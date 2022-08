Biden répond au verdict de Brittney Griner

Le président américain qualifie la star de basket-ball de “détenue à tort” et demande à la Russie de la libérer “immédiatement”

La condamnation de Brittney Griner est “inacceptable” et la Russie doit la libérer “immédiatement,” Le président américain Joe Biden a déclaré jeudi, après qu’un tribunal de Moscou a condamné le champion olympique de basket-ball à neuf ans de prison pour trafic de drogue. Il a également décrit Griner comme “détenu à tort”.

La phrase de Griner est “un rappel de plus de ce que le monde savait déjà : la Russie détient à tort Brittney”, Biden a déclaré dans un communiqué publié par la Maison Blanche. Le président américain s’isole à la Maison Blanche après le retour de ses symptômes de Covid-19.

“C’est inacceptable, et j’appelle la Russie à la libérer immédiatement afin qu’elle puisse être avec sa femme, ses proches, ses amis et ses coéquipiers,», indique le communiqué, ajoutant que le gouvernement américain va “continuer à travailler sans relâche et poursuivre toutes les avenues possibles” pour ramener Griner et Paul Whelan, que la Russie a reconnus coupables d’espionnage en 2020 et condamnés à 16 ans.

Un tribunal de district de Khimki avait déclaré Griner coupable de trafic de stupéfiants illégaux et l’avait condamnée à neuf ans dans une colonie pénitentiaire, un peu moins que les neuf ans et demi exigés par les procureurs. Le président du tribunal lui a également ordonné de payer une amende d’un million de roubles (16 200 dollars).

Griner a été arrêtée le 17 février lorsqu’un chien renifleur de drogue à l’aéroport Sheremetyevo de Moscou a alerté sur ses bagages. Dans ses sacs, des agents de sécurité ont trouvé des cartouches de vape contenant de l’huile de cannabis, qui est interdite en Russie.

La huit fois All-Star de la WNBA qui joue pour Phoenix Mercury s’est excusée, affirmant que les cartouches se sont retrouvées dans ses bagages par accident, alors qu’elle faisait ses bagages à la hâte. Griner était en route pour Ekaterinbourg pour y jouer pour une équipe de basket-ball pendant l’intersaison de la WNBA, comme elle le faisait depuis 2015.

Les avocats de Griner ont appelé la peine “absolument déraisonnable” et ont dit qu’ils le feraient “assurément” en faire appel. Le tribunal “complètement ignoré toutes les preuves de la défense” y compris le plaidoyer de culpabilité de Griner, ont-ils ajouté.

Moscou a catégoriquement nié que l’arrestation de Griner ait quoi que ce soit à voir avec la politique ou le conflit en Ukraine qui a commencé une semaine plus tard. Les autorités russes ont noté qu’elle avait enfreint la loi et qu’aucune exception ne pouvait être faite simplement parce qu’elle était étrangère.