’elle avait retiré l’invocation par Trump en septembre 2020 du mécanisme dit de «snapback» en vertu duquel elle maintenait que toutes les sanctions de l’ONU contre l’Iran avaient été réimposées. Ces sanctions comprenaient un embargo sur les armes classiques contre l’Iran qui devait expirer.

La détermination de Trump avait été vigoureusement contestée par presque tous les autres membres de l’ONU et avait laissé les États-Unis isolés au sein de l’instance mondiale. Ainsi, il est peu probable que le renversement ait un effet pratique immédiat autre que de ramener les États-Unis à la position de la grande majorité des membres de l’ONU, y compris certains de ses plus proches alliés.

L’ambassadeur américain par intérim aux Nations Unies, Richard Mills, a envoyé une lettre au Conseil de sécurité disant que les États-Unis «retirent par la présente» trois lettres de l’administration Trump qui ont abouti à l’annonce le 19 septembre selon laquelle les États-Unis avaient réimposé les sanctions de l’ONU à Téhéran en raison de sa «non-exécution significative» de ses obligations.

La décision de Trump avait été ignorée par le reste du Conseil de sécurité et le monde, et l’écrasante majorité des membres du conseil des 15 nations avait qualifié l’action d’illégale parce que les États-Unis n’étaient plus membres de l’accord nucléaire.

Dans le même temps, des responsables ont déclaré que l’administration avait assoupli les limites extrêmement strictes concernant les voyages des diplomates iraniens accrédités auprès des Nations Unies. L’administration Trump avait imposé de sévères restrictions, qui les confinaient essentiellement à leur mission onusienne et au bâtiment du siège de l’ONU à New York.

Le principal républicain du Comité des affaires étrangères de la Chambre, le représentant Michael McCaul du Texas, a rapidement dénoncé les mesures. « Il est préoccupant que l’administration Biden fasse déjà des concessions dans une tentative apparente de rentrer dans l’accord imparfait avec l’Iran », a-t-il déclaré. « L’administration Trump a créé un levier pour le président Biden sur l’Iran – nous ne devons pas gaspiller ces progrès. »

Plus tôt jeudi, Blinken et ses homologues européens avaient exhorté l’Iran à autoriser la poursuite des inspections nucléaires des Nations Unies et à arrêter les activités nucléaires qui n’ont pas d’utilisation civile crédible. Ils ont averti que les actions de l’Iran pourraient menacer les efforts délicats visant à ramener les États-Unis dans l’accord de 2015 et à mettre fin aux sanctions portant préjudice à l’économie iranienne.

L’Iran «joue avec le feu», a déclaré le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas, qui a pris part aux pourparlers jeudi à Paris avec ses homologues britanniques et français. Blinken s’était joint par vidéoconférence.

L’Iran a déclaré qu’il arrêterait une partie des inspections de l’Agence internationale de l’énergie atomique de ses installations nucléaires la semaine prochaine si l’Occident ne met pas en œuvre ses propres engagements dans le cadre de l’accord de 2015. L’accord s’est effondré depuis que Trump a retiré les États-Unis de l’accord.

Blinken a réitéré que «si l’Iran revient dans le strict respect de ses engagements … les États-Unis feront de même», selon un communiqué conjoint après la réunion de jeudi qui reflétait des positions transatlantiques plus étroites sur l’Iran depuis que le président Joe Biden a pris ses fonctions.

Les diplomates ont noté «la nature dangereuse d’une décision de limiter l’accès de l’AIEA, et exhortent l’Iran à considérer les conséquences d’une action aussi grave, en particulier en ce moment où l’opportunité diplomatique est renouvelée».

Ils ont déclaré que la décision de l’Iran de produire de l’uranium enrichi jusqu’à 20% et de l’uranium métal n’a «aucune utilité civile crédible».

L’accord de 2015 vise à empêcher l’Iran de développer des armes nucléaires. Téhéran nie rechercher un tel arsenal.

« C’est nous qui avons maintenu cet accord en vie ces dernières années, et maintenant il s’agit d’aider les États-Unis à reprendre le chemin de l’accord », a déclaré Maas aux journalistes à Paris.

«Les mesures qui ont été prises à Téhéran et qui pourraient l’être dans les jours à venir sont tout sauf utiles. Ils mettent en péril le retour des Américains dans cet accord. Plus il y aura de pression, plus il sera politiquement difficile de trouver une solution », a-t-il déclaré.

Les menaces de l’Iran sont «très inquiétantes», a déclaré le ministre britannique des Affaires étrangères, Dominic Raab, soulignant la nécessité de «se réengager diplomatiquement afin de contenir l’Iran, mais aussi de le remettre en conformité.

Les diplomates ont également exprimé leur inquiétude concernant les violations des droits de l’homme en Iran et son programme de missiles balistiques.

En Iran, le président Hassan Rohani a exprimé l’espoir jeudi que l’administration Biden rejoindra l’accord et lèvera les sanctions américaines que Washington a réimposées sous Trump, selon la télévision d’État.

Téhéran a utilisé ses violations de l’accord nucléaire pour faire pression sur les signataires restants – France, Allemagne, Grande-Bretagne, Russie et Chine – afin qu’ils incitent davantage l’Iran à compenser les sanctions paralysantes.

La chancelière allemande Angela Merkel et le président du Conseil européen se sont entretenus cette semaine avec Rohani pour tenter de mettre fin à l’impasse diplomatique. Le chef de l’AIEA doit se rendre en Iran ce week-end pour trouver une solution permettant à l’agence de poursuivre les inspections.

___

Edith M. Lederer aux Nations Unies, Geir Moulson à Berlin et Angela Charlton et Masha Macpherson à Paris ont contribué.