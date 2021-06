Biden répond au rapport sur l’emploi de mai: « Notre plan fonctionne »

WASHINGTON – Le président Joe Biden a répondu vendredi au rapport sur l’emploi de mai, affirmant que la croissance régulière de l’emploi et la baisse du chômage sont la preuve que son plan économique fonctionne.

« Aucun de ces succès n’est un accident », a déclaré Biden, qui s’est exprimé à Rehoboth Beach, Del. « Ce n’est pas de la chance. C’est en grande partie dû à la coopération du peuple américain », qui a porté des masques et s’est fait vacciner pour le Covid-19.

« Et cela est dû en grande partie à l’action audacieuse que nous avons prise avec le plan de sauvetage américain », a déclaré Biden, se référant au projet de loi de secours massif de Covid que les démocrates ont adopté en mars.

« Ce sont des progrès qui tirent notre économie de la pire crise des 100 dernières années », a déclaré Biden.

La masse salariale non agricole a ajouté 559 000 emplois solides en mai, a rapporté le département du Travail. Mais le nombre n’a pas atteint les 671 000 emplois que les économistes interrogés par Dow Jones avaient anticipés.

Le taux de chômage est passé de 6,1 % à 5,8 %, ce qui est mieux que l’estimation de 5,9 %. Une mesure alternative du chômage qui inclut les travailleurs découragés et ceux qui occupent des emplois à temps partiel pour des raisons économiques a également légèrement baissé, à 10,2 %.

« Les cas de Covid sont en baisse. Les décès de Covid sont en baisse. Les dossiers de chômage sont en baisse. La faim est en baisse et les vaccinations sont en hausse », a déclaré Biden. « Les emplois sont en hausse. Les salaires sont en hausse. Le secteur manufacturier est en hausse. La croissance est en hausse. Les gens qui bénéficient d’une couverture de soins de santé sont en hausse. La confiance des petites entreprises est en hausse.

Malgré les gains, le niveau américain est encore à environ 7 millions d’emplois de ce qu’il était avant la pandémie.

Une partie notable du rapport était une accélération des gains salariaux, qui ont augmenté de 2% d’une année sur l’autre, alors qu’ils n’avaient augmenté que de 0,4% en avril.

Les économistes avaient largement dédaigné les chiffres des gains horaires moyens pendant une grande partie de la période post-pandémique en raison de facteurs de composition où la majeure partie des embauches provenait de postes mieux rémunérés. Avec le retour de plus de travailleurs de l’hôtellerie, les chiffres sont plus pertinents et indiquent désormais une augmentation des pressions salariales.

Le rapport sur l’emploi de mai est la première mesure complète du marché du travail depuis le choc des chiffres d’avril. Le chiffre révisé du mois dernier de 278 000 emplois ajoutés était bien en deçà des attentes initiales des économistes de 1 million de nouveaux emplois.

— Jeff Cox de CNBC a contribué à ce rapport.